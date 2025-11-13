https://noticiaslatam.lat/20251113/rusia-libera-2-localidades-y-abate-a-mas-de-1300-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1168436875.html

Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.300 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia libera 2 localidades y abate a más de 1.300 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas liberaron las localidades de Sinélnikovo, en la región de Járkov, así como Danílovka, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la... 13.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-13T11:58+0000

2025-11-13T11:58+0000

2025-11-13T11:58+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/0d/1168436131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46e2e21b8a11e8db2f6743a6c24af89e.jpg

De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 510 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 190 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 220 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 70 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 120 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó una bomba con kit de guiado, un misil Neptun y derribó 157 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20250919/raices-de-la-operacion-especial-militar-rusa-la-historia-del-conflicto-ucraniano-1166648564.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa