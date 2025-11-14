Mundo
Rusia libera 3 localidades y abate hasta 8.825 soldados ucranianos en una semana de combates
Rusia libera 3 localidades y abate hasta 8.825 soldados ucranianos en una semana de combates
Las FFAA rusas liberaron 3 localidades y derribaron 1.173 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 8.825 soldados en todos los frentes.
Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Sinélnikovo, en la región de Járkov, Rog, en la república popular de Donetsk, y Orestópol, en la región de Dnepropetrovsk.En cuanto a las bajas de Kiev, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.360 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.530 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 815 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 1.665 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 495 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 960 militares.En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, incluidos misiles Kinzhal, contra objetivos del complejo militar-industrial y energético de Ucrania que garantizaban su funcionamiento, señalan desde el organismo castrense.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo, 17 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 2 misiles guiados de largo alcance y también derribó 1.173 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Las FFAA rusas liberaron 3 localidades y derribaron 1.173 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 8.825 soldados en todos los frentes.
Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso liberó las localidades de Sinélnikovo, en la región de Járkov, Rog, en la república popular de Donetsk, y Orestópol, en la región de Dnepropetrovsk.
En cuanto a las bajas de Kiev, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.360 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.530 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 815 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 1.665 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 495 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 960 militares.
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó un ataque combinado con armas de precisión de largo alcance y drones, incluidos misiles Kinzhal, contra objetivos del complejo militar-industrial y energético de Ucrania que garantizaban su funcionamiento, señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo, 17 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, 2 misiles guiados de largo alcance y también derribó 1.173 drones.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 96.549 drones, 636 sistemas de misiles antiaéreos, 26.020 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.611 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.286 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 46.649 vehículos militares especiales.

