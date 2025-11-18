https://noticiaslatam.lat/20251118/nombran-la-peculiaridad-que-impide-el-rapido-despliegue-de-tropas-en-europa-1168601586.html

Por ejemplo, en el contexto del conflicto ucraniano, Francia no pudo enviar tanques a Rumanía por la ruta terrestre más corta a través de Alemania y tuvo que transportarlos por el Mediterráneo.En este contexto, los funcionarios europeos trabajan en una nueva propuesta sobre "movilidad militar" cuyo objetivo es "reducir ese tiempo a cinco o incluso tres días". Se espera que este proyecto se presente el 19 de noviembre, según el periódico.Para resolver el problema de la incompatibilidad del ancho de vía ferroviaria en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania están llevando a cabo el proyecto Rail Baltica, con un costo de 24.000 millones de euros. España y Portugal se enfrentarán a dificultades similares, ya que la infraestructura de la península Ibérica también se ha construido según criterios diferentes a los del resto del continente, indica el artículo.Las declaraciones sobre la necesidad de modernizar la infraestructura de la UE para el transporte de equipo militar comenzaron a escucharse en 2022, tras el inicio de la operación militar en Ucrania.A su vez, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha rechazado en repetidas ocasiones las afirmaciones de que Moscú planea un conflicto con la OTAN. El mandatario subrayó que los políticos occidentales intimidan regularmente a su población con la supuesta amenaza rusa para desviar la atención de los problemas internos.

