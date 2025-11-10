https://noticiaslatam.lat/20251110/uno-de-estos-hechos-ocurrira-exfuncionario-estadounidense-sugiere-cuando-zelenski-podria-ser-1168335980.html

"Uno de estos hechos ocurrirá": exfuncionario estadounidense sugiere cuándo Zelenski podría ser destituido

Volodímir Zelenski será destituido antes de Navidad, a menos que huya "a una de sus mansiones repartidas por el mundo", declara en una entrevista con Sputnik... 10.11.2025, Sputnik Mundo

"Solo estoy esperando a que Zelenski pierda la protección de los nazis que lo rodean y de los oligarcas que lo sostienen, y que entonces intente escapar (...) a uno de sus escondites —una de sus mansiones repartidas por el mundo—, o que lo eliminen. Predigo que antes de Navidad ocurrirá uno de estos hechos", supone.Asimismo, Wilkerson expresa sus dudas sobre la capacidad de Zelenski para mantenerse en el poder por mucho tiempo.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".

