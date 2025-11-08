Mundo
Muertes de motociclistas representan el 25% de la registradas en accidentes viales en América Latina
Un estudio del Proyecto Salud Urbana en América Latina (Salurbal) reveló que la tasa de mortalidad de motociclistas en la región fue de más de cuatro muertes... 08.11.2025, Sputnik Mundo
En total, de 2010 a 2019, se registraron 109.052 muertes en 337 ciudades latinoamericanas, siendo Colombia y Brasil los países con las tasas más elevadas.El informe advierte que las muertes de los motociclistas representan el 25% del total de fallecimientos por accidentes de tránsito y que la cifra sigue creciendo aceleradamente, en específico desde la pandemia de COVID-19.El incremento se asocia a un mayor uso del vehículo como alternativa de transporte, ante la falta de sistemas públicos confiables, sobre todo en ciudades medianas con baja densidad y débil infraestructura vial.Por otra parte, la investigación sugiere que los hombres que conducen motocicletas tienden más a conductas riesgosas, tales como conducir a alta velocidad, en estado de ebriedad o sin casco de seguridad.
06:12 GMT 08.11.2025 (actualizado: 09:17 GMT 08.11.2025)
Un estudio del Proyecto Salud Urbana en América Latina (Salurbal) reveló que la tasa de mortalidad de motociclistas en la región fue de más de cuatro muertes por cada 100.000 habitantes, siendo los hombres de 20 a 24 años, el sector que concentra los niveles más altos de riesgo.
En total, de 2010 a 2019, se registraron 109.052 muertes en 337 ciudades latinoamericanas, siendo Colombia y Brasil los países con las tasas más elevadas.
El informe advierte que las muertes de los motociclistas representan el 25% del total de fallecimientos por accidentes de tránsito y que la cifra sigue creciendo aceleradamente, en específico desde la pandemia de COVID-19.
El incremento se asocia a un mayor uso del vehículo como alternativa de transporte, ante la falta de sistemas públicos confiables, sobre todo en ciudades medianas con baja densidad y débil infraestructura vial.
Por otra parte, la investigación sugiere que los hombres que conducen motocicletas tienden más a conductas riesgosas, tales como conducir a alta velocidad, en estado de ebriedad o sin casco de seguridad.
