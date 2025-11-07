https://noticiaslatam.lat/20251107/ensayos-nucleares-el-grave-error-de-eeuu-con-rusia-1168252490.html

¿Ensayos nucleares? El grave error de EEUU con Rusia

El anuncio estadounidense sobre la reanudación de los ensayos nucleares tropezó con una fuerte respuesta rusa. En una reunión con el Consejo de Seguridad... 07.11.2025, Sputnik Mundo

Putin también dejó en nada los argumentos de Trump, quien se excusó en las supuestas pruebas atómicas de Rusia y China, señalan Marina Aguirre y Víctor Ternovsky, presentadores de esta edición de Puentes Informativos.Subrayan que lo que exhibió el Kremlin en el caso de su nuevo armamento estratégico —Burevestnik y Poseidon— fueron vehículos de entrega, mientras que su creación responde al imparable desmantelamiento por Washington de los tratados internacionales sobre la reducción y limitación de arsenales nucleares.Otros temas del pódcast son la paliza recibida por los republicanos en las últimas elecciones locales y estatales de EEUU, el fracaso de la excluyente Cumbre de las Américas, así como la persistencia de una serie de naciones occidentales en retener los tesoros arqueológicos robados a Egipto.

