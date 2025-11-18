España vuelve a dar dinero y armas a Ucrania: "El objetivo no es la paz"

El líder del régimen de Kiev concluyó el 18 de noviembre en Madrid una minigira europea para recabar fondos y armamentos. En la víspera, en París, Volodímir Zelenski convino con el presidente francés, Emmanuel Macron, la adquisición de un centenar de cazas Rafale, sistemas antiaéreos y radares. Un día antes, en Grecia, acordó importar a través de ese país gas licuado procedente de EEUU.En la capital española, Zelenski mantuvo una reunión con representantes de las empresas armamentísticas nacionales en la sede de Indra, la principal compañía del país en el sector. La ministra de Defensa, Margarita Robles, también participó. Entre el material ofertado, el interés se centró en los radares de vigilancia aérea LTR-25 y en los equipos antidrón Aracne. Ambas tecnologías están desarrolladas por Indra, la segunda en colaboración con Escribano Mechanical & Engineering.Después fue recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su residencia oficial del Palacio de La Moncloa. Allí, en presencia de los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Carlos Cuerpo, se procedió a la firma de varios acuerdos bilaterales.El Gobierno de Sánchez ya dio a Zelenski 1.129 millones de euros en 2024. Recordamos que España se adhirió a finales de octubre al programa Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), mediante el cual muchos países de la OTAN compran armas a EEUU y después las transfieren a Kiev. Los 100 millones de euros que ahora aporta España, conformarán un pedido por valor de 500 millones coordinado por la alianza atlántica.El contexto de la corrupciónLas tramas de corrupción interministerial a gran escala en el Gobierno ucraniano, con dimisiones, arrestos y pesquisas que afectan a los ministerios de Energía, Justicia y Defensa, es el gran telón de fondo de la visita de Zelenski.Para Nahia Sanzo, del grupo de investigación multidisciplinar GeopolitikaZ de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), el recibimiento a Zelenski en varias capitales europeas es una "reafirmación clara" del apoyo que se le brinda pese a los casos de corrupción, "a los que se está intentando restar importancia". En este sentido, afirma, "la visita es más importante para Zelenski que para cualquiera de los líderes a los que ha visitado, incluso Macron".Aunque los acuerdos firmados en París para la compra de 100 cazas Rafale tienen mayor envergadura que los suscritos en Madrid, hay que matizar que esos aviones "aún deben fabricarse y Ucrania espera que sean costeados por Francia", recuerda Sanzo. Además, subraya, el acuerdo de tránsito de gas se da con un país, Grecia, "que no produce gas, sino que lo importa".La utilización de un símbolo antifascistaEl dispendio económico en favor del régimen de Zelenski por fuerza dilapida las capacidades del Estado del bienestar en España y es un "suicidio social". Así lo caracterizó la secretaria general de la formación política Podemos, la exministra Ione Belarra, que pidió a Sánchez en rueda de prensa en el Congreso parar la "deriva militarista" y dedicar los recursos movilizados a la contratación de "más médicos y más profesores".La indignación cundió en esta plataforma también por la visita conjunta de Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski al Museo Reina Sofía para contemplar el Guernica, la célebre obra de Pablo Picasso, devenida en un símbolo mundial contra el fascismo y por la paz. Decenas de sus miembros protagonizaron una protesta en las inmediaciones de la citada pinacoteca."Llevar a un fascista como Zelenski a ver el Guernica es el colmo del pisoteo de la dignidad de los pueblos", sostiene Maestro, convencida de que esa dignidad no puede pasar por alto la visita de "uno de los seres más deleznables que hay ahora mismo en el panorama internacional, que además es un ladrón".Una apuesta por dilatar el conflictoLos acuerdos bilaterales suscritos en Madrid fueron planificados durante meses. En realidad, Zelenski debía haber visitado Madrid en abril, pero el fallecimiento del papa Francisco postergó el viaje. Si la demanda de apoyo financiero-armamentístico y su satisfacción tiene larga data, cabe preguntarse qué denota tal perspectiva."Es una forma de insistir en que el conflicto con Rusia va a continuar más allá de un posible alto el fuego", afirma Sanzo, que estima que la perspectiva de negociar con Moscú una salida al conflicto en Ucrania siempre ha sido una "posibilidad remota para la UE", pues solo desea hacerlo desde una "posición de fuerza" que no tiene, "dada la situación en el frente y las declaraciones en la retaguardia".A juicio de esta especialista, la UE no admite la posibilidad de negociar mientras se halle en posición de debilidad. "Eso supondría una derrota estratégica para Bruselas, de ahí la continuación de la inversión militar", asegura.
🌍 europa, 💬 opinión y análisis, política, seguridad, volodímir zelenski, pedro sánchez, ucrania, madrid, indra, otan, rafale, josé manuel albares, felipe vi, 🛡️ zonas de conflicto, guernica, pablo picasso
🌍 europa, 💬 opinión y análisis, política, seguridad, volodímir zelenski, pedro sánchez, ucrania, madrid, indra, otan, rafale, josé manuel albares, felipe vi, 🛡️ zonas de conflicto, guernica, pablo picasso
España vuelve a dar dinero y armas a Ucrania: "El objetivo no es la paz"
Pedro Sánchez recibió a Zelenski y acordó la entrega de más de 800 millones de euros a Kiev. Se reafirma la voluntad de "restar importancia" a la corrupción interministerial del Gobierno ucraniano y "salvar del escándalo" a Zelenski, explican analistas a Sputnik, que afirman que mostrarle el 'Guernica' fue "pisotear la dignidad de los pueblos".
El líder del régimen de Kiev concluyó el 18 de noviembre en Madrid una minigira europea para recabar fondos y armamentos. En la víspera, en París, Volodímir Zelenski convino con el presidente francés, Emmanuel Macron, la adquisición de un centenar de cazas Rafale, sistemas antiaéreos y radares. Un día antes, en Grecia, acordó importar a través de ese país gas licuado procedente de EEUU.
En la capital española, Zelenski mantuvo una reunión con representantes de las empresas armamentísticas nacionales en la sede de Indra, la principal compañía del país en el sector. La ministra de Defensa, Margarita Robles, también participó. Entre el material ofertado, el interés se centró en los radares de vigilancia aérea LTR-25 y en los equipos antidrón Aracne. Ambas tecnologías están desarrolladas por Indra, la segunda en colaboración con Escribano Mechanical & Engineering.
Después fue recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su residencia oficial del Palacio de La Moncloa. Allí, en presencia de los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, y de Economía, Carlos Cuerpo, se procedió a la firma de varios acuerdos bilaterales.
Los acuerdos contemplan la entrega a Ucrania de 817millones de euros. 300 millones se dedicarán al envío de armas en el marco del Acuerdo Bilateral de Seguridad. Otros 215 se activarán a través del mecanismo SAFE de la UE para costear la fabricación de sistemas anti-drones, radares de exploración y vigilancia aérea de Indra. Otros 100 millones van a cuenta del programa PURL de la OTAN. La nueva Oficina para la Reconstrucción de Ucrania aportará un fondo de 200 millones. Y la Agencia Española de Cooperación (AECID) añade otros 2 millones.
Para Nahia Sanzo, del grupo de investigación multidisciplinar GeopolitikaZ de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), el recibimiento a Zelenski en varias capitales europeas es una "reafirmación clara" del apoyo que se le brinda pese a los casos de corrupción, "a los que se está intentando restar importancia". En este sentido, afirma, "la visita es más importante para Zelenski que para cualquiera de los líderes a los que ha visitado, incluso Macron".
"Salvar del escándalo a Zelenski es un aspecto clave. Las muestras de apoyo que está recibiendo esta semana son la escenificación perfecta", explica a Sputnik esta socióloga, que califica las visitas a Atenas, París y Madrid de "tour de propaganda" enfocado a granjearse el apoyo de los socios extranjeros, "que han de seguir financiando las armas que Kiev exige, pero que no puede pagar".
Aunque los acuerdos firmados en París para la compra de 100 cazas Rafale tienen mayor envergadura que los suscritos en Madrid, hay que matizar que esos aviones "aún deben fabricarse y Ucrania espera que sean costeados por Francia", recuerda Sanzo. Además, subraya, el acuerdo de tránsito de gas se da con un país, Grecia, "que no produce gas, sino que lo importa".
La utilización de un símbolo antifascista
El dispendio económico en favor del régimen de Zelenski por fuerza dilapida las capacidades del Estado del bienestar en España y es un "suicidio social". Así lo caracterizó la secretaria general de la formación política Podemos, la exministra Ione Belarra, que pidió a Sánchez en rueda de prensa en el Congreso parar la "deriva militarista" y dedicar los recursos movilizados a la contratación de "más médicos y más profesores".
"No todo el mundo en este país está de acuerdo con un Gobierno que, por un lado, agita el fantasma de la extrema derecha en España y en Europa y, por otro lado, junto con el resto de la UE, está financiando el fascismo en Ucrania", explica a Sputnik Ángeles Maestro, exparlamentaria y portavoz de la Plataforma de Madrid Contra las Bases y la OTAN, que destaca el "creciente malestar" de la ciudadanía ante un gasto militar "absolutamente desmesurado".
La indignación cundió en esta plataforma también por la visita conjunta de Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski al Museo Reina Sofía para contemplar el Guernica, la célebre obra de Pablo Picasso, devenida en un símbolo mundial contra el fascismo y por la paz. Decenas de sus miembros protagonizaron una protesta en las inmediaciones de la citada pinacoteca.
"Llevar a un fascista como Zelenski a ver el Guernica es el colmo del pisoteo de la dignidad de los pueblos", sostiene Maestro, convencida de que esa dignidad no puede pasar por alto la visita de "uno de los seres más deleznables que hay ahora mismo en el panorama internacional, que además es un ladrón".
Una apuesta por dilatar el conflicto
Los acuerdos bilaterales suscritos en Madrid fueron planificados durante meses. En realidad, Zelenski debía haber visitado Madrid en abril, pero el fallecimiento del papa Francisco postergó el viaje. Si la demanda de apoyo financiero-armamentístico y su satisfacción tiene larga data, cabe preguntarse qué denota tal perspectiva.
"Es una forma de insistir en que el conflicto con Rusia va a continuar más allá de un posible alto el fuego", afirma Sanzo, que estima que la perspectiva de negociar con Moscú una salida al conflicto en Ucrania siempre ha sido una "posibilidad remota para la UE", pues solo desea hacerlo desde una "posición de fuerza" que no tiene, "dada la situación en el frente y las declaraciones en la retaguardia".
A juicio de esta especialista, la UE no admite la posibilidad de negociar mientras se halle en posición de debilidad. "Eso supondría una derrota estratégica para Bruselas, de ahí la continuación de la inversión militar", asegura.
"Por eso se pone también en marcha el mecanismo de adquisición de armamento estadounidense -una forma de subvencionar el complejo militar industrial norteamericano- y se intenta poner en manos de Ucrania los activos rusos retenidos en Bruselas. El objetivo no es la paz, sino financiar la guerra durante tres años más", concluye Sanzo.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).