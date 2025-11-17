https://noticiaslatam.lat/20251117/el-narcotrafico-provoca-caida-del-sector-industrial-en-costa-rica-segun-autoridades-1168549942.html

El narcotráfico provoca caída del sector industrial en Costa Rica, según autoridades

La incidencia del narcotráfico en las ciudades de Costa Rica no solo tiene efectos en la inseguridad, sino también en la actividad del sector industrial... 17.11.2025, Sputnik Mundo

El reporte, publicado recientemente, advierte que la incursión de narcotraficantes en distintas ciudades tiene un impacto directo en la actividad económica de los comerciantes locales y en la actividad industrial de la zona.Dicho fenómeno tiene diversas causas. La principal es que los grupos de delincuencia organizada invierten parte de sus ganancias en comercios pequeños de las localidades en donde tienen presencia. Se trata de negocios generalmente informales y con bajo nivel de inversión inicial.Al mismo tiempo, el narcotráfico desincentiva la inversión de empresas que manejan capitales mucho mayores y cuyos plazos para recuperar su capital son más grandes.De acuerdo con La Nación de Costa Rica, el Informe Estado de la Nación 2025 tiene un apartado donde se realizó un análisis econométrico donde comparó los datos de cada uno de los cantones (municipios) del país de los últimos nueve años.Los resultados del análisis estudian, por un lado, el consumo eléctrico y comercial de la zona, así como el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes y datos sobre delitos no letales cometidos contra la ciudadanía o la propiedad.Con ello, los investigadores costarricenses determinaron que las zonas costeras de Guanacaste, Puntarenas y Limón son donde más efectos económicos negativos se han registrado en los últimos años, al tiempo que tienen las mayores tasas de homicidios."Las regiones donde se ubican estos cantones costeros son las que presentan condiciones más desfavorables en el mercado laboral y mayor incidencia de pobreza, un terreno fértil para la entrada del crimen organizado", se lee en el documento.El trabajo indica que, entre 2017 y 2024, los cantones más cercanos a la costa del Pacífico reportaron el peor repunte de homicidios, lo que a su vez tiene incidencia directa en la actividad económica de las localidades.Los cantones de Santa Cruz (noroeste), Quepos (Pacífico) y Paraíso de Cartago (centro) pasaron durante el período analizado de un nivel bajo de violencia a un alto, en contraste con San Mateo de Alajuela, que fue el único que pasó del nivel alto al más bajo.

2025

Noticias

