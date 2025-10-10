https://noticiaslatam.lat/20251010/sobrinos-de-exsecretario-de-marina-en-mexico-crearon-una-red-para-lavar-dinero-de-huachicol-fiscal-1167355878.html

Sobrinos de exsecretario de Marina en México crearon una red para lavar dinero de huachicol fiscal

Sobrinos de exsecretario de Marina en México crearon una red para lavar dinero de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) de México halló que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías... 10.10.2025

Con base en la orden de aprehensión librada en la causa penal 325/2025 contra ambos marinos, cuya copia fue obtenida por el medio, se refiere a que ese entramado también participó en actos de defraudación fiscal."De lo antes mencionado, se desprende la posibilidad de que Manuel Roberto Farías Laguna sea parte de una red de servidores públicos, civiles y empresas, que probablemente realizan conductas encaminadas a delitos de corrupción, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, situación que también se alertó en el video publicado en redes sociales", se lee en el texto.Asimismo, El Universal destacó que, con base en ese informe, se contabilizaron grandes cantidades de operaciones financieras, que no van acorde con los ingresos reportados por los exfuncionarios."La FGR considera que pudieron incurrir en 'simulación de operaciones' y adquirieron bienes inmuebles y vehículos en efectivo y en grandes cantidades", ponderó el periódico.Los hermanos Farías Laguna son sobrinos del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien denunció presuntos actos ilícitos dentro de la dependencia federal.Mientras tanto, la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Marina continúan con las indagatorias.De igual manera, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha negado que las acciones contra el contrabando de combustible sean por presión de EEUU."¿Qué hace la fiscalía? Saca las otras investigaciones que ya tenía, que a lo mejor no tenían suficientes pruebas y junta las investigaciones y, a partir de ahí, pues vienen las detenciones, y otras detenciones que tienen que venir hacia delante, y encuentran la participación de elementos de Marina y de empresarios. Claro, que son los que se estaban beneficiando de este, pues, de esta venta ilegal de combustible", dijo el 8 de septiembre en conferencia de prensa.

