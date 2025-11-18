https://noticiaslatam.lat/20251118/la-destruccion-de-escuelas-en-gaza-impide-que-los-ninos-continuen-con-su-educacion-1168590458.html

La destrucción de escuelas en Gaza impide que los niños continúen con su educación

La destrucción de escuelas en Gaza impide que los niños continúen con su educación

Sputnik Mundo

Miles de menores de edad que viven en Gaza, aún desconocen cuándo podrán retomar sus estudios, ya que muchos de los colegios donde tomaban clase fueron... 18.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-18T07:30+0000

2025-11-18T07:30+0000

2025-11-18T07:30+0000

internacional

agencia de la onu para los refugiados palestinos (unrwa)

onu

franja de gaza

israel

palestina

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/09/1168307419_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_50a0d3d322225edc3d43fee5505054ae.jpg

De acuerdo con estimaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA, por sus siglas en inglés), más de 630.000 niños palestinos han dejado la escuela como consecuencia directa de la guerra."Muchas de las escuelas están destruidas. Cada escuela a la que voy me dicen que no hay espacio", declaró a la AP Bissan Younis, habitante de la región de Deir Al-Balah.Un vocero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), John Crickx, reconoce que la situación es crítica debido a que los menores de edad no solo están teniendo rezagos educativos importantes, sino también problemas de salud mental que pueden traer "terribles consecuencias para toda una generación".De los más de 630.000 menores que se estima han visto afectado su desarrollo escolar, apenas 100.000 han retomado sus estudios en instalaciones temporales instaladas por la UNRWA.La UNRWA refiere que sus profesores están atendiendo a cerca de 40.000 alumnos, pero la situación es compleja, ya que aún hay personas sin hogar que necesitan usar las tiendas para tener un lugar donde dormir.Esta organización estima que cerca de 75.000 personas aún duermen en varias de las escuelas que la agencia instaló a lo largo de la Franja de Gaza.Además de la cantidad de tiendas, el lugar donde puedan instalarlas también es un problema, ya que existen muchas escuelas y edificios dañados que ponen en riesgo a los menores.Los representantes de UNRWA afirman que, a pesar del alto al fuego ordenado hace más de un mes, las autoridades de Israel no permiten el ingreso, desde hace dos años, de objetos como plumas, cuadernos o lápices, ya que no se consideran artículos de primera necesidad.Diferentes agencias de la ONU calculan que la reconstrucción de Gaza tomará varios años y una inversión que podría superar los 70.000 millones de dólares, costo que no incluye, por ejemplo, la atención psicológica para quienes vivieron los ataques israelíes en los últimos dos años."Los niños olvidaron lo que aprendieron. Su vida los últimos dos años ha sido conseguir agua, perseguir a los camiones de ayuda humanitaria, la guerra, Hamas, buscar refugio y destrucción. Han vivido con miedo o con horror", declaró Tahreer al-Oweini, habitante de Gaza.

https://noticiaslatam.lat/20251117/consejo-de-seguridad-de-la-onu-aprueba-el-despliegue-de-una-fuerza-internacional-de-estabilizacion-1168589405.html

https://noticiaslatam.lat/20251108/1168292414.html

franja de gaza

israel

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

agencia de la onu para los refugiados palestinos (unrwa), onu, franja de gaza, israel, palestina