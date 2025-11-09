https://noticiaslatam.lat/20251109/ortega-agradece-a-china-el-envio-de-buque-hospital-que-visitara-nicaragua-1168300257.html

Ortega agradece a China el envío de buque hospital que visitará Nicaragua

Ortega agradece a China el envío de buque hospital que visitará Nicaragua

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, agradeció al presidente de China, Xi Jinping, por el envío del buque hospital Ark Silk Road 867 (Arca de la Ruta...

américa latina

nicaragua

gobierno de nicaragua

china

daniel ortega

Durante un acto público en la Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua, Ortega calificó la llegada de la embarcación china como un gesto solidario y pacífico.Asimismo, subrayó que la cooperación con China “es una relación sin condiciones, respetuosa y solidaria”, y resaltó los proyectos en vivienda, transporte y generación de empleo impulsados en el país centroamericano desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2021.El gobernante también valoró la iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por Pekín, al afirmar que “la ruta de la seda es ruta de la paz, del comercio y del bienestar de los pueblos”.Según Ortega, el buque hospital Ark Silk Road no transporta armas, sino médicos y tecnología avanzada para brindar servicios de salud a la población.“Viene con algo mucho más potente que los cañones o los cohetes: viene lleno de médicos para atender a las familias nicaragüenses”, agregó.El Ark Silk Road 867, conocido como Peace Ark en otras misiones internacionales, ha brindado asistencia médica en más de 40 países desde 2010, como parte de las misiones humanitarias de China.

nicaragua

china

