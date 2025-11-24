https://noticiaslatam.lat/20251124/macron-estudia-implantar-un-servicio-militar-voluntario-en-francia-como-el-suspendido-en-1997-1168772468.html

Macron estudia implantar un servicio militar voluntario en Francia, como el suspendido en 1997

Macron estudia implantar un servicio militar voluntario en Francia, como el suspendido en 1997

Sputnik Mundo

El presidente francés, Emmanuel Macron, podría anunciar el 27 de noviembre el establecimiento de un servicio militar voluntario en el país, informa el diario... 24.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-24T11:45+0000

2025-11-24T11:45+0000

2025-11-24T12:06+0000

defensa

emmanuel macron

seguridad

francia

🛡️ fuerzas armadas

servicio militar

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0c/1160411579_6:273:2532:1694_1920x0_80_0_0_58543415373d77e0c8a6735c0df6a1d5.jpg

Según se indica, el proyecto se estudia desde hace varios meses en el contexto de un entorno de seguridad mundial marcado por "la creciente tensión".Según varios medios franceses, este servicio voluntario duraría 10 meses, estaría remunerado con varios cientos de euros y actualmente se barajan escenarios de reclutamiento anual de entre 10.000 y 50.000 jóvenes.La publicación precisa que el Ejército francés cuenta actualmente con unos 200.000 efectivos en activo y 47.000 reservistas, y se prevé alcanzar en 2030 las cifras de 210.000 y 80.000 respectivamente."Muchos vecinos europeos están en proceso de restablecer el servicio militar obligatorio", tan en proceso de restablecer el servicio militar obligatorio", declaró en el canal France 5 el jefe del Estado Mayor General, el general Fabien Mandon, añadiendo que es uno de los "elementos que hay que observar en nuestro país".Macron ya presentó la idea del servicio voluntario el 13 de julio ante altos oficiales. Alegando la amenaza que supuestamente representa Rusia, afirmó la necesidad de que "el país sea capaz de resistir y movilizarse". El mandatario francés prometió "tomar decisiones sobre este asunto este otoño".El periódico recuerda que el servicio militar obligatorio fue suspendido en Francia en 1997 después de que el entonces presidente Jacques Chirac anunciara la supresión de la conscripción para pasar de un Ejército de reclutas a uno profesional.Anteriormente, en el Kremlin declararon que ven en Europa evidencias de preparativos para una guerra con Rusia, — una visión que coincide con la del presidente serbio, Alexandar Vucic, quien señala fuertes "sentimientos promilitaristas" en los países europeos: crecen los presupuestos de defensa, se completan los ejércitos, y algunos países incluso están reintroduciendo el servicio militar obligatorio.En octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Moscú respondería con gran contundencia a la militarización de Europa. Rusia ha demostrado repetidamente su rapidez de reacción ante las amenazas a su soberanía, enfatizó.

https://noticiaslatam.lat/20251124/la-aprobacion-de-macron-alcanza-un-minimo-historico-segun-sondeo-1168765643.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

emmanuel macron, seguridad, francia, 🛡️ fuerzas armadas, servicio militar, 🌍 europa