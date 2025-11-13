Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20251113/reportan-que-el-campo-de-la-ia-enfrenta-su-primera-crisis-de-confianza-en-los-mercados-1168421852.html
Reportan que el campo de la IA enfrenta su primera crisis de confianza en los mercados
Reportan que el campo de la IA enfrenta su primera crisis de confianza en los mercados
Sputnik Mundo
Los inversores comienzan a mostrar cautela ante el elevado gasto y la falta de rentabilidad clara en el sector de la IA, pese a los récords alcanzados por... 13.11.2025, Sputnik Mundo
2025-11-13T06:39+0000
2025-11-13T06:39+0000
openai
meta (compañía)
inteligencia artificial
inversiones
crisis económica
economía
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1b/1164870039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0380b3fb1d69304042b4cc750a64ee3.jpg
Durante los últimos meses, la inteligencia artificial (IA) ha sido el motor de las mayores ganancias en los mercados tecnológicos. Sin embargo, el medio señala que la reciente caída de las acciones vinculadas al sector refleja un cambio de ánimo entre los inversores, que empiezan a cuestionar la sostenibilidad del auge.La publicación destaca que el más reciente estudio de volatilidad comenzó la semana pasada, cuando Nvidia perdió un 7% de su valor y otro 3% adicional el pasado 11 de noviembre, alejándose de su hito de capitalización de mercado de 5 billones de dólares alcanzado en octubre. Otras grandes tecnológicas también sintieron el golpe, como Plantir, que perdió un 8%.El medio señala que las compañías del sector enfrentan años de grandes inversiones antes de ver retornos significativos, ya que la IA requiere centros de datos masivos, chips avanzados y servidores de última generación que no se despliegan rápidamente. Uno de los mayores desafíos es la brecha entre gastos e ingresos.OpenAI, por ejemplo, planea invertir 1,4 billones de dólares en los próximos ocho años, pero actualmente mantiene solo 20.000 millones en ingresos anuales. La empresa prevé pérdidas por $74.000 millones para 2028.Ante la creciente inquietud, su director ejecutivo, Sam Altman, salió a defender a la compañía en la plataforma X, reconociendo que el ritmo de gasto "comprensiblemente causa preocupación" y aseguró que planean diversificar sus fuentes de ingresos con nuevos dispositivos de consumo.Aun con las turbulencias, el gasto de capital de las grandes tecnológicas sigue en aumento, con más de 400.000 millones de dólares planificados para 2025. Nvidia, AMD, Arm y Supermicro mantienen un discurso optimista. En el primer caso, se proyecta un crecimiento interanual del 56% en sus ingresos para el próximo trimestre fiscal.
https://noticiaslatam.lat/20251030/1168027610.html
https://noticiaslatam.lat/20251101/la-ia-ya-afecta-al-mercado-crediticio-aumentan-los-riesgos-por-emisiones-relacionadas-con-el-sector-1168077026.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1b/1164870039_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_511b40b4d5dfc4d54395671ec4326835.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
openai, meta (compañía), inteligencia artificial, inversiones, crisis económica
openai, meta (compañía), inteligencia artificial, inversiones, crisis económica

Reportan que el campo de la IA enfrenta su primera crisis de confianza en los mercados

06:39 GMT 13.11.2025
© AP Photo / Ng Han GuanChina propone un organismo global para regular la IA
China propone un organismo global para regular la IA - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Síguenos en
Los inversores comienzan a mostrar cautela ante el elevado gasto y la falta de rentabilidad clara en el sector de la IA, pese a los récords alcanzados por empresas como Nvidia, Meta y OpenAI, de acuerdo con un análisis del medio The Wall Street Journal.
Durante los últimos meses, la inteligencia artificial (IA) ha sido el motor de las mayores ganancias en los mercados tecnológicos. Sin embargo, el medio señala que la reciente caída de las acciones vinculadas al sector refleja un cambio de ánimo entre los inversores, que empiezan a cuestionar la sostenibilidad del auge.
La publicación destaca que el más reciente estudio de volatilidad comenzó la semana pasada, cuando Nvidia perdió un 7% de su valor y otro 3% adicional el pasado 11 de noviembre, alejándose de su hito de capitalización de mercado de 5 billones de dólares alcanzado en octubre. Otras grandes tecnológicas también sintieron el golpe, como Plantir, que perdió un 8%.
Por el boom de la IA, Nvidia se convierte en la primera empresa en alcanzar los 5 billones de dólares en capitalización - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2025
Por el boom de la IA, Nvidia se convierte en la primera empresa en alcanzar los 5 billones de dólares en capitalización
30 de octubre, 04:32 GMT
El medio señala que las compañías del sector enfrentan años de grandes inversiones antes de ver retornos significativos, ya que la IA requiere centros de datos masivos, chips avanzados y servidores de última generación que no se despliegan rápidamente. Uno de los mayores desafíos es la brecha entre gastos e ingresos.
OpenAI, por ejemplo, planea invertir 1,4 billones de dólares en los próximos ocho años, pero actualmente mantiene solo 20.000 millones en ingresos anuales. La empresa prevé pérdidas por $74.000 millones para 2028.
Ante la creciente inquietud, su director ejecutivo, Sam Altman, salió a defender a la compañía en la plataforma X, reconociendo que el ritmo de gasto "comprensiblemente causa preocupación" y aseguró que planean diversificar sus fuentes de ingresos con nuevos dispositivos de consumo.
Dólares estadounidenses - Sputnik Mundo, 1920, 01.11.2025
Internacional
La IA ya afecta al mercado crediticio: aumentan los riesgos por emisiones relacionadas con el sector
1 de noviembre, 06:52 GMT
Aun con las turbulencias, el gasto de capital de las grandes tecnológicas sigue en aumento, con más de 400.000 millones de dólares planificados para 2025. Nvidia, AMD, Arm y Supermicro mantienen un discurso optimista. En el primer caso, se proyecta un crecimiento interanual del 56% en sus ingresos para el próximo trimestre fiscal.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала