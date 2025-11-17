Mundo
Hito histórico: 500.º vuelo de Falcon 9 pone en órbita satélite de monitoreo oceánico
Hito histórico: 500.º vuelo de Falcon 9 pone en órbita satélite de monitoreo oceánico
El cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX colocó con éxito en órbita el satélite Sentinel-6B, destinado a monitorear la elevación del nivel medio del mar a...
El lanzamiento se realizó puntualmente a las 21:21:42, hora del Pacífico. El satélite se separó con éxito de la segunda etapa 57 minutos después del despegue y comenzó su vuelo autónomo.Sentinel-6B es el segundo aparato de una misión internacional multimillonaria de observación del aumento del nivel del mar, cuyos costes comparten equitativamente EEUU y Europa, con participación de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), la Comisión Europea y la agencia espacial del Gobierno francés CNES.A pesar de las condiciones meteorológicas adversas en la costa oeste de EEUU, los meteorólogos de las Fuerzas Espaciales dieron luz verde al lanzamiento, con un 60% de probabilidad de incumplimiento de los límites meteorológicos.Este ha sido el 500.º lanzamiento de un Falcon 9, en el que la primera etapa reutilizable —que voló por tercera vez— regresó a la plataforma de lanzamiento realizando un aterrizaje vertical controlado. El lanzamiento de Sentinel-6B se produjo exactamente cinco años después del despegue de su "gemelo", el Sentinel-6 Michael Freilich, desde la misma plataforma en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, EEUU.La familia Falcon 9 es un vehículo de lanzamiento parcialmente reutilizable de dos etapas, diseñado y fabricado por la empresa estadounidense SpaceX, propiedad de Elon Musk. Esto permite que la primera etapa regrese a la plataforma de lanzamiento tras cada misión. Actualmente, SpaceX utiliza principalmente este cohete para poner en órbita los satélites de la constelación Starlink y, además, ofrece servicios como transporte de carga a la Estación Espacial Internacional (EEI).
17.11.2025
© Foto : X / @SpaceXFalcon 9 lanza misiones consecutivas desde Florida, poniendo en órbita 58 satélites Starlink
El cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX colocó con éxito en órbita el satélite Sentinel-6B, destinado a monitorear la elevación del nivel medio del mar a escala global. El despegue tuvo lugar en la base de la Fuerza Espacial de EEUU en Vandenberg, en el estado de California.
El lanzamiento se realizó puntualmente a las 21:21:42, hora del Pacífico. El satélite se separó con éxito de la segunda etapa 57 minutos después del despegue y comenzó su vuelo autónomo.

"Una vez en su órbita circular a 1.336 km de altitud e inclinada 66 grados respecto al ecuador, Sentinel-6B empleará un radar altímetro capaz de penetrar las nubes para medir la altura de la superficie marina con una precisión de hasta una pulgada [unos 2,5 cm] en el 90% de los océanos del planeta", informa el medio especializado Spaceflight Now.

Sentinel-6B es el segundo aparato de una misión internacional multimillonaria de observación del aumento del nivel del mar, cuyos costes comparten equitativamente EEUU y Europa, con participación de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), la Comisión Europea y la agencia espacial del Gobierno francés CNES.
A pesar de las condiciones meteorológicas adversas en la costa oeste de EEUU, los meteorólogos de las Fuerzas Espaciales dieron luz verde al lanzamiento, con un 60% de probabilidad de incumplimiento de los límites meteorológicos.
Este ha sido el 500.º lanzamiento de un Falcon 9, en el que la primera etapa reutilizable —que voló por tercera vez— regresó a la plataforma de lanzamiento realizando un aterrizaje vertical controlado. El lanzamiento de Sentinel-6B se produjo exactamente cinco años después del despegue de su "gemelo", el Sentinel-6 Michael Freilich, desde la misma plataforma en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, EEUU.
La familia Falcon 9 es un vehículo de lanzamiento parcialmente reutilizable de dos etapas, diseñado y fabricado por la empresa estadounidense SpaceX, propiedad de Elon Musk. Esto permite que la primera etapa regrese a la plataforma de lanzamiento tras cada misión. Actualmente, SpaceX utiliza principalmente este cohete para poner en órbita los satélites de la constelación Starlink y, además, ofrece servicios como transporte de carga a la Estación Espacial Internacional (EEI).
