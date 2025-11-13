https://noticiaslatam.lat/20251113/la-ue-actua-mas-como-un-bloque-militar-que-como-uno-economico-acusa-el-secretario-del-consejo-de-1168435038.html

La UE actúa más como un bloque militar que como uno económico, acusa el secretario del Consejo de Seguridad ruso

La Unión Europea se esfuerza por justificar el aumento del gasto en su militarización, precisó a Sputnik el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi... 13.11.2025, Sputnik Mundo

Shoigú también acusó a los países europeos de abandonar los valores que ellos mismos promovieron durante años. "Ya no necesitan ni la libertad de expresión ni la libertad de opinión. Y los disidentes —las personas con un enfoque sensato y constructivo— son objeto de persecución", añadió.Rusia denuncia en los últimos años una actividad de la OTAN sin precedentes cerca de sus fronteras occidentales. En este contexto, Moscú ha expresado su preocupación en numerosas ocasiones por el aumento de las fuerzas de la OTAN en Europa. El Kremlin declaró que Rusia no amenaza a nadie, pero no dejará sin respuesta la actividad que para ella sea potencialmente peligrosa.

