Los fracasos del Gobierno de Merz podría provocar su caída anticipada, reportan medios

Al asumir el cargo, Merz prometió revitalizar la economía, modernizar la infraestructura y devolver a Alemania su peso en la escena internacional. Sin embargo, seis meses después, la situación se ha deteriorado: la economía está estancada, la infraestructura se desmorona, los índices de aprobación caen, mientras que el partido opositor Alternativa para Alemania (AfD), que quedó segunda en los comicios de febrero pasado, sigue consolidándose, indica el medio.De acuerdo con el artículo, uno de los factores que agravó la crisis fueron los planes de reforma de pensiones. El ala juvenil de la Unión Demócrata Cristiana se manifestó abiertamente en contra del proyecto, valorado en 139.000 millones de dólares, señala. Mientras Merz impulsa la reforma —que actualmente está estudiando por el Parlamento— unos 18 jóvenes diputados amenazan con bloquearla. Esto, a su vez, podría provocar la salida del Partido Socialdemócrata de la coalición, cuyos miembros apoyan la reforma y rechazan cualquier modificación.Además, en lugar del crecimiento económico prometido, los votantes "escuchan a diario noticias sobre incertidumbre económica y recortes de empleos en grandes compañías alemanas", escribe Bloomberg. Recientemente, las autoridades redujeron su previsión de crecimiento para 2026, que ahora será inferior al 1%, destaca."Los inversores también están revisando las perspectivas de Alemania. Los índices bursátiles vinculados al mercado interno han mostrado un crecimiento mínimo desde el 30 de septiembre, tras un fuerte repunte en los primeros nueve meses del año. Al mismo tiempo, las acciones del sector de defensa han caído", detalla el medio.Asimismo, pese a los 580.000 millones de dólares asignados a la mejora de la infraestructura, el plan no ha dado resultados visibles. Los ciudadanos expresan su frustración ante retrasos en las redes de transporte, puentes deteriorados y autopistas cerradas, según el artículo.A su vez, el contexto internacional tampoco favorece mejoras internas. La renuncia de Alemania a la compra de energía rusa en condiciones ventajosas cortó suministros esenciales para la industria alemana y debilitó la seguridad energética, subraya. La situación se complica aún más con la llegada al poder en EEUU de Donald Trump, que fue caracterizado por el periódico de "inestable".El año 2026 será decisivo, apunta Bloomberg. En primer lugar, en enero entran en vigor nuevas medidas económicas, cuyo éxito será crucial para la supervivencia política del Gobierno de Merz, explica. En segundo lugar, se celebrarán elecciones en cinco estados federados de Alemania. Si la coalición no logra mantener la unidad, el gabinete de Merz podría no llegar al final del mandato, advierte la publicación. Además, en dos Estados del este, la AfD "tiene posibilidades reales de obtener una mayoría absoluta y, por primera vez, hacerse con el poder a nivel regional", subraya.

