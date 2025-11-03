https://noticiaslatam.lat/20251103/empresas-abogados-y-mas-asi-opera-el-narcotrafico-en-costa-rica-1168130107.html

Empresas, abogados y más: así opera el narcotráfico en Costa Rica

Empresas, abogados y más: así opera el narcotráfico en Costa Rica

Sputnik Mundo

En el territorio costarricense, las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de drogas han emulado prácticas y estrategias comunes en el ámbito... 03.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-03T08:32+0000

2025-11-03T08:32+0000

2025-11-03T08:32+0000

américa latina

sociedad

seguridad

costa rica

la nación

narcotráfico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/03/1168129281_0:186:3308:2047_1920x0_80_0_0_bd8044a498c73aefb1ef4563c85367ee.jpg

De acuerdo con un reportaje del diario local La Nación, en el país centroamericano ya se han detectado casos de agencias enteras que son contratadas por grupos de narcotraficantes, con el propósito de realizar ejecuciones y, de esta manera, no verse involucrados directamente en la comisión de estos crímenes.Para el director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED), Rodrigo Campos, esta forma de actuar evidencia que las organizaciones criminales replican la forma de organización social de los lugares en los que operan.Ejemplo de ello es la agencia descubierta el 30 de abril de 2024 tras la realización de nueve allanamientos y ocho arrestos en las regiones de San José, Heredia y Limón.De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la agencia descubierta, y a la que se le adjudican al menos cuatro asesinatos, era buscada por líderes criminales para realizar ejecuciones en las cuales evitaban tener una participación directa.Otras estrategiasEl fiscal adjunto del Ministerio Público, Mauricio Boraschi, señala que la contratación de agencias no se limita a los asesinatos, sino que se ha vuelto común buscar los servicios de empresas para realizar desde envíos, tener seguridad, y hasta para la preparación de vehículos de doble piso para esconder la droga.Campos sostiene que las organizaciones criminales se pueden clasificar en tres categorías: la piramidal, donde las jerarquías están bien definidas; reticular, donde los roles de los miembros se intercambian, y las modulares, donde entran este tipo de agencias que se dedican a brindar servicios a otras bandas.La contratación de otras agencias no se limita al trasiego de droga o las ejecuciones, sino también abarca el ámbito legal, con empresas de abogados y notarios públicos que se enfocan en el blanqueo de capitales.Boraschi advierte que algunas organizaciones criminales suelen pagar a estas agencias con producto, lo que provoca que se vayan generando pequeños grupos criminales que buscan convertir la droga en efectivo, lo que, a su vez deriva, en conflictos por territorio."Muchas veces llamará la atención que cuando se hace un decomiso son, por ejemplo, 938 paquetes. Y usted dice: '¿Por qué 938 y no hay un número cerrado como 1.000?'. Bueno, lo que hace falta para llegar a esos 1.000 fueron pagos que quedan en esas cadenas de servicios, en esas economías criminales de servicios que empiezan a recibir esa droga, y el éxito para ellos es volverla dinero en efectivo", comenta Boraschi.

https://noticiaslatam.lat/20251101/1168081241.html

https://noticiaslatam.lat/20251008/1167288797.html

costa rica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, seguridad, costa rica, la nación, narcotráfico