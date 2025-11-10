https://noticiaslatam.lat/20251110/uno-de-estos-hechos-ocurrira-exfuncionario-estadounidense-sugiere-cuando-zelenski-podria-ser-1168335980.html
Volodímir Zelenski será destituido antes de Navidad, a menos que huya "a una de sus mansiones repartidas por el mundo", declara en una entrevista con Sputnik... 10.11.2025, Sputnik Mundo
"Solo estoy esperando a que Zelenski pierda la protección de los nazis que lo rodean y de los oligarcas que lo sostienen, y que entonces intente escapar (...) a uno de sus escondites —una de sus mansiones repartidas por el mundo—, o que lo eliminen. Predigo que antes de Navidad ocurrirá uno de estos hechos", supone.Asimismo, Wilkerson expresa sus dudas sobre la capacidad de Zelenski para mantenerse en el poder por mucho tiempo.El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".
ucrania

"Uno de estos hechos ocurrirá": exfuncionario estadounidense sugiere cuándo Zelenski podría ser destituido
Volodímir Zelenski será destituido antes de Navidad, a menos que huya "a una de sus mansiones repartidas por el mundo", declara en una entrevista con Sputnik el coronel retirado del Ejército de EEUU Lawrence Wilkerson, exjefe de gabinete del secretario de Estado Colin Powell.
"Solo estoy esperando a que Zelenski pierda la protección de los nazis que lo rodean y de los oligarcas que lo sostienen, y que entonces intente escapar (...) a uno de sus escondites —una de sus mansiones repartidas por el mundo—, o que lo eliminen. Predigo que antes de Navidad ocurrirá uno de estos hechos", supone.
Asimismo, Wilkerson expresa sus dudas sobre la capacidad de Zelenski para mantenerse en el poder por mucho tiempo.
"Quienes lo protegen —esa estructura criminal financiero-económica, a la que llamo oligarcas por falta de un término mejor, y los neonazis de su entorno, que ahora se niegan a ir al frente— no van a luchar", explica.
El mandato de Zelenski expiró el 20 de mayo de 2024
. Los comicios en Ucrania debían celebrarse el 31 de marzo
. No obstante, la ley sobre el régimen jurídico de la ley marcial prohíbe explícitamente el proceso electoral a la jefatura del Estado.
La Constitución del país, que tiene un rango jurídico superior, establece en su artículo 103 que el presidente es elegido por un mandato de cinco años. El artículo 104 del documento indica que el jefe de Estado ucraniano, cuyo mandato expiró, puede ejercer sus poderes durante no más de 30 días tras el anuncio oficial de los resultados electorales.
Como señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, basado en una evaluación preliminar, las únicas autoridades legítimas en Ucrania siguen siendo el Parlamento y el presidente de la Rada
. En sus palabras, si el país vecino quisiera elegir legítimamente a un presidente, sería necesario derogar la ley sobre la ley marcial: su validez no significa que se prorroguen los resultados de las elecciones anteriores, ya que "no hay nada al respecto en la Constitución".
