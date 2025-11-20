Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251120/mas-de-16000-personas-mueren-anualmente-por-accidentes-viales-en-mexico-1168657476.html
Más de 16.000 personas mueren anualmente por accidentes viales en México
Más de 16.000 personas mueren anualmente por accidentes viales en México
Sputnik Mundo
Miles de mexicanos mueren cada año debido a accidentes automovilísticos, informó el coordinador nacional de la Coalición por la Seguridad Vial, Armando Pliego.
Esto significa que, cada día, fallecen un promedio de 44 personas, ya sea a causa de un atropellamiento, mientras caminaban en la calle, esperaban un camión, iban en bicicleta o iban a bordo de un vehículo"Vidas apagadas por un simple descuido, por decisiones irresponsables como, por ejemplo, cuando aumentamos la velocidad, cuando decidimos conducir bajo los efectos del alcohol o por decisiones con falta de ética cuando se construyen nuestras avenidas y carreteras sin una visión humana", declaró la coordinadora nacional de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Mexicana, Pitichi Rivadeneyra.Estos datos se dieron a conocer en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por Accidentes Viales, por el cual la Cruz Roja mexicana organizó un evento especial en memoria de aquellas personas que han muerto en estas circunstancias.De acuerdo con un reporte del diario local Milenio, en México cada dos horas muere una persona por un accidente vial, siendo los peatones, los ciclistas y los motociclistas los más vulnerables, al representar el 77% de víctimas en este tipo de incidentes.En el caso de los motociclistas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las muertes por accidentes viales han aumentado un 375% en los últimos 14 años, al pasar de 716 anuales a 3.404.Una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública revela que los costos por la inseguridad vial representan cerca del 2% del valor del Producto Interno Bruto (PIB) del país latinoamericano.En este sentido, la diputada federal Patricia Mercado resaltó que el derecho a una movilidad con seguridad vial ya está protegido por la Constitución mexicana, pero eso no ha impedido que los decesos por esta causa sigan en aumento.
méxico
Más de 16.000 personas mueren anualmente por accidentes viales en México

Miles de mexicanos mueren cada año debido a accidentes automovilísticos, informó el coordinador nacional de la Coalición por la Seguridad Vial, Armando Pliego.
Esto significa que, cada día, fallecen un promedio de 44 personas, ya sea a causa de un atropellamiento, mientras caminaban en la calle, esperaban un camión, iban en bicicleta o iban a bordo de un vehículo
"Vidas apagadas por un simple descuido, por decisiones irresponsables como, por ejemplo, cuando aumentamos la velocidad, cuando decidimos conducir bajo los efectos del alcohol o por decisiones con falta de ética cuando se construyen nuestras avenidas y carreteras sin una visión humana", declaró la coordinadora nacional de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Mexicana, Pitichi Rivadeneyra.
Estos datos se dieron a conocer en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas por Accidentes Viales, por el cual la Cruz Roja mexicana organizó un evento especial en memoria de aquellas personas que han muerto en estas circunstancias.
De acuerdo con un reporte del diario local Milenio, en México cada dos horas muere una persona por un accidente vial, siendo los peatones, los ciclistas y los motociclistas los más vulnerables, al representar el 77% de víctimas en este tipo de incidentes.
En el caso de los motociclistas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las muertes por accidentes viales han aumentado un 375% en los últimos 14 años, al pasar de 716 anuales a 3.404.
Una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública revela que los costos por la inseguridad vial representan cerca del 2% del valor del Producto Interno Bruto (PIB) del país latinoamericano.
En este sentido, la diputada federal Patricia Mercado resaltó que el derecho a una movilidad con seguridad vial ya está protegido por la Constitución mexicana, pero eso no ha impedido que los decesos por esta causa sigan en aumento.
