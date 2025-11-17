Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza

La resolución indica que esta fuerza internacional trabajará con Israel, Egipto y una fuerza policial palestina, para brindar seguridad en las fronteras de Gaza y supervisar el desarme de Hamás. Estas acciones se realizarán a lo largo de dos años. De acuerdo con el proyecto, una vez que el grupo especial asuma el control, las tropas israelíes deben retirarse de Gaza. A la par, una junta de paz, que será encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, coordinará la ayuda humanitaria y la reconstrucción de la zona. A finales de septiembre, el mandatario de EEUU presentó un plan de 20 puntos para poner fin al conflicto de Gaza. Frente a ello, el 10 de octubre entró en vigor un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.
