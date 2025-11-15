https://noticiaslatam.lat/20251115/rusia-golpea-nodos-de-comunicaciones-de-la-inteligencia-de-ucrania-en-una-jornada-de-combates-1168502378.html
Rusia golpea nodos de comunicaciones de la inteligencia de Ucrania en una jornada de combates
15.11.2025
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 495 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 230 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 85 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares."Las FFAA rusas asestaron golpes contra un aeródromo militar, una infraestructura energética que garantiza el funcionamiento del complejo militar-industrial ucraniano, una planta de producción de lanchas no tripuladas, lugares de montaje y almacenamiento de drones, nodos de comunicaciones de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas", señalan desde el organismo castrense. La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y derribó 247 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html
ucrania
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Yáblokovo, en la región de Zaporozhie, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. Además, las tropas rusas asestaron golpes contra nodos de comunicaciones de la inteligencia de Ucrania. Kiev perdió hasta 1.505 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 495 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 230 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 265 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 85 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 210 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra un aeródromo militar, una infraestructura energética que garantiza el funcionamiento del complejo militar-industrial ucraniano, una planta de producción de lanchas no tripuladas, lugares de montaje y almacenamiento de drones, nodos de comunicaciones de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y derribó 247 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 96.796 drones, 636 sistemas de misiles antiaéreos, 26.044 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.611 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.314 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 46.725 vehículos militares especiales.
