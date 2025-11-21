https://noticiaslatam.lat/20251121/rusia-libera-16-localidades-durante-la-ultima-semana-de-la-operacion-militar-especial-1168708241.html
Rusia libera 16 localidades durante la última semana de la operación militar especial
Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó la ciudad de Kúpiansk, las localidades de Dvurechánskoye, Tséguelnoye, Petropávlovka, en la región de Járkov, Novosiólovka, Stavki, Masliakovka, Yampol y Platónovka, en la república popular de Donetsk, Gai, Necháyevka, Rádostnoye, en la región de Dnepropetrovsk, así como Yáblokovo, Ravnopolie, Vesióloye y Málaya Tokmachka en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas de Kiev, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.165 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.570 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 1.790 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 550 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.155 militares.En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó un ataque masivo y 6 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas de la industria militar de Ucrania, instalaciones del complejo energético y de combustible que las abastecían, infraestructuras de transporte utilizadas por las FFAA ucranianas, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 misiles Atacms, 4 misiles Storm Shadow, 15 bombas con kits de guiado y planeo, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 2 misiles guiados de largo alcance Neptun y también derribó 1.089 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA rusas liberaron 16 localidades y derribaron 1.173 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 9.425 soldados en todos los frentes.
En cuanto a las bajas de Kiev, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.165 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.570 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 1.790 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 550 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.155 militares.
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó un ataque masivo y 6 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas de la industria militar de Ucrania, instalaciones del complejo energético y de combustible que las abastecían, infraestructuras de transporte utilizadas por las FFAA ucranianas, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 misiles Atacms, 4 misiles Storm Shadow, 15 bombas con kits de guiado y planeo, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 2 misiles guiados de largo alcance Neptun y también derribó 1.089 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 97.638 drones, 637 sistemas de misiles antiaéreos, 26.156 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.618 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.452 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 47.253 vehículos militares especiales.
