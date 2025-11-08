https://noticiaslatam.lat/20251108/el-descontento-con-la-gestion-del-gobierno-aleman-alcanza-el-nivel-mas-alto-desde-su-formacion-1168287737.html
El descontento con la gestión del Gobierno alemán alcanza el nivel más alto desde su formación
El descontento con la gestión del Gobierno alemán alcanza el nivel más alto desde su formación
El descontento con el Gobierno federal alemán alcanzó su nivel más alto desde su creación, llegando al 67%, destaca un sondeo realizado por el Instituto INSA... 08.11.2025
El 67% de los alemanes está insatisfecho con la gestión de la coalición formada por Partidos de la Unión (Unión Demócrata Cristiana (CDU)/Unión Social Cristiana de Baviera (CSU)) y el Partido Socialdemócrata (SPD, por sus siglas en alemán). Esto es el nivel más alto desde que el Gobierno asumió el poder en mayo de 2025.Además, la encuesta muestra que el 64% de los alemanes valora negativamente el trabajo del canciller alemán Friedrich Merz, mientras que solo el 27% lo valora positivamente.Mientras tanto, Alternativa para Alemania (AfD), sigue liderando las encuestas entre los partidos alemanes, con el apoyo del 26% de los encuestados. La Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU), de la coalición gobernante, se sitúan en segundo lugar con un 25%, mientras que los socialdemócratas ocupan el tercer puesto (15%).Las encuestas sobre el descontento con el Gobierno alemán y el canciller se realizaron los días 6 y 7 de noviembre entre 1.005 alemanes. No se especifica el margen de error. El sondeo de apoyo a los partidos se realizó del 3 al 7 de noviembre entre 1.205 alemanes. El margen de error fue de 2,9 puntos porcentuales.
El descontento con el Gobierno federal alemán alcanzó su nivel más alto desde su creación, llegando al 67%, destaca un sondeo realizado por el Instituto INSA para el diario 'Bild'. Solo el 24% de los encuestados está satisfecho con su gestión.
El 67% de los alemanes está insatisfecho con la gestión de la coalición formada por Partidos de la Unión (Unión Demócrata Cristiana (CDU)/Unión Social Cristiana de Baviera (CSU)) y el Partido Socialdemócrata (SPD, por sus siglas en alemán). Esto es el nivel más alto desde que el Gobierno asumió el poder en mayo de 2025.
Además, la encuesta muestra que el 64% de los alemanes valora negativamente el trabajo del canciller alemán Friedrich Merz, mientras que solo el 27% lo valora positivamente.
Mientras tanto, Alternativa para Alemania (AfD), sigue liderando las encuestas entre los partidos alemanes, con el apoyo del 26% de los encuestados. La Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU), de la coalición gobernante, se sitúan en segundo lugar con un 25%, mientras que los socialdemócratas ocupan el tercer puesto (15%).
Las encuestas sobre el descontento con el Gobierno alemán y el canciller se realizaron los días 6 y 7 de noviembre entre 1.005 alemanes. No se especifica el margen de error. El sondeo de apoyo a los partidos se realizó del 3 al 7 de noviembre entre 1.205 alemanes. El margen de error fue de 2,9 puntos porcentuales.