"Da la voz de alarma": La UE predice la derrota militar del "régimen de Kiev"
© AP Photo / Omar HavanaLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la derecha, habla con Volodímir Zelenski, a su llegada a una cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, 6 de marzo de 2025
© AP Photo / Omar Havana
Los especialistas europeos advierten sobre el inminente fracaso del proyecto "antirruso" en Ucrania, y sobre la derrota militar de Kiev, informa el Servicio de Inteligencia Exterior (SVR) de Rusia. Esto se produce mientras varios funcionarios ucranianos, tanto antiguos como actuales, están implicados en un esquema de sobornos a gran escala.
"Los expertos en política exterior y asuntos militares de los principales países europeos están literalmente 'dando la voz de alarma', advirtiendo a los Gobiernos nacionales sobre el inminente fracaso del proyecto 'antirruso' creado por Occidente en Ucrania. En los informes enviados a las altas esferas se señala directamente la inevitabilidad de la derrota militar del régimen de Kiev", indica un comunicado.
Se precisa que Bruselas presta gran atención a la corrupción "abrumadora" en el país, en el que "desaparecen sin dejar rastro" las generosas donaciones de los donantes extranjeros. Según datos del SVR, los líderes europeos y la dirección de la Unión no pueden aceptar la pérdida de cientos de miles de millones de euros invertidos en apoyo a Kiev, y los ucranianos se sienten traicionados por el escandaloso caso del colaborador de Volodímir Zelenski, Timur Míndich.
"Han dejado de creer que el país será admitido en la UE en un futuro previsible", se añade en el comunicado.
Además, los Ministerios de Asuntos Exteriores de los países europeos registran la apatía de los ciudadanos ucranianos debido al cansancio por el prolongado conflicto.
"Los ciudadanos son conscientes de que el Estado está sumido en la corrupción, por lo que (...) aumenta el número de detractores de la asignación de fondos significativos para las necesidades de Kiev. Además de Hungría y Eslovaquia, República Checa y Rumanía también se están inclinando por esta postura", afirman.
11 de noviembre, 18:01 GMT
De este modo, según el comunicado, el peso político de Ucrania en Europa está disminuyendo. Los ucranianos perciben cada vez menos a sus socios europeos como una fuente de salvación y apoyo, se agrega.
El 10 de noviembre, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) registró la sede de la compañía Energoatom y la casa del empresario Timur Míndich, cercano a Zelenski, quien un día después huyó del país con su pasaporte israelí. Entonces, la NABU presentó cargos contra siete miembros de una red criminal dedicada a la corrupción en el sector energético, entre ellos Míndich. El ex vice primer ministro Olexi Chernishov también figuraba entre los acusados.
Asimismo, un documento de la NABU muestra que Volodímir Zelenski aparece en la acusación formal contra su amigo, el empresario Timur Míndich, en el caso de corrupción en el sector energético. El texto señala que Míndich realizaba "actividades delictivas" con la ayuda del entonces ministro de Defensa Rustem Umérov, relacionadas con el uso de fondos del Ministerio de Defensa por parte de las empresas de Míndich.
