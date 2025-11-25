https://noticiaslatam.lat/20251125/-occidente-quiere-cambiar-el-plan-de-trump-y-arruinar-los-esfuerzos-de-paz-destaca-lavrov-1168805440.html

Occidente quiere cambiar el plan de Trump y arruinar los esfuerzos de paz, destaca Lavrov

25.11.2025

Tales declaraciones, constató Lavrov, también significan que "Europa fomenta el racismo, que ha adquirido en Ucrania la forma de una prohibición legislativa de la lengua rusa y de todo lo ruso en general: la cultura, los medios de comunicación y la prohibición de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica".Europa no aprovechó la oportunidad de contribuir a la resolución de la crisis en Ucrania, declaró el ministro de Exteriores ruso. En sus palabras, cada vez que se lograba algún avance, estos acuerdos se rompían. Europa ha fracasado en todos los aspectos, desde 2014, resumió.Lavrov también indicó que Rusia no ha recibido respuesta de Ucrania a la propuesta de elevar el nivel de las delegaciones en las negociaciones. "Les propusimos elevar sustancialmente el nivel de la delegación en Estambul. Silencio absoluto", puntualizó.El canciller ruso pidió a EEUU que proporcione el borrador del plan de paz que debate con la UE y Ucrania. "Esperamos que nos entreguen la versión que ellos consideran preliminar, tras concordar el texto con europeos y ucranianos", puntualizó Serguéi Lavrov.El jefe de la diplomacia rusa subrayó que Rusia está dispuesta a debatir puntos concretos del plan de paz estadounidense. Moscú aprecia la posición de EEUU como la única potencia occidental que muestra una iniciativa genuina para encontrar una solución al conflicto en Ucrania, indicó Lavrov. También declaró que Bielorrusia y Turquía podrían desempeñar un papel constructivo como mediadores en la solución del conflicto en Ucrania. "Vemos países que pueden desempeñar un papel constructivo como mediadores. Entre ellos están Bielorrusia y Turquía, sobre lo cual el presidente de Rusia, Vladímir Putin, habló recientemente con el presidente turco, [Recep Tayyip] Erdogan, quien también está interesado en ayudar a crear una plataforma", detalló el canciller ruso, añadiendo que, al mismo tiempo, "no se puede hablar en absoluto de ninguna mediación de Francia y Alemania" en el conflicto en Ucrania.El canciller de Rusia también afirmó que quienes intentan manipular el "ruido mediático" en torno al plan de paz para Ucrania buscan sabotear los esfuerzos del presidente de EEUU, Donald Trump, y reinterpretarlo a su conveniencia.Lavrov subrayó que el presidente francés, Emmanuel Macron, quien sostiene que Rusia es el único obstáculo para resolver la crisis ucraniana, pretende distraer al electorado de su política totalmente fallida con sus declaraciones.La Administración estadounidense anunció previamente que está elaborando un plan para el arreglo del conflicto ucraniano, pero que no revelará detalles mientras el trabajo siga en curso. Por su parte, el Kremlin afirmó que Rusia mantiene su disposición a negociar y continúa en la plataforma de diálogo de Anchorage.

