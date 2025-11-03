Empresas, abogados y más: así opera el narcotráfico en Costa Rica

De acuerdo con un reportaje del diario local La Nación, en el país centroamericano ya se han detectado casos de agencias enteras que son contratadas por grupos de narcotraficantes, con el propósito de realizar ejecuciones y, de esta manera, no verse involucrados directamente en la comisión de estos crímenes.Para el director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED), Rodrigo Campos, esta forma de actuar evidencia que las organizaciones criminales replican la forma de organización social de los lugares en los que operan.Ejemplo de ello es la agencia descubierta el 30 de abril de 2024 tras la realización de nueve allanamientos y ocho arrestos en las regiones de San José, Heredia y Limón.De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la agencia descubierta, y a la que se le adjudican al menos cuatro asesinatos, era buscada por líderes criminales para realizar ejecuciones en las cuales evitaban tener una participación directa.Otras estrategiasEl fiscal adjunto del Ministerio Público, Mauricio Boraschi, señala que la contratación de agencias no se limita a los asesinatos, sino que se ha vuelto común buscar los servicios de empresas para realizar desde envíos, tener seguridad, y hasta para la preparación de vehículos de doble piso para esconder la droga.Campos sostiene que las organizaciones criminales se pueden clasificar en tres categorías: la piramidal, donde las jerarquías están bien definidas; reticular, donde los roles de los miembros se intercambian, y las modulares, donde entran este tipo de agencias que se dedican a brindar servicios a otras bandas.La contratación de otras agencias no se limita al trasiego de droga o las ejecuciones, sino también abarca el ámbito legal, con empresas de abogados y notarios públicos que se enfocan en el blanqueo de capitales.Boraschi advierte que algunas organizaciones criminales suelen pagar a estas agencias con producto, lo que provoca que se vayan generando pequeños grupos criminales que buscan convertir la droga en efectivo, lo que, a su vez deriva, en conflictos por territorio."Muchas veces llamará la atención que cuando se hace un decomiso son, por ejemplo, 938 paquetes. Y usted dice: '¿Por qué 938 y no hay un número cerrado como 1.000?'. Bueno, lo que hace falta para llegar a esos 1.000 fueron pagos que quedan en esas cadenas de servicios, en esas economías criminales de servicios que empiezan a recibir esa droga, y el éxito para ellos es volverla dinero en efectivo", comenta Boraschi.
"El crimen organizado actúa bajo las mismas reglas, bajo las mismas formas de hacer y pensar que la sociedad que lo contiene. No pueden hacerlo distinto porque no se lo imaginan; como el tema de la tercerización de servicios es algo muy común en las empresas e instituciones, pues también ellos recurren a esto como una forma de rebajar algunos costos", declara el investigador.
Ejemplo de ello es la agencia descubierta el 30 de abril de 2024 tras la realización de nueve allanamientos y ocho arrestos en las regiones de San José, Heredia y Limón.
De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la agencia descubierta, y a la que se le adjudican al menos cuatro asesinatos, era buscada por líderes criminales para realizar ejecuciones en las cuales evitaban tener una participación directa.
Otras estrategias
El fiscal adjunto del Ministerio Público, Mauricio Boraschi, señala que la contratación de agencias no se limita a los asesinatos, sino que se ha vuelto común buscar los servicios de empresas para realizar desde envíos, tener seguridad, y hasta para la preparación de vehículos de doble piso para esconder la droga.
"Hay infinidad de servicios y, para poder articular estos cargamentos, pues tienen que solventarse todas esas necesidades, empresas fachada que hagan exportación, quienes compren producto ilícito para mezclarlo con producto ilícito, una planta empacadora donde poder empacar los tubérculos o fruta seca donde se va a llevar", detalla Boraschi para La Nación.
Campos sostiene que las organizaciones criminales se pueden clasificar en tres categorías: la piramidal, donde las jerarquías están bien definidas; reticular, donde los roles de los miembros se intercambian, y las modulares, donde entran este tipo de agencias que se dedican a brindar servicios a otras bandas.
La contratación de otras agencias no se limita al trasiego de droga o las ejecuciones, sino también abarca el ámbito legal, con empresas de abogados y notarios públicos que se enfocan en el blanqueo de capitales.
Boraschi advierte que algunas organizaciones criminales suelen pagar a estas agencias con producto, lo que provoca que se vayan generando pequeños grupos criminales que buscan convertir la droga en efectivo, lo que, a su vez deriva, en conflictos por territorio.
"Muchas veces llamará la atención que cuando se hace un decomiso son, por ejemplo, 938 paquetes. Y usted dice: '¿Por qué 938 y no hay un número cerrado como 1.000?'. Bueno, lo que hace falta para llegar a esos 1.000 fueron pagos que quedan en esas cadenas de servicios, en esas economías criminales de servicios que empiezan a recibir esa droga, y el éxito para ellos es volverla dinero en efectivo", comenta Boraschi.
