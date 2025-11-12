https://noticiaslatam.lat/20251112/es-absolutamente-obvio-occidente-debe-entender-que-kiev-esta-saqueando-los-fondos-de-ayuda-opinan-1168404290.html

"Es absolutamente obvio": Occidente debe entender que Kiev está saqueando los fondos de ayuda, opinan en el Kremlin

2025-11-12T15:38+0000

2025-11-12T15:38+0000

2025-11-12T15:38+0000

El 10 de noviembre, los agentes de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano) efectuaron registros simultáneos en la vivienda de ministro de Justicia de Ucrania, Guerman Galúschenko, en la compañía estatal Energoatom, en la casa del empresario Timur Mindich, del entorno cercano de Volodímir Zelenski, en el marco de una investigación de una trama de corrupción a gran escala.Hoy, Galúschenko que antes se desempeñaba como ministro de Energía (2021-2025) fue suspendido de su cargo tras estallar este escándalo.La NABU, según la propia entidad, lleva a cabo una operación de gran calado en conjunto con la Fiscalía anticorrupción para exponer la corrupción en el sector energético.La entidad publicó fotografías de varias bolsas llenas de dinero incautado durante un operativo especial, sin especificar la cantidad exacta ni a quién pertenecía.En la víspera, trascendió que el empresario Mindich, aliado de Zelenski, huyó de Ucrania con un pasaporte israelí.

