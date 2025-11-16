https://noticiaslatam.lat/20251116/europa-carece-de-poderio-militar-para-desafiar-a-rusia-asegura-exoficial-de-inteligencia-de-eeuu-1168537618.html

Europa carece de poderío militar para desafiar a Rusia, asegura exoficial de inteligencia de EEUU

Europa carece de poderío militar para desafiar a Rusia, asegura exoficial de inteligencia de EEUU

Europa no representa ninguna amenaza significativa para Rusia, destacó a Sputnik el exoficial de inteligencia de EEUU, Scott Ritter, tras evaluar las... 16.11.2025, Sputnik Mundo

Profundizó en la brecha entre la retórica política y la capacidad militar, cuestionando si las economías europeas podrían sostener la inversión a largo plazo necesaria para convertirse en una fuerza creíble.Ritter compartió su perspectiva sobre el conflicto en Ucrania, afirmando que Rusia es quien más se beneficia de una resolución de la crisis. Argumentó que el país euroasiático lleva tiempo intentando reformar el marco de seguridad europeo, de manera que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes involucradas."Creo que Rusia obtendrá el mayor beneficio geopolítico porque, incluso antes de que comenzara la operación militar especial, Rusia buscaba transformar el marco de seguridad europeo en uno donde se tuvieran en cuenta los intereses de todas las partes", declaró.En sus palabras, el objetivo de Rusia no es la dominación, sino el equilibrio, una perspectiva que anteriormente se vio socavada por las políticas europeas."Rusia busca la armonía. Rusia busca el equilibrio. Rusia no busca dominar. Pero antes de la operación militar especial, Europa buscaba desestabilizar a Rusia, Ucrania y otros lugares. Creo que, con una victoria decisiva de Rusia, esa iniciativa europea se verá frustrada y Europa no tendrá más remedio que buscar relaciones normales y pacíficas con Rusia", agregó.Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que la situación en el frente es favorable para las fuerzas rusas y que mantienen una ofensiva activa.En octubre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerásimov, informó que las tropas rusas continúan realizando operaciones de combate activas y avanzan prácticamente en todas las direcciones. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas concentran sus esfuerzos en las zonas críticas del frente, para intentar frenar el avance ruso, añadió.

