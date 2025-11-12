https://noticiaslatam.lat/20251112/es-absolutamente-obvio-occidente-debe-entender-que-kiev-esta-saqueando-los-fondos-de-ayuda-opinan-1168404290.html
"Es absolutamente obvio": Occidente debe entender que Kiev está saqueando los fondos de ayuda, opinan en el Kremlin
El 10 de noviembre, los agentes de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano) efectuaron registros simultáneos en la vivienda de ministro de Justicia de Ucrania, Guerman Galúschenko, en la compañía estatal Energoatom, en la casa del empresario Timur Mindich, del entorno cercano de Volodímir Zelenski, en el marco de una investigación de una trama de corrupción a gran escala.Hoy, Galúschenko que antes se desempeñaba como ministro de Energía (2021-2025) fue suspendido de su cargo tras estallar este escándalo.La NABU, según la propia entidad, lleva a cabo una operación de gran calado en conjunto con la Fiscalía anticorrupción para exponer la corrupción en el sector energético.La entidad publicó fotografías de varias bolsas llenas de dinero incautado durante un operativo especial, sin especificar la cantidad exacta ni a quién pertenecía.En la víspera, trascendió que el empresario Mindich, aliado de Zelenski, huyó de Ucrania con un pasaporte israelí.
Cada vez más personas, en particular en los países europeos y EEUU, son conscientes de que el Gobierno de Kiev está malversando los fondos que le envían como ayuda, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Estos países, por supuesto, están empezando a darse cuenta de que una parte significativa del dinero que reciben de sus contribuyentes está siendo malversada por el régimen de Kiev. Esto es absolutamente obvio. Cada vez más personas lo comprenden", declaró Peskov ante la prensa.
El 10 de noviembre, los agentes de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano) efectuaron registros simultáneos en la vivienda de ministro de Justicia de Ucrania, Guerman Galúschenko, en la compañía estatal Energoatom, en la casa del empresario Timur Mindich, del entorno cercano de Volodímir Zelenski, en el marco de una investigación de una trama de corrupción a gran escala.
Hoy, Galúschenko que antes se desempeñaba como ministro de Energía (2021-2025) fue suspendido de su cargo tras estallar este escándalo.
La NABU, según la propia entidad, lleva a cabo una operación de gran calado en conjunto con la Fiscalía anticorrupción para exponer la corrupción en el sector energético.
El organismo remarcó que tras 15 meses de trabajo y 1.000 horas de grabaciones de audio "se documentaron las actividades de una organización criminal de alto nivel. Sus integrantes articularon un esquema corrupto a gran escala para influir en empresas estratégicas del sector público, en particular en Energoatom".
La entidad publicó fotografías de varias bolsas llenas de dinero incautado durante un operativo especial, sin especificar la cantidad exacta ni a quién pertenecía.
En la víspera, trascendió que el empresario Mindich, aliado de Zelenski, huyó de Ucrania con un pasaporte israelí.
