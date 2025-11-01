https://noticiaslatam.lat/20251101/la-ia-ya-afecta-al-mercado-crediticio-aumentan-los-riesgos-por-emisiones-relacionadas-con-el-sector-1168077026.html

La IA ya afecta al mercado crediticio: aumentan los riesgos por emisiones relacionadas con el sector

De acuerdo con datos del Financial Times, los gigantes tecnológicos han emitido más de 200.000 millones de dólares en bonos de deuda como un mecanismo para financiar los grandes centros de procesamiento de datos, fundamentales para la expansión y desarrollo de la inteligencia artificial."Los gigantes tecnológicos que proveen el cómputo en la nube, en la cual internet funciona, primero financiaron sus grandes inversiones en centros de información e infraestructura relacionada, principalmente, a través de sus fuertes ganancias y fuertes balanzas comerciales. Pero han empezado a incrementar considerablemente su participación en los mercados de deuda para cubrir los costos de los colosales centros de IA, particularmente porque los beneficios de esta tecnología tardarán años en llegar", destaca el medio especializado.Uno de los ejemplos más recientes es Meta*, el consorcio de Mark Zuckerberg, que en días recientes vendió bonos con valor de más de 30.000 millones de dólares para financiar proyectos de IA. La demanda por los bonos superó por mucho la oferta, con solicitudes acumuladas de 125.000 millones de dólares, convirtiéndose en la cifra más alta valuada para una transacción corporativa de este tipo en Estados Unidos.Por su parte, Oracle colocó en oferta bonos por más de 18.000 millones de dólares. La respuesta fue similar: una demanda muy alta que ayudó a financiar centros de datos que permiten el funcionamiento y mejoramiento de la plataforma OpenAI.En conjunto, se espera que Meta*, Alphabet y Oracle sumen una oferta de más de 180.000 millones de dólares en bonos de deuda, lo que haría que la industria de la IA acapare cerca de un 25% del total de bonos de deuda corporativa de EEUU.Para especialistas como Gordon Shannon, miembro fundador de la empresa TwentyFour Asset, este tipo de fenómenos hará que la demanda por bonos de deuda se concentre únicamente en inversiones relacionadas con la IA, lo que tendrá un efecto negativo en todo el resto de mercado de bonos.Por su parte, el jefe de investigación tecnológica en DA Davidson, Gil Luria, advierte que esta estrategia hace que las firmas que prácticamente trabajan para un solo cliente, "tendrán que captar capital más costoso".Analistas de Barclays señalan que, si bien la ola de IA no ha sido determinante para la oferta del mercado, sí han mostrado el potencial que tienen para cambiar el panorama.En este mismo sentido se expresan los analistas de Goldman Sachs, que calificaron el año 2025 como uno récord para la emisión de deuda vinculada a la IA, lo que ya tuvo cierto efecto en los diferenciales de crédito estadounidenses, los cuales llegaron a su nivel más bajo en lo que va del siglo a principios de año.Por ello, los expertos advierten sobre la posible gestación de una burbuja de inversiones en IA que no es del todo transparente, al tratarse de deudas que se emiten en el ámbito privado.*Facebook e Instagram, pertenecientes al grupo Meta, están proscritos en Rusia por extremistas.

