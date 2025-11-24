https://noticiaslatam.lat/20251124/la-mirada-desde-el-arte-de-las-madres-buscadoras-en-mexico-busca-resensibilizar-senala-1168711887.html

La mirada desde el arte de las madres buscadoras en México "busca resensibilizar", señala documentalista

La mirada desde el arte de las madres buscadoras en México "busca resensibilizar", señala documentalista

El estreno de la obra "Antígona González", protagonizada por la reconocida actriz mexicana Marina de Tavira, confirma el interés de artistas en abordar el tema...

Basada en la novela homónima de la escritora queretana Sara Uribe, "Antígona González" tuvo su debut la semana pasada en el teatro El Milagro de la Ciudad de México. Según explicaron sus productores, la obra estará en cartel hasta el 7 de diciembre, es decir, por una temporada corta, antes de continuar en la ciudad de Madrid a partir de febrero del año próximo.La puesta escena, que tiene como protagonista exclusiva a la actriz de "Roma", establece un paralelismo directo entre la Antígona del mito griego (quien desafía al tirano Creonte para poder enterrar a su hermano Polinices) y las madres buscadoras mexicanas. En esta adaptación, Antígona González (De Tavira) busca a su hermano desaparecido, Tadeo, y su lucha ya no es por enterrar un cuerpo encontrado, sino por encontrar el cuerpo y honrar la memoria de su familiar.La flamante obra es uno de los más recientes ejemplos del creciente interés de abordar desde el arte la tragedia de la desaparición forzada en México, vinculada al crecimiento de la actividad de los cárteles y su reclutamiento a lo largo del territorio, especialmente en la zona norte del país, por su cercanía con EEUU, y en el Occidente, por el control de los puertos.Así, en los últimos años, el fenómeno de las madres buscadoras (mujeres, y también otros familiares, que asumen la búsqueda de sus seres queridos ante la falta de respuestas por parte de las autoridades), ha comenzado a permear en el ámbito cultural en el país norteamericano.Las obras que abordan este tema, incluyendo cine, teatro y libros, se enfocan principalmente en el dolor, la rabia y la incansable transformación de estas mujeres, quienes pasan de ser víctimas pasivas a protagonistas de una resistencia civil, evocando con su accionar a las Madres y Abuelas de Plazas de Mayo argentinas, que buscaron a sus hijos y nietos "desaparecidos" o robados durante la última dictadura militar en el país austral (1976-1983) y se convirtieron en una de las organizaciones más admiradas en todo el mundo.El cine ha sido uno de los vehículos más potentes para presentar historias de dicho sujeto social de gran envergadura en México. Películas como "Ruido" de Natalia Beristáin, o documentales como "Volverte a ver" y "Llueve", todos de 2023, enfocan la narrativa en la travesía emocional y física de la búsqueda de estas madres, combinando activismo con historia personal.En tanto, obras como los unipersonales "Hasta encontrarte" (producida por la UNAM el año pasado) o la propia "Antígona González" ilustran un tránsito de la ira personal a la esperanza compartida, al igual que la aclamada novela "Raíz que no desaparece", de Alma Delia Murillo, o el reportaje periodístico de largo aliento "Las Rastreadoras", de Tania del Río. "Maternidad repolitizada"La perspectiva central de casi todas estas obras es la de la maternidad repolitizada. La búsqueda se convierte en sí mismo un acto político que trasciende el espacio privado del hogar para tomar la calle, la ruta y las instituciones, explica para Sputnik Juan Manuel Díaz, docente de teoría cinematográfica en la UNAM y analista cultural, autor de un influyente ensayo sobre el "cine de la desaparición" en México.Para Díaz, estos nuevos artefactos culturales, más políticos e íntimos, representan un marcado corte con las series o películas sobre el narcotráfico, producidas por las plataformas estadounidenses, donde la historia suele estar centrada en los capos criminales y con una visión casi celebratoria de sus acciones."Esas ficciones, generalmente basadas en casos reales, banalizan y hacen un espectáculo del negocio de las drogas. Por eso pueden hacerse hasta telenovelas —como el 'El señor de los cielos'— de estas sagas, ya que el narcotráfico es mostrado como algo peligroso, pero lujoso y hasta excitante, no hay una dimensión humana o trágica real", explicó.Por el contrario, las nuevas narrativas sobre desapariciones buscan generar empatía al detallar el luto suspendido, la rabia y la falta de respuestas de las autoridades, lo que lleva a un cambio de vida y a la búsqueda como nuevo modo de vida. "Humaniza la estadística""Inherentemente es algo político, porque señala fallas y responsabilidades, pero no se trata de arte político-partidario. Tiene un abordaje humanista y solidario, lo cual multiplica su potencia y su posible llegada", añade.En ese sentido, al final de cada función de "Antígona González", se lee al público nombres de colectivos de madres buscadoras y se pide a la audiencia apoyar a las agrupaciones en sus quehaceres, con acciones como donaciones. Sin embargo, pese a la numerosa cantidad de proyectos abordando el fenómeno, algunos creen que todavía no ha hecho metástasis social a gran escala."El arte puede empujar la conversación, y creo que lo está haciendo, pero finalmente se trata de experiencias estética o intelectuales, y los cambios de fondo se motorizan desde otros sectores. Las imágenes y los debates son importantes en las sociedades, pero también se necesita más trabajo de calle y más activismo para que las desapariciones dejen de ser una ocurrencia tan extendida en México”, afirmó Díaz.

