Rusia libera 3 localidades y destruye un sistema S-300 en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Petróvskoye, en la república popular de Donetsk, Tíjoye y Otrádnoye, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.320 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 435 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 225 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 225 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 75 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 140 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas", señalan desde el organismo castrense.
Las tropas rusas alcanzaron un sistema de defensa antiaérea S-300, al igual que un vehículo blindado HMMWV, un MaxxPro, un vehículo blindado de transporte de tropas M113, de fabricación estadounidense, un Senator producido en Canadá, un Viking sueco y una estación radar RADA RPS-42 israelí.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba con kit de guiado y planeo, un proyectil del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 140 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 97.933 drones, 638 sistemas de misiles antiaéreos, 26.195 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.618 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.487 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 47.425 vehículos militares especiales.
