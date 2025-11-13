https://noticiaslatam.lat/20251113/reportan-que-el-campo-de-la-ia-enfrenta-su-primera-crisis-de-confianza-en-los-mercados-1168421852.html

Durante los últimos meses, la inteligencia artificial (IA) ha sido el motor de las mayores ganancias en los mercados tecnológicos. Sin embargo, el medio señala que la reciente caída de las acciones vinculadas al sector refleja un cambio de ánimo entre los inversores, que empiezan a cuestionar la sostenibilidad del auge.La publicación destaca que el más reciente estudio de volatilidad comenzó la semana pasada, cuando Nvidia perdió un 7% de su valor y otro 3% adicional el pasado 11 de noviembre, alejándose de su hito de capitalización de mercado de 5 billones de dólares alcanzado en octubre. Otras grandes tecnológicas también sintieron el golpe, como Plantir, que perdió un 8%.El medio señala que las compañías del sector enfrentan años de grandes inversiones antes de ver retornos significativos, ya que la IA requiere centros de datos masivos, chips avanzados y servidores de última generación que no se despliegan rápidamente. Uno de los mayores desafíos es la brecha entre gastos e ingresos.OpenAI, por ejemplo, planea invertir 1,4 billones de dólares en los próximos ocho años, pero actualmente mantiene solo 20.000 millones en ingresos anuales. La empresa prevé pérdidas por $74.000 millones para 2028.Ante la creciente inquietud, su director ejecutivo, Sam Altman, salió a defender a la compañía en la plataforma X, reconociendo que el ritmo de gasto "comprensiblemente causa preocupación" y aseguró que planean diversificar sus fuentes de ingresos con nuevos dispositivos de consumo.Aun con las turbulencias, el gasto de capital de las grandes tecnológicas sigue en aumento, con más de 400.000 millones de dólares planificados para 2025. Nvidia, AMD, Arm y Supermicro mantienen un discurso optimista. En el primer caso, se proyecta un crecimiento interanual del 56% en sus ingresos para el próximo trimestre fiscal.

