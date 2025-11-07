https://noticiaslatam.lat/20251107/rusia-realiza-7-ataques-combinados-contra-ucrania-y-derriba-1497-drones-en-una-semana-de-combates-1168248341.html

Rusia realiza 7 ataques combinados contra Ucrania y derriba 1.497 drones en una semana de combates

Las FFAA rusas liberaron una localidad y derribaron 1.497 drones ucranianos en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio... 07.11.2025, Sputnik Mundo

2025-11-07T13:59+0000

2025-11-07T13:59+0000

2025-11-07T14:08+0000

Durante los últimos 7 días de combates, el Ejército ruso completó la liberación de la localidad de Uspénovka, en la región de Zaporozhie.En cuanto a las bajas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.285 militares ucranianos y el grupo de fuerzas ruso Oeste causó más de 1.540 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.095 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 1.695 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 455 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.470 militares.En respuesta a los ataques terroristas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, Rusia realizó 7 ataques combinados con armas de precisión de largo alcance y drones contra instalaciones de la industria militar ucraniana y objetivos del complejo gasístico y energético que garantizaban su funcionamiento, infraestructuras de transporte utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, aeródromos militares, bases de reparación de armamento y equipo militar, talleres de montaje, lugares de almacenamiento y preparación para el lanzamiento de drones.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 17 bombas con kits de guiado y planeo, 13 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, y también derribó 1.497 drones.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

