La defensa ucraniana, como el país en general, se está desmoronando, subrayó el analista militar y oficial de inteligencia retirado del Cuerpo de Marines de...
En sus palabras, ahora, 5.500 soldados ucranianos están cercados y no tienen intención de regresar a casa. Al mismo tiempo, unos 50.000 militares ucranianos podrían quedar rodeados. La mayoría se retirará, pero lo cierto es que "Rusia domina este campo de batalla como nunca antes", enfatizó."No hay economía. Ucrania vive de 120.000 millones de dólares en donaciones. Sin ese dinero, Ucrania colapsará", agregó.Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que la situación en el frente es favorable para las fuerzas rusas y que mantienen una ofensiva activa.En octubre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerásimov, informó que las tropas rusas continúan realizando operaciones de combate activas y avanzan prácticamente en todas las direcciones. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas concentran sus esfuerzos en las zonas críticas del frente, para intentar frenar el avance ruso, añadió.
La defensa ucraniana, como el país en general, se está desmoronando, subrayó el analista militar y oficial de inteligencia retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter. Agregó que Rusia domina el campo de batalla como nunca antes y que Ucrania no tiene recursos financieros para llevar a cabo las operaciones militares.
"Ahora hablan de reclutar a jóvenes de entre 18 y 23 años. Eso es todo. Una vez que agoten esta reserva de fuerza viva, no quedará nada. Ese es el fin de Ucrania. Y los ucranianos están empezando a comprenderlo. (...) No quiero poner una fecha. Ucrania se desmoronará. No hay duda", declaró.
En sus palabras, ahora, 5.500 soldados ucranianos están cercados y no tienen intención de regresar a casa. Al mismo tiempo, unos 50.000 militares ucranianos podrían quedar rodeados. La mayoría se retirará, pero lo cierto es que "Rusia domina este campo de batalla como nunca antes", enfatizó.
"No hay economía. Ucrania vive de 120.000 millones de dólares en donaciones
. Sin ese dinero, Ucrania colapsará", agregó
.
1 de noviembre, 16:22 GMT
Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que la situación en el frente es favorable para las fuerzas rusas y que mantienen una ofensiva activa.
En octubre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerásimov, informó que las tropas rusas continúan realizando operaciones de combate activas y avanzan prácticamente en todas las direcciones. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas concentran sus esfuerzos en las zonas críticas del frente, para intentar frenar el avance ruso, añadió.
