¿Por qué EEUU tiene la tasa de natalidad más baja de su historia?

¿Por qué EEUU tiene la tasa de natalidad más baja de su historia?

06.08.2024

La nota, titulada "¿Por qué tantos estadounidenses eligen no tener hijos?", toma como punto de partida la reciente polémica en torno a unas declaraciones formuladas en el 2021 por el candidato a vicepresidente J.D. Vance, que en los últimos días, tras ser seleccionado como compañero de fórmula del aspirante republicano, el expresidente Donald Trump, volvieron a circular en redes sociales y medios periodísticos.Durante su campaña para ocupar una banca del senado por el estado de Ohio, Vance dijo que EEUU estaba gobernado por "mujeres con gatos y sin hijos", criticando a varios políticos demócratas, como la vicepresidente y actual candidata presidencial Kamala Harris y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, acusándolas de "odiar a los estadounidenses normales por elegir tener una familia en lugar de [participar de] estas ridículas competencias de estatus en DC y Nueva York".Sin embargo, la nota del NYT afirma que si bien numerosos dirigentes y comentaristas republicanos han argumentado en los últimos años que la crisis de natalidad que experimenta el país —que en el 2023 registró sus peores datos desde que se existen registros, con un promedio de 1,62 nacimientos por mujer—, tiene que ver con optar por un estilo de vida inmaduro y hedonista, los expertos indican que las razones de este fenómeno son otras, y está vinculada a la crisis económica que atraviesa el país desde hace varios años.Un cóctel social y económico "explosivo""No se trata de egoísmo por parte de los jóvenes adultos estadounidenses", sentencia la nota, sino que para tener hijos en el país norteamericano se deben enfrentar un número cada vez mayor de obstáculos, entre los que el artículo menciona el aumento de los costos del cuidado infantil y de los precios en general, el problema del acceso a la vivienda y un menor optimismo sobre el futuro.Este cóctel explosivo ha hecho que criar un niño en la actualidad pueda parecerle a los ciudadanos de EEUU algo "imposible", afirma el New York Times.La nota recuerda que las tasas de fertilidad han estado cayendo en Estados Unidos desde el final del período conocido precisamente como "baby boom", a mediados de los años 1960. Esta caída sostenida se aceleró pronunciadamente a partir del 2008, debido a la crisis económica que impactó al país en ese año, le dijo al diario Kenneth Johnson, demógrafo de la Universidad de New Hampshire.Una encuesta realizada este año por el Pew Research Center, detalla el diario, arrojó que el 47% de los estadounidenses menores de 50 años dijeron que era poco probable que fueran a tener hijos alguna vez, un aumento de 10 puntos con respecto a la misma pregunta realizada en el 2018.Incluso antes de la pandemia de COVID-19, casi la mitad de los condados de EEUU reportaron más muertes que nacimientos, recuerda la nota.Al respecto, el artículo explica que la edad promedio en la que los estadounidenses se casan y comienzan a tener hijos ha aumentado, lo que contribuye a la disminución de los nacimientos. En 2023, la edad promedio de las mujeres que se casaban por primera vez era 28 años, unos seis años más que en la década de 1980."La edad promedio en que las mujeres dan a luz a su primer hijo también ha aumentado sustancialmente, de 20 años durante el baby boom a 27 años en 2022", indica el artículo.Sin embargo, el diario afirma que las encuestas sobre el tema no revelan un cambio dramático en el deseo de tener hijos, sino que se trata de una cuestión de imposibilidad económica de criarlo.En ese sentido, la nota afirma que los datos de la encuesta sugieren que la mayoría de los adultos jóvenes quieren alcanzar ciertos hitos económicos antes de tener hijos, como comprar una casa, pagar la deuda contraída para costear los estudios terciarios —en EEUU, las carreras universitarias están mayoritariamente tarifadas, y a precios exorbitantes— o tener un ingreso suficientemente alto como para poder pagar el cuidado de los niños."No lo veo como una falta de compromiso [de los ciudadanos] con la idea de tener una familia", le dijo al diario Mary Brinton, socióloga que estudia las bajas tasas de fertilidad en la universidad de Harvard. "Creo que el problema es en gran medida social y político".

