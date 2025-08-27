Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20250827/la-pelea-politica-por-rediseno-de-mapas-electorales-exhibe-el-profundo-deficit-democratico-en-eeuu-1165848228.html
La pelea política por rediseño de mapas electorales exhibe "el profundo déficit democrático en EEUU"
La pelea política por rediseño de mapas electorales exhibe "el profundo déficit democrático en EEUU"
Sputnik Mundo
El contencioso idea y vuelta entre republicanos de Texas y demócratas de California por sus respectivas iniciativas para modificar las circunscripciones de sus... 27.08.2025, Sputnik Mundo
2025-08-27T03:56+0000
2025-08-27T05:59+0000
internacional
eeuu
california
texas
💬 opinión y análisis
donald trump
política
partido republicano (eeuu)
partido demócrata (eeuu)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1a/1165848286_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7df31b1b0778face470656f4224b153a.jpg
El más reciente rediseño del mapa electoral de Texas, aprobado la semana pasada por la legislatura estatal de mayoría republicana tras un éxodo de representantes demócratas que había logrado inicialmente bloquear la medida, desató una feroz política entre los dos principales partidos de EEUU de cara a los comicios de medio término.El objetivo declarado por los republicanos con esta iniciativa, según lo reconoció el propio gobernador Gregg Abbott, era garantizar que el partido en el poder mantenga y amplíe su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes en el próximo período legislativo. Actualmente, el Partido Republicano cuenta con 220 legisladores, mientras que los demócratas tienen 213, por lo que con solo dar vuelta 4 bancadas el partido opositor controlaría nuevamente la Cámara Baja.Este escenario no solo pondría fin a las mayorías automáticas del presidente Donald Trump para aprobar sus iniciativas con las que goza actualmente, tras su arrasador triunfo en las últimas elecciones de noviembre, sino también representa un potencial riesgo político para el mandatario, ya que en el pasado, cuando los demócratas controlaron la Cámara Baja, aprobaron dos juicios políticos contra el republicano durante su primer mandato, que el magnate calificó de "caza de brujas".Tras la aprobación de las nuevas circunscripciones en Texas, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, firmó una ley para convocar a una elección especial el próximo 4 de noviembre para que los votantes decidan si aprueban un nuevo mapa de distritos electorales para el Congreso. El propósito de este rediseño, según precisó Newson, es justamente neutralizar los esfuerzos de los republicanos en Texas, aunque legisladores del oficialismo ya advirtieron que podrían considerar rediseñar mapas electorales de otros estados si el mandatario californiano aprueba su propio plan electoral. La iniciativa, que lleva el nombre de "Election Rigging Response Act" ("Ley para Responder al Fraude Electoral"), busca diluir el electorado republicano en California, con el objetivo de ganar hasta cinco escaños más para los demócratas.El propio Newsom, que desde hace un tiempo viene buscando fortalecer su perfil de cara a las primarias demócratas para las elecciones generales del 2028, ha dicho que se trata de una lucha en "defensa de la democracia" y para contrarrestar lo que dijo eran los "trucos sucios" del Partido Republicano. Sin embargo, el plan de Newson no tiene garantizada su puesta en marcha. Para que el nuevo mapa se implemente, primero los votantes de California deben aprobarlo en la elección especial de noviembre. Aunque el gobernador ha prometido una campaña exhaustiva para ganar el apoyo de los votantes, encuestas recientes sugieren que el apoyo del mandatario estatal y la legislatura podrían no ser suficientes para garantizar una victoria, pese a que California sea un confiable bastión demócrata.Además, la propuesta ya está enfrentando desafíos legales. Los republicanos de California han presentado una demanda de emergencia ante la Corte Suprema del estado, argumentando que la medida viola la constitución estatal al pasar por alto el período de revisión pública de 30 días para la legislación y al socavar la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos Independientes, que fue creada por los votantes en 2008 y 2010 precisamente para evitar la manipulación política en el proceso de rediseño. "Refleja un sistema amañado y con un profundo déficit demócrático"Las disputas sobre los mapas electorales en Texas y California vuelven a poner de manifiesto el fallido sistema político de EEUU, declaró a Sputnik José Ignacio Apoij, internacionalista egresado de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (UDELAR), quien dijo que la controversia "refleja un sistema amañado y con un profundo déficit democrático"Esto, dijo, deja en claro que no se trata de una práctica momentánea ligada a la profunda polarización que vive el país, "sino que es algo intrínsenco al sistema electoral de EEUU, que tiene una rica historia de manipulación del voto y opresión del voto de las minorías raciales".En ese sentido, Matías Flaco, analista de Relaciones Internacionales egresado de la Universidad de Belgrano, dijo a este medio que este tipo de estrategias "alientan el extremismo partidario", porque los candidatos solo deben buscar movilizar a su electorado para ganar las elecciones, ya que los mapas en los que competirán fueron pergeñados teniendo en cuenta su conformación de bloques favorables a cada formación.
https://noticiaslatam.lat/20250826/1165838912.html
https://noticiaslatam.lat/20250807/en-texas-detienen-tres-veces-mas-migrantes-irregulares-que-en-california-1165214733.html
https://noticiaslatam.lat/20250428/en-plena-jornada-electoral-trump-insiste-en-que-canada-se-sume-como-el-querido-estado-51-de-eeuu-1162269111.html
eeuu
california
texas
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Rodrigo Duarte
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg
Rodrigo Duarte
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144294476_156:0:556:400_100x100_80_0_0_2c8db5bb27688af5f83980f939d6c9fb.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/1a/1165848286_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_8330c0ac7249431c55f0fcb17795c0f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, california, texas, 💬 opinión y análisis, donald trump, política, partido republicano (eeuu), partido demócrata (eeuu)
eeuu, california, texas, 💬 opinión y análisis, donald trump, política, partido republicano (eeuu), partido demócrata (eeuu)

La pelea política por rediseño de mapas electorales exhibe "el profundo déficit democrático en EEUU"

03:56 GMT 27.08.2025 (actualizado: 05:59 GMT 27.08.2025)
© AP Photo / Godofredo A. VásquezEl gobernador de California, Gavin Newsom, tras firmar el proyecto de ley que pide una elección especial para rediseñar el mapa electoral del estado.
El gobernador de California, Gavin Newsom, tras firmar el proyecto de ley que pide una elección especial para rediseñar el mapa electoral del estado. - Sputnik Mundo, 1920, 27.08.2025
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Síguenos en
- Sputnik Mundo
Rodrigo Duarte
Corresponsal en México
Todos los artículos
El contencioso idea y vuelta entre republicanos de Texas y demócratas de California por sus respectivas iniciativas para modificar las circunscripciones de sus distritos y obtener un mayor número de bancadas en las elecciones legislativas refleja un sistema "que no rinde cuenta a sus votantes y está amañado", dijeron expertos a Sputnik.
El más reciente rediseño del mapa electoral de Texas, aprobado la semana pasada por la legislatura estatal de mayoría republicana tras un éxodo de representantes demócratas que había logrado inicialmente bloquear la medida, desató una feroz política entre los dos principales partidos de EEUU de cara a los comicios de medio término.
El objetivo declarado por los republicanos con esta iniciativa, según lo reconoció el propio gobernador Gregg Abbott, era garantizar que el partido en el poder mantenga y amplíe su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes en el próximo período legislativo. Actualmente, el Partido Republicano cuenta con 220 legisladores, mientras que los demócratas tienen 213, por lo que con solo dar vuelta 4 bancadas el partido opositor controlaría nuevamente la Cámara Baja.
La crisis de las personas sin hogar expone el profundo malestar social y la inequidad de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 26.08.2025
La crisis de las personas sin hogar "expone el profundo malestar social y la inequidad de EEUU"
ayer, 04:16 GMT
Este escenario no solo pondría fin a las mayorías automáticas del presidente Donald Trump para aprobar sus iniciativas con las que goza actualmente, tras su arrasador triunfo en las últimas elecciones de noviembre, sino también representa un potencial riesgo político para el mandatario, ya que en el pasado, cuando los demócratas controlaron la Cámara Baja, aprobaron dos juicios políticos contra el republicano durante su primer mandato, que el magnate calificó de "caza de brujas".

Precisamente, el rediseño de los mapas electorales en Texas crea cinco nuevos distritos que, en teoría, deberían favorecer electoralmente a los candidatos republicanos, lo que le daría al partido gobernante una ventaja significativa en los comicios de medio término, que históricamente suelen favorecer a la oposición y castigar al oficialismo.

Tras la aprobación de las nuevas circunscripciones en Texas, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, firmó una ley para convocar a una elección especial el próximo 4 de noviembre para que los votantes decidan si aprueban un nuevo mapa de distritos electorales para el Congreso.
El propósito de este rediseño, según precisó Newson, es justamente neutralizar los esfuerzos de los republicanos en Texas, aunque legisladores del oficialismo ya advirtieron que podrían considerar rediseñar mapas electorales de otros estados si el mandatario californiano aprueba su propio plan electoral. La iniciativa, que lleva el nombre de "Election Rigging Response Act" ("Ley para Responder al Fraude Electoral"), busca diluir el electorado republicano en California, con el objetivo de ganar hasta cinco escaños más para los demócratas.
Migrantes detenidos por el ICE en EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 07.08.2025
Internacional
En Texas detienen tres veces más migrantes irregulares que en California
7 de agosto, 09:30 GMT
El propio Newsom, que desde hace un tiempo viene buscando fortalecer su perfil de cara a las primarias demócratas para las elecciones generales del 2028, ha dicho que se trata de una lucha en "defensa de la democracia" y para contrarrestar lo que dijo eran los "trucos sucios" del Partido Republicano.
Sin embargo, el plan de Newson no tiene garantizada su puesta en marcha. Para que el nuevo mapa se implemente, primero los votantes de California deben aprobarlo en la elección especial de noviembre. Aunque el gobernador ha prometido una campaña exhaustiva para ganar el apoyo de los votantes, encuestas recientes sugieren que el apoyo del mandatario estatal y la legislatura podrían no ser suficientes para garantizar una victoria, pese a que California sea un confiable bastión demócrata.

Además, la propuesta ya está enfrentando desafíos legales. Los republicanos de California han presentado una demanda de emergencia ante la Corte Suprema del estado, argumentando que la medida viola la constitución estatal al pasar por alto el período de revisión pública de 30 días para la legislación y al socavar la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos Independientes, que fue creada por los votantes en 2008 y 2010 precisamente para evitar la manipulación política en el proceso de rediseño.

"Refleja un sistema amañado y con un profundo déficit demócrático"

Las disputas sobre los mapas electorales en Texas y California vuelven a poner de manifiesto el fallido sistema político de EEUU, declaró a Sputnik José Ignacio Apoij, internacionalista egresado de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (UDELAR), quien dijo que la controversia "refleja un sistema amañado y con un profundo déficit democrático"

"Suele decirse que, en el sistema electoral de EEUU, los políticos eligen a sus votantes en lugar de que los votantes elijan a sus políticos, y este caso confirma esa regla de oro, porque lo que buscan ambos partidos es minimizar el peso de los bloques que no les son favorables y potenciar a quienes saben que van a votar por ellos, lo que en la práctica es una distorsión del voto y la voluntad popular", apuntó Apoij, quien señaló que el primer caso de rediseño de un mapa electoral en EEUU se dio a comienzos de 1800.

Esto, dijo, deja en claro que no se trata de una práctica momentánea ligada a la profunda polarización que vive el país, "sino que es algo intrínsenco al sistema electoral de EEUU, que tiene una rica historia de manipulación del voto y opresión del voto de las minorías raciales".
El presidente de EEUU, Donald Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 28.04.2025
Internacional
En plena jornada electoral, Trump insiste en que Canadá se sume como "el querido estado 51" de EEUU
28 de abril, 22:56 GMT
En ese sentido, Matías Flaco, analista de Relaciones Internacionales egresado de la Universidad de Belgrano, dijo a este medio que este tipo de estrategias "alientan el extremismo partidario", porque los candidatos solo deben buscar movilizar a su electorado para ganar las elecciones, ya que los mapas en los que competirán fueron pergeñados teniendo en cuenta su conformación de bloques favorables a cada formación.
"En ese sentido, es lo opuesto a la democracia y a la búsqueda del consenso, es la apuesta -segura y arreglada de antemano- de decirle a los votantes los que sabes que quieren escuchar, y desincentiva el debate público y el entendimiento entre los partidos", concluyó.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала