Sheinbaum presenta la Copa Mundial 2026: "Es momento de compartir al mundo lo que es México y el momento histórico que vive"

La "fiesta mundialista", previó la mandataria, generará alegría y es una oportunidad de mostrar al mundo la amistad y unión entre México, Canadá y Estados Unidos, los tres países que albergarán la justa mundialista. El Gobierno de México, agregó, organizará una serie de actividades e instalará lugares para que toda la población pueda ver algunos de los partidos del Mundial. Además, explicó, en conjunto con los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, así como con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Administración federal organizará también un "Mundialito social", el cual consistirá en la construcción de canchas de futbol en todo el país, así como torneos de niños y jóvenes. La presidenta informó también que donará su boleto 001 a una niña o joven que ame el fútbol "para que pueda soñar con este deporte", ya que aseveró que el deseo es que este evento mundialista sea una oportunidad para que todas y todos sean parte del fútbol, particularmente, para las mujeres.Desde una conferencia de prensa especial en la ex Residencia Oficial de Los Pinos, la coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, informó sobre los avances de los preparativos para la justa deportiva.De acuerdo con la encargada de México para la Copa Mundial, se espera que al país, que albergará 13 partidos en tres ciudades sedes —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, lleguen al menos 5,5 millones de aficionados. Asimismo, Gabriela Cuevas recordó que México pasará a la historia por ser el único país que tenga la realización de tres mundiales en su haber.El actual Poder Legislativo autorizó en la Ley de Ingresos de la Federación una medida para permitir que solamente los sujetos que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial, mediante la expedición de una norma habilitante, puedan aplicar a las garantías acordadas para el cumplimiento de ciertas obligaciones formales de pago, traslado, retención, recaudación, conforme las disposiciones fiscales vigentes sólo en 2026. Se acordó que será la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien expida las disposiciones para dar cumplimiento a la Garantía Gubernamental.El Mundial en números
Durante la presentación de la Copa Mundial FIFA 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el país se está preparando no solo para albergar el partido inaugural de la justa deportiva, sino también para que el torneo llegue a toda la ciudadanía.
La "fiesta mundialista", previó la mandataria, generará alegría y es una oportunidad de mostrar al mundo la amistad y unión entre México, Canadá y Estados Unidos, los tres países que albergarán la justa mundialista.
"Es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México: no solamente un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive nuestro país; un pueblo orgulloso de sus raíces, orgulloso de su presente y su futuro, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo (...). Es un gusto, es un honor para mí presentar este Mundial en nuestro país y es un momento muy especial para todas y todos los mexicanos", abundó Sheinbaum.
🇲🇽🗣 ⚽️ Sheinbaum anuncia que México tendrá un "Mundialito social"
Durante la presentación de la Copa Mundial FIFA 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el país se está preparando no solo para albergar el partido inaugural de la justa deportiva, sino… pic.twitter.com/V7UepI4qtT
El Gobierno de México, agregó, organizará una serie de actividades e instalará lugares para que toda la población pueda ver algunos de los partidos del Mundial. Además, explicó, en conjunto con los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, así como con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la Administración federal organizará también un "Mundialito social", el cual consistirá en la construcción de canchas de futbol en todo el país, así como torneos de niños y jóvenes.
La presidenta informó también que donará su boleto 001 a una niña o joven que ame el fútbol "para que pueda soñar con este deporte", ya que aseveró que el deseo es que este evento mundialista sea una oportunidad para que todas y todos sean parte del fútbol, particularmente, para las mujeres.
Desde una conferencia de prensa especial en la ex Residencia Oficial de Los Pinos, la coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, informó sobre los avances de los preparativos para la justa deportiva.
🇲🇽 ⚽️ 🌐 🎉 "No solo es futbol": México se prepara rumbo al Mundial 2026
El Gobierno mexicano presentó la Copa Mundial FIFA 2026 en la ex Residencia Oficial de Los Pinos, en donde la coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas… pic.twitter.com/eoncqQBBhm
"[El Mundial] No solo es futbol. La Copa Mundial es una oportunidad para mostrar nuestra identidad y cultura. El orgullo de nuestro legado histórico. Es crear nación y a la vez construir mundo", sentenció Cuevas Barrón.
De acuerdo con la encargada de México para la Copa Mundial, se espera que al país, que albergará 13 partidos en tres ciudades sedes —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, lleguen al menos 5,5 millones de aficionados. Asimismo, Gabriela Cuevas recordó que México pasará a la historia por ser el único país que tenga la realización de tres mundiales en su haber.
El actual Poder Legislativo autorizó en la Ley de Ingresos de la Federación una medida para permitir que solamente los sujetos que participen en la organización y celebración de la Copa Mundial, mediante la expedición de una norma habilitante, puedan aplicar a las garantías acordadas para el cumplimiento de ciertas obligaciones formales de pago, traslado, retención, recaudación, conforme las disposiciones fiscales vigentes sólo en 2026. Se acordó que será la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien expida las disposiciones para dar cumplimiento a la Garantía Gubernamental.
El Mundial en números
Se jugarán 104 partidos en 39 días.
48 selecciones nacionales.
28 países ya clasificados.
Se prevé que a México lleguen al menos 5,5 millones de aficionados.
Habrá 13 campamentos base en 10 ciudades del país. En México habrá 17 campos de entrenamiento.
Se jugarán 13 partidos en México: cinco, incluyendo la inauguración, en la CDMX; cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.
Se estima una derrama económica de entre 1.800 y 3.000 millones de dólares para el país latinoamericano.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).