https://noticiaslatam.lat/20251115/el-atractivo-inversor-de-la-ue-cae-a-su-minimo-en-una-decada-revelan-datos-1168503527.html
El atractivo inversor de la UE cae a su mínimo en una década, revelan datos
El atractivo inversor de la UE cae a su mínimo en una década, revelan datos
Sputnik Mundo
En los últimos dos años, la UE ha perdido más de 800.000 millones de euros en inversiones extranjeras directas, calculó Sputnik a partir de los datos de... 15.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-15T13:48+0000
2025-11-15T13:48+0000
2025-11-15T13:48+0000
economía
eurostat
📈 mercados y finanzas
🌍 europa
unión europea (ue)
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108142/97/1081429723_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a7549e811a3f192514ae71315ee607da.jpg
Así, las inversiones extranjeras directas en la economía de la Unión Europea se redujeron por segundo año consecutivo al final de 2024, descendiendo en 181.000 millones de euros (210.000 millones de dólares al cambio actual), y en total en dos años, casi en 838.000 millones (974.000 millones de dólares).Entre las grandes economías, la salida más significativa de inversiones de la UE en los últimos dos años se ha registrado en:Como resultado, el volumen total de inversiones retrocedió hasta casi una década, situándose en 7 billones de euros (8,1 billones de dólares). La última vez que fue menor fue en 2015, con 6,9 billones de euros ($8 billones).Las economías de la Unión Europea sufren una agudización de la crisis y el estancamiento, cuyas causas principales se atribuyen a la burocratización, la desaceleración del crecimiento y los altos precios de la electricidad, debidos, entre otros factores, al rechazo de los recursos energéticos rusos en el contexto de las sanciones contra Moscú.Además, Bruselas se ha convertido en una víctima colateral de la guerra comercial entre Washington y Pekín, y en el contexto de la creciente militarización del bloque europeo, el viejo continente se está volviendo cada vez menos atractivo para las inversiones y registra una fuga de capitales y empresas, como reconoce la propia Comisión Europea.
https://noticiaslatam.lat/20251108/1168284790.html
unión europea (ue)
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/108142/97/1081429723_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_570631e56b34cfc3eadb45b913e7e1be.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eurostat, 📈 mercados y finanzas, 🌍 europa, unión europea (ue), 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
eurostat, 📈 mercados y finanzas, 🌍 europa, unión europea (ue), 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
El atractivo inversor de la UE cae a su mínimo en una década, revelan datos
En los últimos dos años, la UE ha perdido más de 800.000 millones de euros en inversiones extranjeras directas, calculó Sputnik a partir de los datos de Eurostat. Eso supone que las inversiones en la economía europea en 2024 cayeron a su nivel más bajo desde 2015.
Así, las inversiones extranjeras directas en la economía de la Unión Europea se redujeron por segundo año consecutivo al final de 2024, descendiendo en 181.000 millones de euros (210.000 millones de dólares al cambio actual), y en total en dos años, casi en 838.000 millones (974.000 millones de dólares).
Entre las grandes economías, la salida más significativa de inversiones de la UE en los últimos dos años se ha registrado en:
Estados Unidos
: 447.000 millones de euros (519.500 millones de dólares).
Las Islas Bermudas
, que son un paraíso fiscal muy popular: 134.000 millones de euros (155.700 millones de dólares).
Reino Unido:
96.000 millones de euros (111.500 millones de dólares).
Hong Kong:
83.000 millones de euros (96.500 millones de dólares).
Suiza
: 51.000 millones de euros (59.300 millones de dólares).
Canadá
: 48.000 millones de euros (55.800 millones de dólares).
Sudáfrica
: 36.000 millones de euros (41.800 millones de dólares).
Rusia
: 24.000 millones de euros (27.900 millones de dólares).
Como resultado, el volumen total de inversiones retrocedió hasta casi una década, situándose en 7 billones de euros (8,1 billones de dólares). La última vez que fue menor fue en 2015, con 6,9 billones de euros ($8 billones).
8 de noviembre, 11:38 GMT
Las economías de la Unión Europea sufren una agudización de la crisis y el estancamiento, cuyas causas principales se atribuyen a la burocratización, la desaceleración del crecimiento y los altos precios de la electricidad, debidos, entre otros factores, al rechazo de los recursos energéticos rusos
en el contexto de las sanciones contra Moscú.
Además, Bruselas se ha convertido en una víctima colateral
de la guerra comercial entre Washington y Pekín, y en el contexto de la creciente militarización del bloque europeo
, el viejo continente se está volviendo cada vez menos atractivo para las inversiones y registra una fuga de capitales y empresas, como reconoce la propia Comisión Europea.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.