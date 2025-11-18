Mundo
Nombran la "peculiaridad" que impide el rápido despliegue de tropas en Europa
Nombran la "peculiaridad" que impide el rápido despliegue de tropas en Europa
Los puentes en ruinas, los anchos de vía incompatibles y la burocracia laberíntica son los obstáculos del rápido desplazamiento de tropas en Europa, reporta... 18.11.2025, Sputnik Mundo
Por ejemplo, en el contexto del conflicto ucraniano, Francia no pudo enviar tanques a Rumanía por la ruta terrestre más corta a través de Alemania y tuvo que transportarlos por el Mediterráneo.En este contexto, los funcionarios europeos trabajan en una nueva propuesta sobre "movilidad militar" cuyo objetivo es "reducir ese tiempo a cinco o incluso tres días". Se espera que este proyecto se presente el 19 de noviembre, según el periódico.Para resolver el problema de la incompatibilidad del ancho de vía ferroviaria en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania están llevando a cabo el proyecto Rail Baltica, con un costo de 24.000 millones de euros. España y Portugal se enfrentarán a dificultades similares, ya que la infraestructura de la península Ibérica también se ha construido según criterios diferentes a los del resto del continente, indica el artículo.Las declaraciones sobre la necesidad de modernizar la infraestructura de la UE para el transporte de equipo militar comenzaron a escucharse en 2022, tras el inicio de la operación militar en Ucrania.A su vez, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha rechazado en repetidas ocasiones las afirmaciones de que Moscú planea un conflicto con la OTAN. El mandatario subrayó que los políticos occidentales intimidan regularmente a su población con la supuesta amenaza rusa para desviar la atención de los problemas internos.
unión europea (ue)
Nombran la "peculiaridad" que impide el rápido despliegue de tropas en Europa

14:35 GMT 18.11.2025
Tanques estadounidenses en Lituania (archivo)
Tanques estadounidenses en Lituania (archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Los puentes en ruinas, los anchos de vía incompatibles y la burocracia laberíntica son los obstáculos del rápido desplazamiento de tropas en Europa, reporta 'Financial Times'. Actualmente, se tardaría aproximadamente 45 días en trasladar un Ejército desde los puertos estratégicos del oeste hasta los países fronterizos con Rusia o Ucrania.

"Una de las peculiaridades del traslado de tropas hacia el este es que estas cruzarían países que no están en guerra, lo que significa que los mandos militares tendrían que cumplir las normas aduaneras y las leyes laborales que regulan el tiempo que los conductores de camiones pueden pasar en la carretera", apunta el medio.

Por ejemplo, en el contexto del conflicto ucraniano, Francia no pudo enviar tanques a Rumanía por la ruta terrestre más corta a través de Alemania y tuvo que transportarlos por el Mediterráneo.
En este contexto, los funcionarios europeos trabajan en una nueva propuesta sobre "movilidad militar" cuyo objetivo es "reducir ese tiempo a cinco o incluso tres días". Se espera que este proyecto se presente el 19 de noviembre, según el periódico.
Defensa
La UE actúa más como un bloque militar que como uno económico, acusa el secretario del Consejo de Seguridad ruso
13 de noviembre, 08:39 GMT
Para resolver el problema de la incompatibilidad del ancho de vía ferroviaria en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania están llevando a cabo el proyecto Rail Baltica, con un costo de 24.000 millones de euros. España y Portugal se enfrentarán a dificultades similares, ya que la infraestructura de la península Ibérica también se ha construido según criterios diferentes a los del resto del continente, indica el artículo.
Las declaraciones sobre la necesidad de modernizar la infraestructura de la UE para el transporte de equipo militar comenzaron a escucharse en 2022, tras el inicio de la operación militar en Ucrania.
A su vez, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha rechazado en repetidas ocasiones las afirmaciones de que Moscú planea un conflicto con la OTAN. El mandatario subrayó que los políticos occidentales intimidan regularmente a su población con la supuesta amenaza rusa para desviar la atención de los problemas internos.
Lo último
