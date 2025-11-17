Hito histórico: 500.º vuelo de Falcon 9 pone en órbita satélite de monitoreo oceánico
El cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX colocó con éxito en órbita el satélite Sentinel-6B, destinado a monitorear la elevación del nivel medio del mar a escala global. El despegue tuvo lugar en la base de la Fuerza Espacial de EEUU en Vandenberg, en el estado de California.
El lanzamiento se realizó puntualmente a las 21:21:42, hora del Pacífico. El satélite se separó con éxito de la segunda etapa 57 minutos después del despegue y comenzó su vuelo autónomo.
"Una vez en su órbita circular a 1.336 km de altitud e inclinada 66 grados respecto al ecuador, Sentinel-6B empleará un radar altímetro capaz de penetrar las nubes para medir la altura de la superficie marina con una precisión de hasta una pulgada [unos 2,5 cm] en el 90% de los océanos del planeta", informa el medio especializado Spaceflight Now.
Sentinel-6B es el segundo aparato de una misión internacional multimillonaria de observación del aumento del nivel del mar, cuyos costes comparten equitativamente EEUU y Europa, con participación de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), la Comisión Europea y la agencia espacial del Gobierno francés CNES.
A pesar de las condiciones meteorológicas adversas en la costa oeste de EEUU, los meteorólogos de las Fuerzas Espaciales dieron luz verde al lanzamiento, con un 60% de probabilidad de incumplimiento de los límites meteorológicos.
Este ha sido el 500.º lanzamiento de un Falcon 9, en el que la primera etapa reutilizable —que voló por tercera vez— regresó a la plataforma de lanzamiento realizando un aterrizaje vertical controlado. El lanzamiento de Sentinel-6B se produjo exactamente cinco años después del despegue de su "gemelo", el Sentinel-6 Michael Freilich, desde la misma plataforma en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, EEUU.
La familia Falcon 9 es un vehículo de lanzamiento parcialmente reutilizable de dos etapas, diseñado y fabricado por la empresa estadounidense SpaceX, propiedad de Elon Musk. Esto permite que la primera etapa regrese a la plataforma de lanzamiento tras cada misión. Actualmente, SpaceX utiliza principalmente este cohete para poner en órbita los satélites de la constelación Starlink y, además, ofrece servicios como transporte de carga a la Estación Espacial Internacional (EEI).
