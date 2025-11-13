Mundo
La UE actúa más como un bloque militar que como uno económico, acusa el secretario del Consejo de Seguridad ruso
La UE actúa más como un bloque militar que como uno económico, acusa el secretario del Consejo de Seguridad ruso
La Unión Europea se esfuerza por justificar el aumento del gasto en su militarización, precisó a Sputnik el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi...
Shoigú también acusó a los países europeos de abandonar los valores que ellos mismos promovieron durante años. "Ya no necesitan ni la libertad de expresión ni la libertad de opinión. Y los disidentes —las personas con un enfoque sensato y constructivo— son objeto de persecución", añadió.Rusia denuncia en los últimos años una actividad de la OTAN sin precedentes cerca de sus fronteras occidentales. En este contexto, Moscú ha expresado su preocupación en numerosas ocasiones por el aumento de las fuerzas de la OTAN en Europa. El Kremlin declaró que Rusia no amenaza a nadie, pero no dejará sin respuesta la actividad que para ella sea potencialmente peligrosa.
🌍 europa, otan, unión europea (ue), serguéi shoigú

La UE actúa más como un bloque militar que como uno económico, acusa el secretario del Consejo de Seguridad ruso

08:39 GMT 13.11.2025 (actualizado: 08:55 GMT 13.11.2025)
La Unión Europea se esfuerza por justificar el aumento del gasto en su militarización, precisó a Sputnik el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú.
"De hecho, la UE, que antes era un bloque económico y comercial, se ha convertido en uno militar. Al igual que la OTAN, busca justificaciones para el incremento de sus gastos en defensa", indicó el funcionario ruso.
Shoigú también acusó a los países europeos de abandonar los valores que ellos mismos promovieron durante años.
"Ya no necesitan ni la libertad de expresión ni la libertad de opinión. Y los disidentes —las personas con un enfoque sensato y constructivo— son objeto de persecución", añadió.
Rusia denuncia en los últimos años una actividad de la OTAN sin precedentes cerca de sus fronteras occidentales.
En este contexto, Moscú ha expresado su preocupación en numerosas ocasiones por el aumento de las fuerzas de la OTAN en Europa. El Kremlin declaró que Rusia no amenaza a nadie, pero no dejará sin respuesta la actividad que para ella sea potencialmente peligrosa.
