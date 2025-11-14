https://noticiaslatam.lat/20251114/rusia-libera-3-localidades-y-abate-hasta-8825-soldados-ucranianos-en-una-semana-de-combates-1168471435.html

Rusia libera 3 localidades y abate hasta 8.825 soldados ucranianos en una semana de combates

Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Sinélnikovo, en la región de Járkov, Rog, en la república popular de Donetsk, y Orestópol, en la región de Dnepropetrovsk.En cuanto a las bajas de Kiev, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.360 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.530 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 815 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 1.665 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 495 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 960 militares.En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, incluidos misiles Kinzhal, contra objetivos del complejo militar-industrial y energético de Ucrania que garantizaban su funcionamiento, señalan desde el organismo castrense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo, 17 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 2 misiles guiados de largo alcance y también derribó 1.173 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

