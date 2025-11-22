https://noticiaslatam.lat/20251122/rusia-libera-2-localidades-y-derriba-155-drones-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1168733720.html

Rusia libera 2 localidades y derriba 155 drones ucranianos en una jornada de combates

Rusia libera 2 localidades y derriba 155 drones ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron la localidad de Zvánovka, en la república popular de Donetsk, y Nóvoye, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la... 22.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-22T13:55+0000

2025-11-22T13:55+0000

2025-11-22T14:01+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/16/1168733555_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b16c868bcbfc00d673ed3eecd20d51ba.jpg

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 510 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 230 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 225 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 105 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 155 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa