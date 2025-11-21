https://noticiaslatam.lat/20251121/rusia-libera-16-localidades-durante-la-ultima-semana-de-la-operacion-militar-especial-1168708241.html

Rusia libera 16 localidades durante la última semana de la operación militar especial

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron 16 localidades y derribaron 1.173 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio... 21.11.2025, Sputnik Mundo

Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó la ciudad de Kúpiansk, las localidades de Dvurechánskoye, Tséguelnoye, Petropávlovka, en la región de Járkov, Novosiólovka, Stavki, Masliakovka, Yampol y Platónovka, en la república popular de Donetsk, Gai, Necháyevka, Rádostnoye, en la región de Dnepropetrovsk, así como Yáblokovo, Ravnopolie, Vesióloye y Málaya Tokmachka en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas de Kiev, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.165 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.570 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.195 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 1.790 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 550 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.155 militares.En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó un ataque masivo y 6 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra empresas de la industria militar de Ucrania, instalaciones del complejo energético y de combustible que las abastecían, infraestructuras de transporte utilizadas por las FFAA ucranianas, lugares de montaje, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 misiles Atacms, 4 misiles Storm Shadow, 15 bombas con kits de guiado y planeo, 4 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 2 misiles guiados de largo alcance Neptun y también derribó 1.089 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

ucrania

