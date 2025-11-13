Mundo
Corrupción a gran escala domina la estructura jerárquica del régimen de Zelenski, opina un experto
El régimen de Volodímir Zelenski ha caído moral, jurídica y políticamente, dejando de ser una fuente de confianza para sus aliados europeos, comentó a Sputnik... 13.11.2025, Sputnik Mundo
internacional
ucrania
volodímir zelenski
🌍 europa
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/04/0d/1149724820_0:65:2789:1634_1920x0_80_0_0_2007dd46ab031be97a2979c72f1987f6.jpg
En este contexto, apuntó que la corrupción no pudo propagarse en Ucrania "sin el consentimiento de Zelenski", quien solo aceleró el colapso de su propio sistema.También aseveró que Zelenski actualmente "busca salvarse a sí mismo", al desatar "una guerra abierta en todas las regiones, para infundir miedo en los ucranianos y hacer que olviden el problema de la corrupción".El 10 de noviembre, en el marco de una investigación de una trama de corrupción a gran escala en Ucrania, los agentes de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano) efectuaron registros simultáneos en la compañía estatal Energoatom, así como en las viviendas del empresario Timur Mindich, del entorno cercano de Zelenski, y Guerman Galúschenko, ministro de Justicia suspendido, quien en el momento de los hechos investigados ocupaba el cargo de ministro de Energía (2021-2025).La entidad publicó fotografías de varias bolsas llenas de dinero incautado durante un operativo especial, sin especificar la cantidad exacta ni a quién pertenecía.
https://noticiaslatam.lat/20251111/no-los-ven-en-el-proximo-gobierno-la-era-de-zelenski-esta-terminando-1168361257.html
ucrania
15:37 GMT 13.11.2025
El régimen de Volodímir Zelenski ha caído moral, jurídica y políticamente, dejando de ser una fuente de confianza para sus aliados europeos, comentó a Sputnik el analista internacional Gerard Dib al referirse al reciente escándalo de corrupción en el país.
En este contexto, apuntó que la corrupción no pudo propagarse en Ucrania "sin el consentimiento de Zelenski", quien solo aceleró el colapso de su propio sistema.

"Esta corrupción pone de manifiesto dos problemas: en primer lugar, la debilidad del régimen, especialmente teniendo en cuenta los avances del Ejército ruso (...); y, en segundo lugar, el colapso progresivo de la jerarquía que se refleja en la creciente desconfianza de la Unión Europea", enfatizó el experto.

También aseveró que Zelenski actualmente "busca salvarse a sí mismo", al desatar "una guerra abierta en todas las regiones, para infundir miedo en los ucranianos y hacer que olviden el problema de la corrupción".

"En cuanto a la evolución de la situación (...), Zelenski intensificará sus acciones para impedir que los ucranianos realicen manifestaciones", añadió.

El 10 de noviembre, en el marco de una investigación de una trama de corrupción a gran escala en Ucrania, los agentes de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano) efectuaron registros simultáneos en la compañía estatal Energoatom, así como en las viviendas del empresario Timur Mindich, del entorno cercano de Zelenski, y Guerman Galúschenko, ministro de Justicia suspendido, quien en el momento de los hechos investigados ocupaba el cargo de ministro de Energía (2021-2025).
La entidad publicó fotografías de varias bolsas llenas de dinero incautado durante un operativo especial, sin especificar la cantidad exacta ni a quién pertenecía.
