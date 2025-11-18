https://noticiaslatam.lat/20251118/espana-vuelve-a-dar-dinero-y-armas-a-ucrania-el-objetivo-no-es-la-paz-1168616473.html

España vuelve a dar dinero y armas a Ucrania: "El objetivo no es la paz"

Pedro Sánchez recibió a Zelenski y acordó la entrega de más de 800 millones de euros a Kiev. Se reafirma la voluntad de "restar importancia" a la corrupción... 18.11.2025, Sputnik Mundo

El líder del régimen de Kiev concluyó el 18 de noviembre en Madrid una minigira europea para recabar fondos y armamentos. En la víspera, en París, Volodímir Zelenski convino con el presidente francés, Emmanuel Macron, la adquisición de un centenar de cazas Rafale, sistemas antiaéreos y radares. Un día antes, en Grecia, acordó importar a través de ese país gas licuado procedente de EEUU.En la capital española, Zelenski mantuvo una reunión con representantes de las empresas armamentísticas nacionales en la sede de Indra, la principal compañía del país en el sector. La ministra de Defensa, Margarita Robles, también participó. Entre el material ofertado, el interés se centró en los radares de vigilancia aérea LTR-25 y en los equipos antidrón Aracne. Ambas tecnologías están desarrolladas por Indra, la segunda en colaboración con Escribano Mechanical & Engineering.Después fue recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su residencia oficial del Palacio de La Moncloa. Allí, en presencia de los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Carlos Cuerpo, se procedió a la firma de varios acuerdos bilaterales.El Gobierno de Sánchez ya dio a Zelenski 1.129 millones de euros en 2024. Recordamos que España se adhirió a finales de octubre al programa Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), mediante el cual muchos países de la OTAN compran armas a EEUU y después las transfieren a Kiev. Los 100 millones de euros que ahora aporta España, conformarán un pedido por valor de 500 millones coordinado por la alianza atlántica.El contexto de la corrupciónLas tramas de corrupción interministerial a gran escala en el Gobierno ucraniano, con dimisiones, arrestos y pesquisas que afectan a los ministerios de Energía, Justicia y Defensa, es el gran telón de fondo de la visita de Zelenski.Para Nahia Sanzo, del grupo de investigación multidisciplinar GeopolitikaZ de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), el recibimiento a Zelenski en varias capitales europeas es una "reafirmación clara" del apoyo que se le brinda pese a los casos de corrupción, "a los que se está intentando restar importancia". En este sentido, afirma, "la visita es más importante para Zelenski que para cualquiera de los líderes a los que ha visitado, incluso Macron".Aunque los acuerdos firmados en París para la compra de 100 cazas Rafale tienen mayor envergadura que los suscritos en Madrid, hay que matizar que esos aviones "aún deben fabricarse y Ucrania espera que sean costeados por Francia", recuerda Sanzo. Además, subraya, el acuerdo de tránsito de gas se da con un país, Grecia, "que no produce gas, sino que lo importa".La utilización de un símbolo antifascistaEl dispendio económico en favor del régimen de Zelenski por fuerza dilapida las capacidades del Estado del bienestar en España y es un "suicidio social". Así lo caracterizó la secretaria general de la formación política Podemos, la exministra Ione Belarra, que pidió a Sánchez en rueda de prensa en el Congreso parar la "deriva militarista" y dedicar los recursos movilizados a la contratación de "más médicos y más profesores".La indignación cundió en esta plataforma también por la visita conjunta de Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski al Museo Reina Sofía para contemplar el Guernica, la célebre obra de Pablo Picasso, devenida en un símbolo mundial contra el fascismo y por la paz. Decenas de sus miembros protagonizaron una protesta en las inmediaciones de la citada pinacoteca."Llevar a un fascista como Zelenski a ver el Guernica es el colmo del pisoteo de la dignidad de los pueblos", sostiene Maestro, convencida de que esa dignidad no puede pasar por alto la visita de "uno de los seres más deleznables que hay ahora mismo en el panorama internacional, que además es un ladrón".Una apuesta por dilatar el conflictoLos acuerdos bilaterales suscritos en Madrid fueron planificados durante meses. En realidad, Zelenski debía haber visitado Madrid en abril, pero el fallecimiento del papa Francisco postergó el viaje. Si la demanda de apoyo financiero-armamentístico y su satisfacción tiene larga data, cabe preguntarse qué denota tal perspectiva."Es una forma de insistir en que el conflicto con Rusia va a continuar más allá de un posible alto el fuego", afirma Sanzo, que estima que la perspectiva de negociar con Moscú una salida al conflicto en Ucrania siempre ha sido una "posibilidad remota para la UE", pues solo desea hacerlo desde una "posición de fuerza" que no tiene, "dada la situación en el frente y las declaraciones en la retaguardia".A juicio de esta especialista, la UE no admite la posibilidad de negociar mientras se halle en posición de debilidad. "Eso supondría una derrota estratégica para Bruselas, de ahí la continuación de la inversión militar", asegura.

