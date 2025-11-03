https://noticiaslatam.lat/20251103/rusia-domina-este-campo-de-batalla-el-fin-de-ucrania-esta-cerca-1168138499.html

"Rusia domina este campo de batalla": ¿El fin de Ucrania está cerca?

"Rusia domina este campo de batalla": ¿El fin de Ucrania está cerca?

La defensa ucraniana, como el país en general, se está desmoronando, subrayó el analista militar y oficial de inteligencia retirado del Cuerpo de Marines de...

En sus palabras, ahora, 5.500 soldados ucranianos están cercados y no tienen intención de regresar a casa. Al mismo tiempo, unos 50.000 militares ucranianos podrían quedar rodeados. La mayoría se retirará, pero lo cierto es que "Rusia domina este campo de batalla como nunca antes", enfatizó."No hay economía. Ucrania vive de 120.000 millones de dólares en donaciones. Sin ese dinero, Ucrania colapsará", agregó.Previamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que la situación en el frente es favorable para las fuerzas rusas y que mantienen una ofensiva activa.En octubre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerásimov, informó que las tropas rusas continúan realizando operaciones de combate activas y avanzan prácticamente en todas las direcciones. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas concentran sus esfuerzos en las zonas críticas del frente, para intentar frenar el avance ruso, añadió.

