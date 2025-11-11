https://noticiaslatam.lat/20251111/no-los-ven-en-el-proximo-gobierno-la-era-de-zelenski-esta-terminando-1168361257.html

"No los ven en el próximo Gobierno": ¿La era de Zelenski está terminando?

Occidente está insinuando que la era de Volodímir Zelenski y su equipo, que no lograron satisfacer las necesidades básicas del país y se apropiaron de una... 11.11.2025, Sputnik Mundo

En sus palabras, los políticos occidentales, en el contexto de los recientes escándalos de corrupción, están enviando una señal a los líderes ucranianos de que "deben pensar finalmente en cómo terminar la guerra y renunciar al poder".Subrayó que Occidente está intentando desacreditar "a esta pareja con artículos e insinuaciones sobre la cantidad de material comprometedor", pero por el bien de la estabilidad de Ucrania, actualmente "recurren a pequeñas filtraciones".El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, la Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".

