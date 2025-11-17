https://noticiaslatam.lat/20251117/consejo-de-seguridad-de-la-onu-aprueba-el-despliegue-de-una-fuerza-internacional-de-estabilizacion-1168589405.html

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza

Con 13 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, los miembros del organismo de Naciones Unidas avalaron una de las iniciativas más importantes sobre el... 17.11.2025, Sputnik Mundo

La resolución indica que esta fuerza internacional trabajará con Israel, Egipto y una fuerza policial palestina, para brindar seguridad en las fronteras de Gaza y supervisar el desarme de Hamás. Estas acciones se realizarán a lo largo de dos años. De acuerdo con el proyecto, una vez que el grupo especial asuma el control, las tropas israelíes deben retirarse de Gaza. A la par, una junta de paz, que será encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, coordinará la ayuda humanitaria y la reconstrucción de la zona. A finales de septiembre, el mandatario de EEUU presentó un plan de 20 puntos para poner fin al conflicto de Gaza. Frente a ello, el 10 de octubre entró en vigor un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás.

