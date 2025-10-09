https://noticiaslatam.lat/20251009/aumenta-la-cifra-de-desaparecidos-en-costa-rica-durante-los-ultimos-5-anos-1167307995.html

Aumenta la cifra de desaparecidos en Costa Rica durante los últimos 5 años

Aumenta la cifra de desaparecidos en Costa Rica durante los últimos 5 años

De los 18.012 costarricenses que fueron reportados como desaparecidos entre enero de 2020 y julio de este año, la mayoría fueron localizados por las... 09.10.2025, Sputnik Mundo

Según declaró Randall Zúñiga, director del OIJ, cuatro personas desaparecieron en 2020, tres en 2021, ocho al año siguiente, 10 en 2023 y 11 el año pasado. Al desagregar las cifras por género, el medio revela que se trata de ocho mujeres y 28 hombres. La mayoría son costarricenses (32), aunque se cuenta una canadiense, un mexicano, un suizo y un hondureño. El funcionario estimó que, en 2025, la cifra de desapariciones sin resolver será de unos 20 casos, "el registro más alto de los últimos cinco años", recoge el diario local. Sobre las causas de la problemática, Zúñiga declaró que, en algunos casos, se han presentado homicidios que no pueden ser consignados como tal. Esto porque el cuerpo de la víctima no aparece, lo que conlleva su clasificación como desaparición. Como ejemplo, el funcionario señaló a La Nación un caso reciente en la ciudad de Quepos, ubicada en la costa del Pacífico Central de Costa Rica. En dicha ocasión, la Policía recibió el reporte de un asalto en la residencia de una pareja extranjera, que concluyó con el hallazgo de sus cuerpos enterrados en el patio de la propiedad.De esa manera, dijo Zúñiga, los homicidios fueron contabilizados como tal, ya que los restos fueron identificados. No obstante, no ocurre lo mismo en todos los casos.La Policía, sostiene el artículo, estima que la principal causa de las desapariciones es la voluntad de abandonar la familia, ya sea por conflictos, violencia, abusos o resentimientos.

