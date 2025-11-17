https://noticiaslatam.lat/20251117/hito-historico-500-vuelo-de-falcon-9-pone-en-orbita-satelite-de-monitoreo-oceanico-1168573311.html

Hito histórico: 500.º vuelo de Falcon 9 pone en órbita satélite de monitoreo oceánico

Hito histórico: 500.º vuelo de Falcon 9 pone en órbita satélite de monitoreo oceánico

Sputnik Mundo

El cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX colocó con éxito en órbita el satélite Sentinel-6B, destinado a monitorear la elevación del nivel medio del mar a... 17.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-17T16:06+0000

2025-11-17T16:06+0000

2025-11-17T16:06+0000

tecnología

🚀 conquista espacial

elon musk

spacex

falcon 9

eeuu

lanzamiento

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/11/1168573459_0:123:2048:1275_1920x0_80_0_0_baf86a7dcfce1f968445ea1b16625f6c.jpg

El lanzamiento se realizó puntualmente a las 21:21:42, hora del Pacífico. El satélite se separó con éxito de la segunda etapa 57 minutos después del despegue y comenzó su vuelo autónomo.Sentinel-6B es el segundo aparato de una misión internacional multimillonaria de observación del aumento del nivel del mar, cuyos costes comparten equitativamente EEUU y Europa, con participación de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), la Comisión Europea y la agencia espacial del Gobierno francés CNES.A pesar de las condiciones meteorológicas adversas en la costa oeste de EEUU, los meteorólogos de las Fuerzas Espaciales dieron luz verde al lanzamiento, con un 60% de probabilidad de incumplimiento de los límites meteorológicos.Este ha sido el 500.º lanzamiento de un Falcon 9, en el que la primera etapa reutilizable —que voló por tercera vez— regresó a la plataforma de lanzamiento realizando un aterrizaje vertical controlado. El lanzamiento de Sentinel-6B se produjo exactamente cinco años después del despegue de su "gemelo", el Sentinel-6 Michael Freilich, desde la misma plataforma en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, EEUU.La familia Falcon 9 es un vehículo de lanzamiento parcialmente reutilizable de dos etapas, diseñado y fabricado por la empresa estadounidense SpaceX, propiedad de Elon Musk. Esto permite que la primera etapa regrese a la plataforma de lanzamiento tras cada misión. Actualmente, SpaceX utiliza principalmente este cohete para poner en órbita los satélites de la constelación Starlink y, además, ofrece servicios como transporte de carga a la Estación Espacial Internacional (EEI).

https://noticiaslatam.lat/20250921/reportan-que-eeuu-esta-perdiendo-la-carrera-espacial-debido-a-retrasos-en-los-proyectos-de-spacex-1166712594.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🚀 conquista espacial, elon musk, spacex, falcon 9, eeuu, lanzamiento