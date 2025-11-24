Mundo
La aprobación de Macron alcanza un mínimo histórico, según sondeo
La aprobación de Macron alcanza un mínimo histórico, según sondeo
La última edición del barómetro IFOP-JDD (Instituto Francés de Opinión Pública - Le Journal du Dimanche) revela que apenas el 16% de los ciudadanos aprueba la... 24.11.2025
De acuerdo con el sondeo, el porcentaje de ciudadanos que se declaran "muy descontentos" con su desempeño ha alcanzado un récord del 56%. El director general de IFOP, Frédéric Dabi, señala que esta cifra de rechazo masivo indica que una parte significativa de la población ya está políticamente "perdida" para el presidente, anulando cualquier posibilidad de un rebote o recuperación de imagen.En el trabajo, los encuestados no solo critican la figura de Macron con calificativos como "fantoche" y "desconectado" o "siempre en el extranjero", sino que también le imputan la responsabilidad directa por el caos parlamentario —que produjo el cambio de cuatro primeros ministros en dos años— y las preocupaciones económicas, especialmente el alto costo de vida.La encuesta refleja una profunda erosión de la imagen del presidente, que llegó al Palacio del Elíseo como un reformador. La etiqueta de "Mozart de las finanzas" que se ganó inicialmente es ahora utilizada irónicamente por los críticos, quienes lo perciben como el gestor de una crisis permanente del país.Esta visión ha sido exacerbada por la falta de soluciones contundentes a problemas como el poder adquisitivo y el futuro del sistema social, que son las principales inquietudes de los franceses, explica el JDD en su análisis del trabajo.El impacto del desplome presidencial ha arrastrado la imagen del primer ministro, Sébastien Lecornu, que también registra números negativos. Esto luego que la Asamblea General rechazara el proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2026 por casi unanimidad, confirmando la impopularidad del binomio Macron-Lecornu y su falta de horizonte político.
La última edición del barómetro IFOP-JDD (Instituto Francés de Opinión Pública - Le Journal du Dimanche) revela que apenas el 16% de los ciudadanos aprueba la gestión del presidente Emmanuel Macron, su marca más baja desde llegar al Elíseo en el 2017.
De acuerdo con el sondeo, el porcentaje de ciudadanos que se declaran "muy descontentos" con su desempeño ha alcanzado un récord del 56%.

El director general de IFOP, Frédéric Dabi, señala que esta cifra de rechazo masivo indica que una parte significativa de la población ya está políticamente "perdida" para el presidente, anulando cualquier posibilidad de un rebote o recuperación de imagen.
En el trabajo, los encuestados no solo critican la figura de Macron con calificativos como "fantoche" y "desconectado" o "siempre en el extranjero", sino que también le imputan la responsabilidad directa por el caos parlamentario —que produjo el cambio de cuatro primeros ministros en dos años— y las preocupaciones económicas, especialmente el alto costo de vida.

La encuesta refleja una profunda erosión de la imagen del presidente, que llegó al Palacio del Elíseo como un reformador. La etiqueta de "Mozart de las finanzas" que se ganó inicialmente es ahora utilizada irónicamente por los críticos, quienes lo perciben como el gestor de una crisis permanente del país.
Esta visión ha sido exacerbada por la falta de soluciones contundentes a problemas como el poder adquisitivo y el futuro del sistema social, que son las principales inquietudes de los franceses, explica el JDD en su análisis del trabajo.

El impacto del desplome presidencial ha arrastrado la imagen del primer ministro, Sébastien Lecornu, que también registra números negativos. Esto luego que la Asamblea General rechazara el proyecto de ley de presupuestos del Estado para 2026 por casi unanimidad, confirmando la impopularidad del binomio Macron-Lecornu y su falta de horizonte político.
