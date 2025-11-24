Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251124/la-mirada-desde-el-arte-de-las-madres-buscadoras-en-mexico-busca-resensibilizar-senala-1168711887.html
La mirada desde el arte de las madres buscadoras en México "busca resensibilizar", señala documentalista
La mirada desde el arte de las madres buscadoras en México "busca resensibilizar", señala documentalista
Sputnik Mundo
El estreno de la obra "Antígona González", protagonizada por la reconocida actriz mexicana Marina de Tavira, confirma el interés de artistas en abordar el tema... 24.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-24T00:58+0000
2025-11-24T00:58+0000
américa latina
méxico
personas desaparecidas
desaparecidos
madres buscadoras de sonora
marina de tavira
narcotráfico
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/15/1168711503_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_22e2ef3c7308b278232f0f843e862f85.jpg
Basada en la novela homónima de la escritora queretana Sara Uribe, "Antígona González" tuvo su debut la semana pasada en el teatro El Milagro de la Ciudad de México. Según explicaron sus productores, la obra estará en cartel hasta el 7 de diciembre, es decir, por una temporada corta, antes de continuar en la ciudad de Madrid a partir de febrero del año próximo.La puesta escena, que tiene como protagonista exclusiva a la actriz de "Roma", establece un paralelismo directo entre la Antígona del mito griego (quien desafía al tirano Creonte para poder enterrar a su hermano Polinices) y las madres buscadoras mexicanas. En esta adaptación, Antígona González (De Tavira) busca a su hermano desaparecido, Tadeo, y su lucha ya no es por enterrar un cuerpo encontrado, sino por encontrar el cuerpo y honrar la memoria de su familiar.La flamante obra es uno de los más recientes ejemplos del creciente interés de abordar desde el arte la tragedia de la desaparición forzada en México, vinculada al crecimiento de la actividad de los cárteles y su reclutamiento a lo largo del territorio, especialmente en la zona norte del país, por su cercanía con EEUU, y en el Occidente, por el control de los puertos.Así, en los últimos años, el fenómeno de las madres buscadoras (mujeres, y también otros familiares, que asumen la búsqueda de sus seres queridos ante la falta de respuestas por parte de las autoridades), ha comenzado a permear en el ámbito cultural en el país norteamericano.Las obras que abordan este tema, incluyendo cine, teatro y libros, se enfocan principalmente en el dolor, la rabia y la incansable transformación de estas mujeres, quienes pasan de ser víctimas pasivas a protagonistas de una resistencia civil, evocando con su accionar a las Madres y Abuelas de Plazas de Mayo argentinas, que buscaron a sus hijos y nietos "desaparecidos" o robados durante la última dictadura militar en el país austral (1976-1983) y se convirtieron en una de las organizaciones más admiradas en todo el mundo.El cine ha sido uno de los vehículos más potentes para presentar historias de dicho sujeto social de gran envergadura en México. Películas como "Ruido" de Natalia Beristáin, o documentales como "Volverte a ver" y "Llueve", todos de 2023, enfocan la narrativa en la travesía emocional y física de la búsqueda de estas madres, combinando activismo con historia personal.En tanto, obras como los unipersonales "Hasta encontrarte" (producida por la UNAM el año pasado) o la propia "Antígona González" ilustran un tránsito de la ira personal a la esperanza compartida, al igual que la aclamada novela "Raíz que no desaparece", de Alma Delia Murillo, o el reportaje periodístico de largo aliento "Las Rastreadoras", de Tania del Río. "Maternidad repolitizada"La perspectiva central de casi todas estas obras es la de la maternidad repolitizada. La búsqueda se convierte en sí mismo un acto político que trasciende el espacio privado del hogar para tomar la calle, la ruta y las instituciones, explica para Sputnik Juan Manuel Díaz, docente de teoría cinematográfica en la UNAM y analista cultural, autor de un influyente ensayo sobre el "cine de la desaparición" en México.Para Díaz, estos nuevos artefactos culturales, más políticos e íntimos, representan un marcado corte con las series o películas sobre el narcotráfico, producidas por las plataformas estadounidenses, donde la historia suele estar centrada en los capos criminales y con una visión casi celebratoria de sus acciones."Esas ficciones, generalmente basadas en casos reales, banalizan y hacen un espectáculo del negocio de las drogas. Por eso pueden hacerse hasta telenovelas —como el 'El señor de los cielos'— de estas sagas, ya que el narcotráfico es mostrado como algo peligroso, pero lujoso y hasta excitante, no hay una dimensión humana o trágica real", explicó.Por el contrario, las nuevas narrativas sobre desapariciones buscan generar empatía al detallar el luto suspendido, la rabia y la falta de respuestas de las autoridades, lo que lleva a un cambio de vida y a la búsqueda como nuevo modo de vida. "Humaniza la estadística""Inherentemente es algo político, porque señala fallas y responsabilidades, pero no se trata de arte político-partidario. Tiene un abordaje humanista y solidario, lo cual multiplica su potencia y su posible llegada", añade.En ese sentido, al final de cada función de "Antígona González", se lee al público nombres de colectivos de madres buscadoras y se pide a la audiencia apoyar a las agrupaciones en sus quehaceres, con acciones como donaciones. Sin embargo, pese a la numerosa cantidad de proyectos abordando el fenómeno, algunos creen que todavía no ha hecho metástasis social a gran escala."El arte puede empujar la conversación, y creo que lo está haciendo, pero finalmente se trata de experiencias estética o intelectuales, y los cambios de fondo se motorizan desde otros sectores. Las imágenes y los debates son importantes en las sociedades, pero también se necesita más trabajo de calle y más activismo para que las desapariciones dejen de ser una ocurrencia tan extendida en México”, afirmó Díaz.
https://noticiaslatam.lat/20250727/el-boom-por-la-nostalgia-se-apodera-de-las-series-mexicanas-1164744148.html
https://noticiaslatam.lat/20220517/la-glorieta-de-los-desaparecidos-el-nuevo-rincon-doloroso-de-la-ciudad-de-mexico-1125554664.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Rodrigo Duarte
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg
Rodrigo Duarte
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/15/1168711503_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_360b97eb423f52deb1a69fb0bf66fcc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, personas desaparecidas, desaparecidos, madres buscadoras de sonora, marina de tavira, narcotráfico
méxico, personas desaparecidas, desaparecidos, madres buscadoras de sonora, marina de tavira, narcotráfico

La mirada desde el arte de las madres buscadoras en México "busca resensibilizar", señala documentalista

00:58 GMT 24.11.2025
© AP Photo / Ginnette RiquelmeMadres buscadoras en una misa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, el Día de las Madres, viernes 10 de mayo de 2024.
Madres buscadoras en una misa en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, el Día de las Madres, viernes 10 de mayo de 2024. - Sputnik Mundo, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Ginnette Riquelme
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Rodrigo Duarte
Corresponsal en México
Todos los artículos
El estreno de la obra "Antígona González", protagonizada por la reconocida actriz mexicana Marina de Tavira, confirma el interés de artistas en abordar el tema de los desaparecidos desde una perspectiva colectiva y más humana, lejos del imaginario creado desde las series sobre narcotraficantes estrenadas en plataformas de video.
Basada en la novela homónima de la escritora queretana Sara Uribe, "Antígona González" tuvo su debut la semana pasada en el teatro El Milagro de la Ciudad de México. Según explicaron sus productores, la obra estará en cartel hasta el 7 de diciembre, es decir, por una temporada corta, antes de continuar en la ciudad de Madrid a partir de febrero del año próximo.
La puesta escena, que tiene como protagonista exclusiva a la actriz de "Roma", establece un paralelismo directo entre la Antígona del mito griego (quien desafía al tirano Creonte para poder enterrar a su hermano Polinices) y las madres buscadoras mexicanas. En esta adaptación, Antígona González (De Tavira) busca a su hermano desaparecido, Tadeo, y su lucha ya no es por enterrar un cuerpo encontrado, sino por encontrar el cuerpo y honrar la memoria de su familiar.
La flamante obra es uno de los más recientes ejemplos del creciente interés de abordar desde el arte la tragedia de la desaparición forzada en México, vinculada al crecimiento de la actividad de los cárteles y su reclutamiento a lo largo del territorio, especialmente en la zona norte del país, por su cercanía con EEUU, y en el Occidente, por el control de los puertos.
El actor Pablo Cruz interpretando a Roberto Gómez Bolaño como El Chavo del 8 en la serie biográfica Chespirito: sin querer queriendo - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2025
América Latina
El 'boom' por la nostalgia se apodera de las series mexicanas
27 de julio, 21:45 GMT
Así, en los últimos años, el fenómeno de las madres buscadoras (mujeres, y también otros familiares, que asumen la búsqueda de sus seres queridos ante la falta de respuestas por parte de las autoridades), ha comenzado a permear en el ámbito cultural en el país norteamericano.
Las obras que abordan este tema, incluyendo cine, teatro y libros, se enfocan principalmente en el dolor, la rabia y la incansable transformación de estas mujeres, quienes pasan de ser víctimas pasivas a protagonistas de una resistencia civil, evocando con su accionar a las Madres y Abuelas de Plazas de Mayo argentinas, que buscaron a sus hijos y nietos "desaparecidos" o robados durante la última dictadura militar en el país austral (1976-1983) y se convirtieron en una de las organizaciones más admiradas en todo el mundo.
El cine ha sido uno de los vehículos más potentes para presentar historias de dicho sujeto social de gran envergadura en México. Películas como "Ruido" de Natalia Beristáin, o documentales como "Volverte a ver" y "Llueve", todos de 2023, enfocan la narrativa en la travesía emocional y física de la búsqueda de estas madres, combinando activismo con historia personal.
Protesta de familiares de desaparecidos en la glorieta en cuestión el 9 de mayo. - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2022
América Latina
La Glorieta de los Desaparecidos: el posible nuevo rincón doloroso de la Ciudad de México
17 de mayo 2022, 22:32 GMT
En tanto, obras como los unipersonales "Hasta encontrarte" (producida por la UNAM el año pasado) o la propia "Antígona González" ilustran un tránsito de la ira personal a la esperanza compartida, al igual que la aclamada novela "Raíz que no desaparece", de Alma Delia Murillo, o el reportaje periodístico de largo aliento "Las Rastreadoras", de Tania del Río.

"Maternidad repolitizada"

La perspectiva central de casi todas estas obras es la de la maternidad repolitizada. La búsqueda se convierte en sí mismo un acto político que trasciende el espacio privado del hogar para tomar la calle, la ruta y las instituciones, explica para Sputnik Juan Manuel Díaz, docente de teoría cinematográfica en la UNAM y analista cultural, autor de un influyente ensayo sobre el "cine de la desaparición" en México.

"Estas obras no se centran en el desaparecido, sino en el efecto de esta pérdida en su familia, mostrando cómo sus integrantes se reconstruyen en torno a su búsqueda. Hay dolor individual, pero también fuerza colectiva y acción ante la falta de justicia", explicó el experto.

Para Díaz, estos nuevos artefactos culturales, más políticos e íntimos, representan un marcado corte con las series o películas sobre el narcotráfico, producidas por las plataformas estadounidenses, donde la historia suele estar centrada en los capos criminales y con una visión casi celebratoria de sus acciones.
"Esas ficciones, generalmente basadas en casos reales, banalizan y hacen un espectáculo del negocio de las drogas. Por eso pueden hacerse hasta telenovelas —como el 'El señor de los cielos'— de estas sagas, ya que el narcotráfico es mostrado como algo peligroso, pero lujoso y hasta excitante, no hay una dimensión humana o trágica real", explicó.
Por el contrario, las nuevas narrativas sobre desapariciones buscan generar empatía al detallar el luto suspendido, la rabia y la falta de respuestas de las autoridades, lo que lleva a un cambio de vida y a la búsqueda como nuevo modo de vida.

"Humaniza la estadística"

"Es un arte que humaniza la estadística de los desaparecidos y busca resensibilizar a las audiencias, que con el golpeteo diario de estas noticias corre el riesgo de asimilarlas como una realidad incambiable", le dijo a Sputnik la documentalista uruguaya Carolina Campi, quien actualmente trabaja en un proyecto sobre el tema.

"Inherentemente es algo político, porque señala fallas y responsabilidades, pero no se trata de arte político-partidario. Tiene un abordaje humanista y solidario, lo cual multiplica su potencia y su posible llegada", añade.
En ese sentido, al final de cada función de "Antígona González", se lee al público nombres de colectivos de madres buscadoras y se pide a la audiencia apoyar a las agrupaciones en sus quehaceres, con acciones como donaciones. Sin embargo, pese a la numerosa cantidad de proyectos abordando el fenómeno, algunos creen que todavía no ha hecho metástasis social a gran escala.

"El arte puede empujar la conversación, y creo que lo está haciendo, pero finalmente se trata de experiencias estética o intelectuales, y los cambios de fondo se motorizan desde otros sectores. Las imágenes y los debates son importantes en las sociedades, pero también se necesita más trabajo de calle y más activismo para que las desapariciones dejen de ser una ocurrencia tan extendida en México”, afirmó Díaz.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала