¿Fue el 'bloque negro'? Los grupos violentos detrás de la marcha de la Generación Z en México

¿Fue el 'bloque negro'? Los grupos violentos detrás de la marcha de la Generación Z en México

20.11.2025

De acuerdo con los expertos, lo atestiguado recientemente, cuando un grupo de personas derribó las vallas que protegían Palacio Nacional —sede del Ejecutivo— parece responder a una estrategia muy diferente a la que se ha visto en otras ocasiones cuando operan grupos que se han catalogado como parte de ese sector.Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que estos actos tenían la intención de provocar a los policías, para después alegar represión. Por eso, pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) investigar quiénes habían atacado las puertas de Palacio Nacional."No vamos a caer en la provocación, no debemos caer en la provocación. Y es un llamado a hacer movilizaciones pacíficas. Es más, si la oposición quiere tener más gente —ahora sí que como recomendación, que no me corresponde— pero la violencia no les va a ayudar, en México se rechaza la violencia, la gente no quiere acciones violentas, no quiere acciones violentas", declaró la mandataria mexicana.¿Qué es el 'bloque negro'?Popularmente se le conoce como "bloque negro" a los grupos que irrumpen en manifestaciones —generalmente pacíficas— para cometer actos de violencia, principalmente en contra de comercios, bancos e instituciones gubernamentales.Sin embargo, como tal, no hay ninguna organización o agrupación que se identifique así. De hecho, el "bloque negro" en realidad se refiere a la táctica de acción política directa que utilizan grupos anarquistas desde la década de 1980 para expresar, con actos vandálicos, su repudio al capitalismo y a las estructuras que rigen una sociedad.El también doctor en Ciencias Sociales por la UAM, Josué Pérez Domínguez, sostiene que ese grupo "es más bien una táctica de lucha callejera", surgida en Europa en la década de 1980 como una forma de defenderse de los desalojos de edificios ocupados por el movimiento autonomista.En este tenor, Salazar Villava menciona que una de las características de estos grupos es que sus protestas no están dirigidas a "plantear consignas o demandas, sino, a través de acciones directas, mostrar su repudio, sobre todo al capital y a gobiernos" que, aunque sean de izquierda, no los apoyan por su cercanía al anarquismo.Sus primeras apariciones en MéxicoPérez Domínguez explica que, en México, este tipo de tácticas se comenzaron a ver en la década de 1990, teniendo cada vez más visibilidad mediática en la última década debido a su participación en las marchas que se organizan el 2 de octubre para conmemorar al movimiento estudiantil de 1968; o el 26 de septiembre para protestar por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.Asimismo, se han observado en las acciones que han emprendido diversos colectivos feministas, como la quema de una estación de Metrobús en 2019 y la ocupación del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2020.Aunque estos eventos se han dado en diferentes gobiernos —cuya ideología política dista entre administraciones— en general, las autoridades adjudican la existencia de estos grupos al adversario político, lo que para los especialistas consultados es algo natural, al tratarse de organizaciones que desafían el status quo y promueven modos de vida como la autogestión.La irrupción del 'bloque negro' en CDMXPese a que no existe como tal un colectivo o grupo que se adjudique este tipo de actos, la prensa mexicana ha generalizado el término "bloque negro" para referirse a cualquier grupo que ejerce la violencia en manifestaciones populares, una acción replicada también por las autoridades encargadas de la procuración de justicia.Los expertos consultados coinciden en que quienes provocaron disturbios recientemente, no mostraron elementos que los hagan pensar que se tratan de personas asociadas al "bloque negro" tradicional.Pérez Domínguez destaca que uno de los principales elementos para sospechar esto es que estos grupos no participarían en una marcha convocada y promovida por la oposición política mexicana que está dentro del espectro de la derecha, ya que sería una contradicción política e ideológica.Esto explicaría por qué en movilizaciones masivas convocadas por este sector político no han tenido la aparición de grupos asociados al "bloque negro", como lo fue la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) de noviembre del 2022, y la convocada por la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, el pasado 31 de agosto, denominada La Resistencia.En contraste, en las recientes movilizaciones contra la gentrificación en la Ciudad de México sí han aparecido este tipo de grupos, lo que tiene mayor sentido al ser temas centrales en la agenda política del pensamiento anarquista y anticapitalista de estos grupos.Tanto Pérez Domínguez como Salazar Villava, especializados en el estudio de estas organizaciones, coinciden en que otro elemento que les hace sospechar que los grupos violentos de la protesta de la Generación Z son ajenos al "bloque negro" es que la violencia se limitó a las vallas de Palacio Nacional, cuando siempre tienen por objetivo atacar comercios y bancos, los cuales representan las instituciones contra las que luchan.La investigadora agrega que ese actuar denota una especie de organización y estructura de financiamiento que nunca se ha visto dentro del grupo, por lo que es necesario que se investigue quienes son los responsables, sobre todo por el nivel de violencia, que incluye amenazas de muerte a policías.Aunque las autoridades mexicanas no han establecido la identidad de estos grupos, distintas autoridades, incluida la presidenta de México, han sugerido que los grupos de choque y los organizadores de la marcha habrían sido impulsados por grupos de la derecha mexicana y no por jóvenes, como sostiene el movimiento Generación Z.Para sustentar esta tesis, la propia presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, compartió en sus redes sociales un contrato firmado entre el PAN Ciudad de México y el influencer Edmundo Andrade, principal promotor de la marcha del 15 de noviembre, por servicios de estrategia y campaña digital para el año 2025.Sin embargo, hasta el momento, no se han identificado a responsables directos por los ataques a las vallas, aunque sí hay 18 detenidos por estos hechos, de los cuales cuatro han sido vinculados a proceso por tentativa de homicidio.Neonazis y la sensación de caosLos testimonios sobre una actuación irregular de estos grupos de choque también vienen de la prensa independiente que cubrió los hechos del 15 de noviembre en la capital mexicana. Los periodistas Mauricio Prado y Alejandro Meléndez han narrado que la actuación de estos grupos fue distinta, coordinada y con equipo especializado que nunca se ha visto en otras ocasiones donde actúa el "bloque negro".Prado hizo especial énfasis en la participación de varias organizaciones que se identifican con el nazismo y que, en redes sociales, presumieron que la protesta fue una oportunidad para darse a conocer entre gente que no es afín al Gobierno de Morena.Salazar Villava considera que la actuación de los grupos de choque tenía por objetivo dar la imagen de un México convulso. "Quieren construir una escena, una imagen, una narrativa de caos político que no existe en el país", opina la académica.La prensa internacional, además de reconocidos influencers, han retomado la noticia de la marcha como un ejemplo de lo descompuesto que está el tejido social en México.Esto ocurre en un momento en el que la oposición mexicana insiste en solicitar la intervención militar estadounidense como única vía para solucionar el tema de inseguridad y narcotráfico, sobre todo a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán (occidente), Carlos Manzo, ocurrido a inicios de noviembre.Incluso, se ha llegado a decir que la actuación policial del 15 de noviembre no se había visto en México desde 1968, a pesar de que, en movilizaciones más recientes, como la del propio 2 de octubre de este año, se han registrado casi una centena de policías heridos y más detenidos que en la que aconteció el sábado pasado.Pérez Domínguez estima que las acciones del "bloque negro" seguirán ocurriendo en tanto sigan avanzando movimientos de derecha en el mundo, aunque no quiso asegurar si podrían incidir en la realización del Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como una de sus sedes la Ciudad de México.Por su parte, Salazar Villava refiere que lo visto en la protesta en la capital mexicana debe levantar alertas en el Gobierno actual, ya que sí existen demandas ciudadanas legítimas que están siendo usadas como excusas por ciertos grupos de poder para desestabilizar a las autoridades."Caer en descalificar toda la inquietud que puede haber entre los jóvenes por la realidad que están viviendo solo por las acciones de estos grupos, puede [causar] un error político importante (...). Hay que hilar fino, políticamente, para ofrecer una respuesta razonable y sobre todo desalentar la vía violenta", concluye la investigadora.

