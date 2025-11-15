https://noticiaslatam.lat/20251115/el-atractivo-inversor-de-la-ue-cae-a-su-minimo-en-una-decada-revelan-datos-1168503527.html

El atractivo inversor de la UE cae a su mínimo en una década, revelan datos

El atractivo inversor de la UE cae a su mínimo en una década, revelan datos

En los últimos dos años, la UE ha perdido más de 800.000 millones de euros en inversiones extranjeras directas, calculó Sputnik a partir de los datos de... 15.11.2025, Sputnik Mundo

Así, las inversiones extranjeras directas en la economía de la Unión Europea se redujeron por segundo año consecutivo al final de 2024, descendiendo en 181.000 millones de euros (210.000 millones de dólares al cambio actual), y en total en dos años, casi en 838.000 millones (974.000 millones de dólares).Entre las grandes economías, la salida más significativa de inversiones de la UE en los últimos dos años se ha registrado en:Como resultado, el volumen total de inversiones retrocedió hasta casi una década, situándose en 7 billones de euros (8,1 billones de dólares). La última vez que fue menor fue en 2015, con 6,9 billones de euros ($8 billones).Las economías de la Unión Europea sufren una agudización de la crisis y el estancamiento, cuyas causas principales se atribuyen a la burocratización, la desaceleración del crecimiento y los altos precios de la electricidad, debidos, entre otros factores, al rechazo de los recursos energéticos rusos en el contexto de las sanciones contra Moscú.Además, Bruselas se ha convertido en una víctima colateral de la guerra comercial entre Washington y Pekín, y en el contexto de la creciente militarización del bloque europeo, el viejo continente se está volviendo cada vez menos atractivo para las inversiones y registra una fuga de capitales y empresas, como reconoce la propia Comisión Europea.

