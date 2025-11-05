Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251105/mexico-cuadruplica-sus-ingresos-fiscales-por-auditorias-en-el-sector-energetico-1168173158.html
México cuadruplica sus ingresos fiscales por auditorías en el sector energético
México cuadruplica sus ingresos fiscales por auditorías en el sector energético
05.11.2025
Hasta septiembre de este año, según cifras oficiales, el fortalecimiento de la fiscalización impositiva por parte de autoridades ha generado 73.519.900 pesos, una cifra que excede por 4,5 veces la meta de recaudación que el SAT se había fijado para este sector a principios de 2025, la cual era de 16.162.500 pesos.Esta profundización en la lucha contra la evasión —incluyendo también el contrabando de combustible, conocido como "huachicol fiscal"— ha sido una piedra angular de la política fiscal de la actual Administración federal, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos mediante la mejora de la eficiencia y la aplicación estricta de la ley. Este logro de cumplimiento del 454,9% sobre lo estimado convierte a este indicador en el que más ha superado su objetivo dentro de la recaudación fiscal del SAT. El monto captado supera la meta inicial para los primeros nueve meses del año, según se desprende de los informes de Finanzas y Deuda Públicas entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso. El único indicador que se acerca a este éxito es la fiscalización a los grandes contribuyentes.La notable diferencia entre lo estimado y lo recaudado se debe, en parte, a que el SAT está encontrando más del doble de lo que anticipaba por cada acto de fiscalización en este sector. Inicialmente, el organismo fiscal proyectaba obtener 116 millones de pesos por cada revisión al sector de hidrocarburos; no obstante, el monto real promedio por auditoría ha ascendido a la cifra de 302. 551.100 pesos hasta septiembre.Esta tendencia de sobrepasar las metas no es nueva, sino que se ha afianzado a lo largo de los años recientes. El sector de hidrocarburos se ha consolidado como un motor de la recaudación derivada de fiscalización. Por ejemplo, tan solo en el 2024, el SAT obtuvo 211.517.700 pesos por estas revisiones.Los contribuyentes vinculados a este sector son muy variados, abarcando desde grandes empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex), hasta firmas de logística, importación, almacenamiento, distribución, tecnología, servicios especializados y gasolinerías.
méxico
El aumento de la fiscalización a contribuyentes del sector energético por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México ha resultado en un incremento extraordinario en los ingresos fiscales del país latinoamericano.
Hasta septiembre de este año, según cifras oficiales, el fortalecimiento de la fiscalización impositiva por parte de autoridades ha generado 73.519.900 pesos, una cifra que excede por 4,5 veces la meta de recaudación que el SAT se había fijado para este sector a principios de 2025, la cual era de 16.162.500 pesos.

Esta profundización en la lucha contra la evasión —incluyendo también el contrabando de combustible, conocido como "huachicol fiscal"— ha sido una piedra angular de la política fiscal de la actual Administración federal, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene como objetivo aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos mediante la mejora de la eficiencia y la aplicación estricta de la ley.
Este logro de cumplimiento del 454,9% sobre lo estimado convierte a este indicador en el que más ha superado su objetivo dentro de la recaudación fiscal del SAT. El monto captado supera la meta inicial para los primeros nueve meses del año, según se desprende de los informes de Finanzas y Deuda Públicas entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso. El único indicador que se acerca a este éxito es la fiscalización a los grandes contribuyentes.
La notable diferencia entre lo estimado y lo recaudado se debe, en parte, a que el SAT está encontrando más del doble de lo que anticipaba por cada acto de fiscalización en este sector. Inicialmente, el organismo fiscal proyectaba obtener 116 millones de pesos por cada revisión al sector de hidrocarburos; no obstante, el monto real promedio por auditoría ha ascendido a la cifra de 302. 551.100 pesos hasta septiembre.
Esta tendencia de sobrepasar las metas no es nueva, sino que se ha afianzado a lo largo de los años recientes. El sector de hidrocarburos se ha consolidado como un motor de la recaudación derivada de fiscalización. Por ejemplo, tan solo en el 2024, el SAT obtuvo 211.517.700 pesos por estas revisiones.
Los contribuyentes vinculados a este sector son muy variados, abarcando desde grandes empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex), hasta firmas de logística, importación, almacenamiento, distribución, tecnología, servicios especializados y gasolinerías.
