La pelea política por rediseño de mapas electorales exhibe "el profundo déficit democrático en EEUU"

La pelea política por rediseño de mapas electorales exhibe "el profundo déficit democrático en EEUU"

27.08.2025

El más reciente rediseño del mapa electoral de Texas, aprobado la semana pasada por la legislatura estatal de mayoría republicana tras un éxodo de representantes demócratas que había logrado inicialmente bloquear la medida, desató una feroz política entre los dos principales partidos de EEUU de cara a los comicios de medio término.El objetivo declarado por los republicanos con esta iniciativa, según lo reconoció el propio gobernador Gregg Abbott, era garantizar que el partido en el poder mantenga y amplíe su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes en el próximo período legislativo. Actualmente, el Partido Republicano cuenta con 220 legisladores, mientras que los demócratas tienen 213, por lo que con solo dar vuelta 4 bancadas el partido opositor controlaría nuevamente la Cámara Baja.Este escenario no solo pondría fin a las mayorías automáticas del presidente Donald Trump para aprobar sus iniciativas con las que goza actualmente, tras su arrasador triunfo en las últimas elecciones de noviembre, sino también representa un potencial riesgo político para el mandatario, ya que en el pasado, cuando los demócratas controlaron la Cámara Baja, aprobaron dos juicios políticos contra el republicano durante su primer mandato, que el magnate calificó de "caza de brujas".Tras la aprobación de las nuevas circunscripciones en Texas, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, firmó una ley para convocar a una elección especial el próximo 4 de noviembre para que los votantes decidan si aprueban un nuevo mapa de distritos electorales para el Congreso. El propósito de este rediseño, según precisó Newson, es justamente neutralizar los esfuerzos de los republicanos en Texas, aunque legisladores del oficialismo ya advirtieron que podrían considerar rediseñar mapas electorales de otros estados si el mandatario californiano aprueba su propio plan electoral. La iniciativa, que lleva el nombre de "Election Rigging Response Act" ("Ley para Responder al Fraude Electoral"), busca diluir el electorado republicano en California, con el objetivo de ganar hasta cinco escaños más para los demócratas.El propio Newsom, que desde hace un tiempo viene buscando fortalecer su perfil de cara a las primarias demócratas para las elecciones generales del 2028, ha dicho que se trata de una lucha en "defensa de la democracia" y para contrarrestar lo que dijo eran los "trucos sucios" del Partido Republicano. Sin embargo, el plan de Newson no tiene garantizada su puesta en marcha. Para que el nuevo mapa se implemente, primero los votantes de California deben aprobarlo en la elección especial de noviembre. Aunque el gobernador ha prometido una campaña exhaustiva para ganar el apoyo de los votantes, encuestas recientes sugieren que el apoyo del mandatario estatal y la legislatura podrían no ser suficientes para garantizar una victoria, pese a que California sea un confiable bastión demócrata.Además, la propuesta ya está enfrentando desafíos legales. Los republicanos de California han presentado una demanda de emergencia ante la Corte Suprema del estado, argumentando que la medida viola la constitución estatal al pasar por alto el período de revisión pública de 30 días para la legislación y al socavar la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos Independientes, que fue creada por los votantes en 2008 y 2010 precisamente para evitar la manipulación política en el proceso de rediseño. "Refleja un sistema amañado y con un profundo déficit demócrático"Las disputas sobre los mapas electorales en Texas y California vuelven a poner de manifiesto el fallido sistema político de EEUU, declaró a Sputnik José Ignacio Apoij, internacionalista egresado de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (UDELAR), quien dijo que la controversia "refleja un sistema amañado y con un profundo déficit democrático"Esto, dijo, deja en claro que no se trata de una práctica momentánea ligada a la profunda polarización que vive el país, "sino que es algo intrínsenco al sistema electoral de EEUU, que tiene una rica historia de manipulación del voto y opresión del voto de las minorías raciales".En ese sentido, Matías Flaco, analista de Relaciones Internacionales egresado de la Universidad de Belgrano, dijo a este medio que este tipo de estrategias "alientan el extremismo partidario", porque los candidatos solo deben buscar movilizar a su electorado para ganar las elecciones, ya que los mapas en los que competirán fueron pergeñados teniendo en cuenta su conformación de bloques favorables a cada formación.

