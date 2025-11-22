https://noticiaslatam.lat/20251122/rusia-libera-2-localidades-y-derriba-155-drones-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1168733720.html
Rusia libera 2 localidades y derriba 155 drones ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera 2 localidades y derriba 155 drones ucranianos en una jornada de combates
Sputnik Mundo
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Zvánovka, en la república popular de Donetsk, y Nóvoye, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la... 22.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-22T13:55+0000
2025-11-22T13:55+0000
2025-11-22T14:01+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/16/1168733555_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b16c868bcbfc00d673ed3eecd20d51ba.jpg
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 510 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 230 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 225 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 105 militares.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 155 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/16/1168733555_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccce392c253e058601b657a881905b1d.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
Rusia libera 2 localidades y derriba 155 drones ucranianos en una jornada de combates
13:55 GMT 22.11.2025 (actualizado: 14:01 GMT 22.11.2025)
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Zvánovka, en la república popular de Donetsk, y Nóvoye, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.330 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 510 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 230 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 225 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 105 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra un taller de montaje, lugares de almacenamiento y lanzamiento de drones y lanchas no tripuladas, infraestructuras energéticas y de transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 156 zonas", destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 155 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 97.793 drones, 637 sistemas de misiles antiaéreos, 26.174 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.618 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.467 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 47.315 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.