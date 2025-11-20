https://noticiaslatam.lat/20251120/rusia-libera-una-localidad-y-derriba-4-misiles-storm-shadow-en-una-jornada-de-combates--1168664791.html

Rusia libera una localidad y derriba 4 misiles Storm Shadow en una jornada de combates

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 250 militares.Igualmente, fuerzas rusas alcanzaron 2 lanzadores del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un vehículo blindado de transporte de tropas M113, un obús M777, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple APR-40 de producción rumana, un vehículo blindado Senator producido en Canadá y un Viking sueco.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 misiles Storm Shadow y derribó 119 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

