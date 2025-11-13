https://noticiaslatam.lat/20251113/rusia-libera-2-localidades-y-abate-a-mas-de-1300-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1168436875.html
Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.300 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Sinélnikovo, en la región de Járkov, así como Danílovka, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la... 13.11.2025
Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.300 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas liberaron las localidades de Sinélnikovo, en la región de Járkov, así como Danílovka, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde la Defensa rusa. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.330 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 510 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 190 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 120 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas por las FFAA de Ucrania, así como los puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", comunican desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó una bomba con kit de guiado, un misil Neptun y derribó 157 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 96.284 drones, 636 sistemas de misiles antiaéreos, 26.000 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.611 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.274 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 46.560 vehículos militares especiales.
