Reportan que EEUU está perdiendo la carrera espacial debido a retrasos en los proyectos de SpaceX

Reportan que EEUU está perdiendo la carrera espacial debido a retrasos en los proyectos de SpaceX

Estados Unidos está perdiendo la carrera espacial debido a los retrasos en los proyectos lunares de SpaceX, la empresa del empresario Elon Musk, que tiene... 21.09.2025

El proyecto de módulo de aterrizaje lunar de SpaceX lleva tanto retraso que cada vez hay más dudas de que Estados Unidos pueda superar a China, que tiene su propio plan con una fecha de aterrizaje prevista para 2030, según el periódico. Según exfuncionarios de la NASA que hablaron con el periódico, el cohete objetivo de SpaceX, Starship, solo estará listo para la misión dentro de varios años. Mientras tanto, Starship aún no ha transportado astronautas ni carga comercial, además de que ha explotado durante tres de cuatro pruebas recientes. Los expertos afirman que la situación se ve agravada por el hecho de que el ambicioso plan de Musk de llevar astronautas a la superficie lunar depende de un reabastecimiento de combustible en el espacio nunca antes probado, que exingenieros de la NASA consideran tan arriesgado y retrasado que podrían pasar años antes de que esté listo para una misión lunar. Los exempleados de la NASA también reconocen que parte del problema radica en el plan de aterrizaje lunar excesivamente complejo y arriesgado que eligieron.

