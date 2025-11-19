https://noticiaslatam.lat/20251119/inician-exhumaciones-para-identificar-cuerpos-en-la-ciudad-de-mexico-es-una-tarea-historica-1168620502.html

Inician exhumaciones para identificar cuerpos en la Ciudad de México: "Es una tarea histórica"

El proyecto —que lleva por nombre Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores— tiene el objetivo de restituir dignamente a personas inhumadas sin reconocer, explicó la fiscal general de Justicia de la capital mexicana, Bertha Alcalde Luján. La funcionaria afirmó que, por primera vez en la Ciudad de México, se intervendrán fosas comunes para buscar coincidencias con el Registro de Personas Desaparecidas, una base de datos gubernamental en la que muchos colectivos de búsqueda mantienen aún sus esperanzas por encontrar a sus seres queridos desaparecidos, cotejando con restos de cientos o miles de personas. Se trata del único panteón en la capital del país que tiene fosas comunes colectivas activas, donde existen 75 espacios de inhumación con restos identificados y no identificados. Por ello, se trata de un proyecto histórico incluso en toda la región de América Latina. En el Panteón Civil de Dolores, dicen las autoridades, están enterradas cerca de 10.000 personas en carácter de no identificadas o identificadas sin reclamoEl plan también ha sido anunciado con la presencia de las madres buscadoras, quienes jugarán un papel fundamental, de acuerdo con las autoridades locales.El proyecto representa un paso importante en la la Estrategia de Búsqueda de Personas de la capital mexicana. Alcalde Luján ha reconocido que será "un proceso difícil, pero fundamental".Según la Fiscalía local, una vez que los restos sean exhumados, serán estudiados por especialistas del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para determinar su identidad y, si es factible, restituirlos a sus familias. Sin embargo, en caso de que ello no sea posible, los restos serán resguardados por la propia fiscalía hasta que se inaugure un nuevo centro especializado que ya está en construcción.

