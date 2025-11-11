https://noticiaslatam.lat/20251111/investigan-a-iniesta-por-presunto-fraude-en-peru-1168362558.html

Investigan a Iniesta por presunto fraude en Perú

La leyenda del FC Barcelona, Andrés Iniesta, y su empresa NSN son investigados por la Fiscalía de Perú por su supuesta implicación en una estafa de 600.000... 11.11.2025, Sputnik Mundo

Según la denuncia presentada por la compañía Gucho Entertainment S.A.C. y otros inversores peruanos, el exfutbolista español habría utilizado su imagen y prestigio para promocionar, a través de sus compañías NSN Barcelona y su filial sudamericana, NSN Sudamérica, varios eventos deportivos y musicales que nunca se realizaron.Entre ellos estaban el Upa Upa Fest, el partido entre el Cienciano y el Nacional de Quito, el festival K-pop y el partido de fútbol de leyendas entre Perú y España. Solo se llevó a cabo el primero y con grandes pérdidas.La Fiscalía señala que la filial sudamericana de NSN no rindió cuentas, ni devolvió el dinero a los inversores, y destaca que la empresa fue declarada en quiebra en junio de 2024.A su vez, Andrés Iniesta y su empresa negaron las acusaciones. Aseguraron que la filial en Perú fue "liderada por personas que no eran las indicadas y perjudicaron a la compañía y a terceros".La compañía también expresó su confianza en que "la Justicia peruana aclare muy pronto esta situación" y advirtió que se reserva el derecho de acudir a los tribunales para proteger su trabajo y su honor.

