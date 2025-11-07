https://noticiaslatam.lat/20251107/rusia-realiza-7-ataques-combinados-contra-ucrania-y-derriba-1497-drones-en-una-semana-de-combates-1168248341.html
Rusia realiza 7 ataques combinados contra Ucrania y derriba 1.497 drones en una semana de combates
Rusia realiza 7 ataques combinados contra Ucrania y derriba 1.497 drones en una semana de combates
Las FFAA rusas liberaron una localidad y derribaron 1.497 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio... 07.11.2025, Sputnik Mundo
Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso completó la liberación de la localidad de Uspénovka, en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.285 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.540 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.095 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 1.695 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 455 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.470 militares.En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó 7 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra instalaciones de la industria militar ucraniana y objetivos del complejo gasístico y energético que garantizaban su funcionamiento, infraestructuras de transporte utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, aeródromos militares, bases de reparación de armamento y equipo militar, talleres de montaje, lugares de almacenamiento y preparación para el lanzamiento de drones.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 17 bombas con kits de guiado y planeo, 13 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y también derribó 1.497 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
ucrania
Rusia realiza 7 ataques combinados contra Ucrania y derriba 1.497 drones en una semana de combates
13:59 GMT 07.11.2025 (actualizado: 14:08 GMT 07.11.2025)
Las FFAA rusas liberaron una localidad y derribaron 1.497 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 9.540 soldados en todos los frentes.
Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso completó la liberación de la localidad de Uspénovka, en la región de Zaporozhie.
En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.285 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.540 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.095 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 1.695 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 455 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.470 militares.
En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó 7 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra instalaciones de la industria militar ucraniana y objetivos del complejo gasístico y energético que garantizaban su funcionamiento, infraestructuras de transporte utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, aeródromos militares, bases de reparación de armamento y equipo militar, talleres de montaje, lugares de almacenamiento y preparación para el lanzamiento de drones.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 17 bombas con kits de guiado y planeo, 13 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y también derribó 1.497 drones.
19 de septiembre, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 668 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 95.376 drones, 635 sistemas de misiles antiaéreos, 25.889 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.609 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.134 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 46.064 vehículos militares especiales.
