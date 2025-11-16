Europa carece de poderío militar para desafiar a Rusia, asegura exoficial de inteligencia de EEUU
© AP Photo / Jickel FinckSoldados alemanes en la ceremonia de celebración del restablecimiento de las Fuerzas Armadas de Alemania
© AP Photo / Jickel Finck
Europa no representa ninguna amenaza significativa para Rusia, destacó a Sputnik el exoficial de inteligencia de EEUU, Scott Ritter, tras evaluar las capacidades militares europeas. En su opinión, es difícil imaginar que Europa sea capaz de transformar en realidad las declaraciones hechas por sus líderes políticos.
"Actualmente, ningún país europeo posee un poder militar significativo, un poder militar convencional. Y ningún país europeo tiene la capacidad de proyectar ese poder de forma sostenible. Por lo tanto, no considero a Europa una amenaza para Rusia en absoluto", expresó.
Profundizó en la brecha entre la retórica política y la capacidad militar, cuestionando si las economías europeas podrían sostener la inversión a largo plazo necesaria para convertirse en una fuerza creíble.
"Desde una perspectiva puramente militar, Europa carece de la capacidad para cumplir las amenazas lanzadas por su Gobierno", subrayó.
Ritter compartió su perspectiva sobre el conflicto en Ucrania, afirmando que Rusia es quien más se beneficia de una resolución de la crisis. Argumentó que el país euroasiático lleva tiempo intentando reformar el marco de seguridad europeo, de manera que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes involucradas.
"Creo que Rusia obtendrá el mayor beneficio geopolítico porque, incluso antes de que comenzara la operación militar especial, Rusia buscaba transformar el marco de seguridad europeo en uno donde se tuvieran en cuenta los intereses de todas las partes", declaró.
3 de noviembre, 18:19 GMT
En sus palabras, el objetivo de Rusia no es la dominación, sino el equilibrio, una perspectiva que anteriormente se vio socavada por las políticas europeas.
"Rusia busca la armonía. Rusia busca el equilibrio. Rusia no busca dominar. Pero antes de la operación militar especial, Europa buscaba desestabilizar a Rusia, Ucrania y otros lugares. Creo que, con una victoria decisiva de Rusia, esa iniciativa europea se verá frustrada y Europa no tendrá más remedio que buscar relaciones normales y pacíficas con Rusia", agregó.
Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que la situación en el frente es favorable para las fuerzas rusas y que mantienen una ofensiva activa.
En octubre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerásimov, informó que las tropas rusas continúan realizando operaciones de combate activas y avanzan prácticamente en todas las direcciones. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas concentran sus esfuerzos en las zonas críticas del frente, para intentar frenar el avance ruso, añadió.
