Houston sería un centro de distribución del Cártel Jalisco Nueva Generación, según un medio

Autoridades de Estados Unidos descubrieron una red de distribuidores de droga del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con sede en Houston, Texas, encabezada... 18.11.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el expediente judicial del caso difundido por el periódico mexicano Milenio, la agrupación criminal logró organizar una red de distribución de narcóticos en, al menos, cinco estados de EEUU, esto a través de una alianza con el Cártel del Golfo.El centro de operaciones estaría ubicado en Houston y habría iniciado el tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo desde 2019.La investigación, a cargo del Departamento de Justicia (DOJ) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), indica que, con ayuda de distribuidores locales y dos colaboradores cercanos, el Mencho logró traficar su mercancía a Galveston, en Texas; Nueva Orleans, en Luisiana; Pensacola, en Florida; Atlanta, en Georgia; Nashville, en Tennessee y a la ciudad de Chicago, en Illinois.Parte de las operaciones de este centro de distribución fueron descubiertas en el marco del operativo Rainmaker, con el cual lograron la captura de Gerardo Villareal Martínez, un mexicano estadounidense que colabora con el CJNG y logró reunir a 40 personas para operar el centro de distribución en Texas.Villareal Martínez, con apoyo de Roque Zamudio Mendoza, se encargaban de coordinar los cargamentos desde México a los diferentes puntos de venta. El nexo con el CJNG se daba a través de Itiel Palacios García, alias el Compa Playa, y Audias Silva Flores, conocido como el Jardinero, dos de los principales lugartenientes del Mencho.A principios de 2024, se libró una orden de aprehensión en contra de Villareal Martínez, quien actualmente enfrenta un juicio por 12 cargos relacionados con lavado de dinero y tráfico de drogas.Gracias a las intercepciones telefónicas que se realizaron para reforzar las pruebas de la acusación en contra de Villareal Martínez, las autoridades de EEUU lograron asegurar un cargamento de ocho kilos de cocaína, que viajaba de Houston a Florida.Adicional a este aseguramiento, en una casa de seguridad en Houston ubicaron 73 kilos de cocaína adicionales y más de 166.000 dólares, de los cuales, según las pesquisas de las autoridades, 120.000 serían enviados a México directamente al Mencho.

