Rusia libera una localidad y derriba 4 misiles Storm Shadow en una jornada de combates
Rusia libera una localidad y derriba 4 misiles Storm Shadow en una jornada de combates
20.11.2025
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 250 militares.Igualmente, fuerzas rusas alcanzaron 2 lanzadores del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un vehículo blindado de transporte de tropas M113, un obús M777, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple APR-40 de producción rumana, un vehículo blindado Senator producido en Canadá y un Viking sueco.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 misiles Storm Shadow y derribó 119 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Rusia libera una localidad y derriba 4 misiles Storm Shadow en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron la localidad de Vesióloye, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. Además, las tropas rusas alcanzaron equipos militares de EEUU, Canadá, Rumanía y Suecia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.370 militares en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 190 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 250 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 250 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra infraestructuras energéticas utilizadas por las tropas ucranianas, almacenes de material técnico, lugares de estacionamiento de unidades de operadores de drones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 146 zonas", destacan desde el organismo castrense.
Igualmente, fuerzas rusas alcanzaron 2 lanzadores del sistema lanzacohetes múltiple Himars, un vehículo blindado de transporte de tropas M113, un obús M777, todos ellos de fabricación estadounidense, al igual que un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple APR-40 de producción rumana, un vehículo blindado Senator producido en Canadá y un Viking sueco.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 4 misiles Storm Shadow y derribó 119 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 97.515 drones, 637 sistemas de misiles antiaéreos, 26.134 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.618 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.426 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 47.170 vehículos militares especiales.
