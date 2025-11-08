https://noticiaslatam.lat/20251108/muertes-de-motociclistas-representan-el-25-de-la-registradas-en-accidentes-viales-en-america-latina-1168272265.html

Muertes de motociclistas representan el 25% de la registradas en accidentes viales en América Latina

Un estudio del Proyecto Salud Urbana en América Latina (Salurbal) reveló que la tasa de mortalidad de motociclistas en la región fue de más de cuatro muertes... 08.11.2025

2025-11-08T06:12+0000

2025-11-08T06:12+0000

2025-11-08T09:17+0000

américa latina

colombia

sociedad

brasil

motocicleta

latinoamérica

En total, de 2010 a 2019, se registraron 109.052 muertes en 337 ciudades latinoamericanas, siendo Colombia y Brasil los países con las tasas más elevadas.El informe advierte que las muertes de los motociclistas representan el 25% del total de fallecimientos por accidentes de tránsito y que la cifra sigue creciendo aceleradamente, en específico desde la pandemia de COVID-19.El incremento se asocia a un mayor uso del vehículo como alternativa de transporte, ante la falta de sistemas públicos confiables, sobre todo en ciudades medianas con baja densidad y débil infraestructura vial.Por otra parte, la investigación sugiere que los hombres que conducen motocicletas tienden más a conductas riesgosas, tales como conducir a alta velocidad, en estado de ebriedad o sin casco de seguridad.

colombia

brasil

2025

