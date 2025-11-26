https://noticiaslatam.lat/20251126/rusia-golpea-la-infraestructura-energetica-y-de-transporte-ucraniana-en-un-dia-de-combates-1168836633.html

Rusia golpea la infraestructura energética y de transporte ucraniana en un día de combates

En la última jornada, las FFAA de Rusia alcanzaron instalaciones energéticas y la infraestructura de transporte utilizadas en interés de fuerzas ucranianas... 26.11.2025, Sputnik Mundo

Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra un taller de producción de municiones y puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 143 zonas.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, de acuerdo con la entidad castrense, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió a más de 180 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, hasta 275 combatientes.Además, las FFAA ucranianas perdieron a más de 450 efectivos por las acciones del grupo Centro, más de 240 por las del grupo Este y hasta 85 militares por las del grupo Dniéper.Las FFAA de Rusia también alcanzaron dos carros de combate, 17 vehículos blindados, incluido un de transporte de tropas M113, además de un obús M101 y dos estaciones radar AN/TPQ-50, todos de fabricación estadounidense.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó seis bombas guiadas, cuatro proyectiles del sistema Himars y derribó 154 drones, indican desde el Ministerio.

