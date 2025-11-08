https://noticiaslatam.lat/20251108/finlandia-con-fin-de-finiquitada-1168281109.html

Finlandia, con 'fin' de 'finiquitada'

¿El fin de Finlandia?El centro de la fronteriza ciudad de Imatra ha cambiado radicalmente. La mayoría de sus comercios han desaparecido. Los turistas y los autobuses que antes abarrotaban las calles ya no existen. Los balnearios locales atraviesan una grave crisis financiera. La ciudad intervino para ayudar a mantener en funcionamiento el histórico Hotel Estatal.Desde el cierre de la frontera, la planta siderúrgica ha reducido su plantilla. Las tres empresas del sector forestal de la región —UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj y Metsä Group— también anunciaron recortes de personal. Los servicios sanitarios locales se están reduciendo.En este escenario, la tasa de desempleo en esta ciudad de 25.000 habitantes es del 15%, muy por encima de la media nacional del 9,1%. Karelia del Sur ha experimentado el mayor crecimiento relativo del desempleo juvenil.El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente sentencia que lo que está pasando en Karelia del Sur "va a pasar en toda Europa". Agrega que la situación de Karelia del Sur se va a ir extendiendo a todos los sitios. "El dinero habrá que sacarlo de algún lado, pero el fanatismo, la decisión de un grupo minoritario de la burguesía europea de aplicar una política de guerra contra Rusia y contra China, llevará inevitablemente a esto, y también al control represivo de Karelia del Sur, para que si allí hay malestar social y movilizaciones populares, esas movilizaciones no prendan como ejemplo, no animen a otros pueblos de Finlandia y de Europa a que hagan exactamente lo mismo".

