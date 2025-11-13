Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251113/rusia-inicia-de-inmediato-el-analisis-de-la-viabilidad-de-hacer-pruebas-nucleares-senala-shoigu-1168436826.html
Rusia "inicia de inmediato" el análisis de la necesidad de retomar pruebas nucleares
Rusia "inicia de inmediato" el análisis de la necesidad de retomar pruebas nucleares
13.11.2025
defensa
serguéi shoigú
otan
unión europea (ue)
nord stream 2
📰 sabotajes contra los gasoductos nord stream
nord stream
pruebas
prueba nuclear
Su comentario se produjo a raíz de la instrucción dada por el presidente ruso, Vladímir Putin, de analizar la viabilidad de iniciar los preparativos para realizar pruebas nucleares, luego de que EEUU anunciara sus planes respecto a la posible reanudación de este tipo de ensayos.

"El proceso se inició de inmediato", aseguró Shoigú.

Recordó que Moscú seguirá haciendo todo lo posible para preservar el statu quo estratégico y espera que Washington "cumpla con sus compromisos en materia de prohibición de ensayos nucleares"."En este sentido, Rusia está preparada para cualquier eventualidad, pero en ningún caso permitirá que se provoque una nueva carrera armamentística, por mucho que lo deseen nuestros oponentes", expresó el secretario del Consejo de Seguridad ruso.

'Sombra' de un ataque de falsa bandera occidental

Por otra parte, aseguró que la OTAN recurriría a "cualquier escenario" de ataque de falsa bandera para culpar a Rusia.

"Los servicios especiales occidentales tienen una amplia experiencia en la organización de acciones de este tipo", declaró al respecto.

De esta manera comentó la información difundida anteriormente por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia de acuerdo con la cual los países europeos de la OTAN planean organizar una gran operación de sabotaje con víctimas entre los ucranianos y los ciudadanos de la UE, y responsabilizar de ello a la parte rusa."Ya vimos muchas veces [este tipo de acciones]: desde los 'cascos blancos' en Siria hasta el espectáculo montado por los europeos en torno a la investigación de los atentados terroristas contra los gasoductos Nord Stream", precisó.
unión europea (ue)
Rusia "inicia de inmediato" el análisis de la necesidad de retomar pruebas nucleares

Síguenos en
Moscú no puede quedarse de brazos cruzados y limitarse a observar cómo sigue nivelándose el régimen de control de los armamentos, resaltó en una entrevista a Sputnik el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú.
Su comentario se produjo a raíz de la instrucción dada por el presidente ruso, Vladímir Putin, de analizar la viabilidad de iniciar los preparativos para realizar pruebas nucleares, luego de que EEUU anunciara sus planes respecto a la posible reanudación de este tipo de ensayos.

"El proceso se inició de inmediato", aseguró Shoigú.

Recordó que Moscú seguirá haciendo todo lo posible para preservar el statu quo estratégico y espera que Washington "cumpla con sus compromisos en materia de prohibición de ensayos nucleares".
"En este sentido, Rusia está preparada para cualquier eventualidad, pero en ningún caso permitirá que se provoque una nueva carrera armamentística, por mucho que lo deseen nuestros oponentes", expresó el secretario del Consejo de Seguridad ruso.
'Sombra' de un ataque de falsa bandera occidental

Por otra parte, aseguró que la OTAN recurriría a "cualquier escenario" de ataque de falsa bandera para culpar a Rusia.
"Los servicios especiales occidentales tienen una amplia experiencia en la organización de acciones de este tipo", declaró al respecto.
De esta manera comentó la información difundida anteriormente por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia de acuerdo con la cual los países europeos de la OTAN planean organizar una gran operación de sabotaje con víctimas entre los ucranianos y los ciudadanos de la UE, y responsabilizar de ello a la parte rusa.
"Ya vimos muchas veces [este tipo de acciones]: desde los 'cascos blancos' en Siria hasta el espectáculo montado por los europeos en torno a la investigación de los atentados terroristas contra los gasoductos Nord Stream", precisó.
