https://noticiaslatam.lat/20251113/la-ue-actua-mas-como-un-bloque-militar-que-como-uno-economico-acusa-el-secretario-del-consejo-de-1168435038.html
La UE actúa más como un bloque militar que como uno económico, acusa el secretario del Consejo de Seguridad ruso
La UE actúa más como un bloque militar que como uno económico, acusa el secretario del Consejo de Seguridad ruso
Sputnik Mundo
La Unión Europea se esfuerza por justificar el aumento del gasto en su militarización, precisó a Sputnik el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi... 13.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-13T08:39+0000
2025-11-13T08:39+0000
2025-11-13T08:55+0000
defensa
🌍 europa
otan
unión europea (ue)
serguéi shoigú
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/04/1163017801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f5f3f1ceb365ee04620b24adb8f88cd.jpg
Shoigú también acusó a los países europeos de abandonar los valores que ellos mismos promovieron durante años. "Ya no necesitan ni la libertad de expresión ni la libertad de opinión. Y los disidentes —las personas con un enfoque sensato y constructivo— son objeto de persecución", añadió.Rusia denuncia en los últimos años una actividad de la OTAN sin precedentes cerca de sus fronteras occidentales. En este contexto, Moscú ha expresado su preocupación en numerosas ocasiones por el aumento de las fuerzas de la OTAN en Europa. El Kremlin declaró que Rusia no amenaza a nadie, pero no dejará sin respuesta la actividad que para ella sea potencialmente peligrosa.
https://noticiaslatam.lat/20251108/el-rumbo-economico-de-europa-la-conduce-inevitablemente-a-la-ruina-indican-medios-1168285849.html
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/06/04/1163017801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b50dfdfcdef7a61fe8ff7401960ddba9.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🌍 europa, otan, unión europea (ue), serguéi shoigú
🌍 europa, otan, unión europea (ue), serguéi shoigú
La UE actúa más como un bloque militar que como uno económico, acusa el secretario del Consejo de Seguridad ruso
08:39 GMT 13.11.2025 (actualizado: 08:55 GMT 13.11.2025)
La Unión Europea se esfuerza por justificar el aumento del gasto en su militarización, precisó a Sputnik el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú.
"De hecho, la UE, que antes era un bloque económico y comercial, se ha convertido en uno militar. Al igual que la OTAN, busca justificaciones para el incremento de sus gastos en defensa", indicó el funcionario ruso.
Shoigú también acusó a los países europeos de abandonar los valores que ellos mismos promovieron durante años.
"Ya no necesitan ni la libertad de expresión ni la libertad de opinión. Y los disidentes —las personas con un enfoque sensato y constructivo— son objeto de persecución", añadió.
8 de noviembre, 18:05 GMT
Rusia denuncia en los últimos años una actividad de la OTAN sin precedentes
cerca de sus fronteras occidentales.
En este contexto, Moscú ha expresado su preocupación en numerosas ocasiones por el aumento de las fuerzas de la OTAN en Europa. El Kremlin declaró que Rusia no amenaza a nadie, pero no dejará sin respuesta la actividad que para ella sea potencialmente peligrosa.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.